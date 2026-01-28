Carnaval 2026 en Alicante: programa completo y actividades de todos los días

El Carnaval de Alicante 2026 en la ciudad de Alicante ya tiene fecha. El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado las fechas de este año y todos los eventos que tendrán lugar en la ciudad: del 12 al 22 de febrero. Aquí te los contamos todos.

Jueves, 12 de febrero de 2026

El Dijous de Gras contará con correfocs a cargo de la colla de dimonis Puto del Socós y de los músicos Anacrusa Quintana a partir de las 21.30 horas.

Además, a las 23.00 horas se celebrará una salchichada popular en la plaza del Carmen, donde seguidamente habrá conciertos de NTP y Caja B hasta las 2 de la madrugada.

Viernes, 13 de febrero de 2026

El pregón del Carnaval tendrá lugar en la plaza del Carmen a las 22.00 horas. A continuación tendrán lugar los conciertos de Sinsentido, Ringo Rango, Desmayo y Alcayata.

Sábado, 14 de febrero de 2026

El Sábado Ramblero dará comienzo a las 17.00 horas con el Carnaval Infantil que tendrá pintacaras Brilli Brilli y la actuación del mago Guillermo Avilés con su espectáculo Divermagia, que combina magia tradicional y moderna.

A partir de las 22.00 horas comenzará el carnaval adulto que contará con barras de bebida. A la altura de Casa de la Festa Manuel Ricarte, en la confluencia entre la Rambla y la calle Cándida Jimeno Gargallo, se podrá escuchar la música de los DJ’s Alesmile; Da Rossi, con “Set by Costa Sonora Festival”; Sergio Salinas, con “Set by Big Sound Festival”, y Fredi Vidal.

En la zona adyacente al Portal de Elche actuará la orquesta Evasión, integrada por once músicos con un repertorio de temas clásicos y de actualidad.

Además del Sábado Ramblero en otras zonas de la ciudad habrán otras actividades. De 11:00 a 14:00 horas se celebrará una Jam Session en el Jardí Comunitari de Carolines, en el número 31 de la calle Jazmín, y ya por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas, el paseo Campoamor acogerá el Carnaval Infantil con chocolatada y concurso de disfraces.

También se celebrará un pasacalle-batucada a cargo de Klakibum, con salida desde la plaza 25 de Mayo (en el Mercado Central) y entre las 20:00 y las 4.00 horas la plaza del Carmen será el escenario de las actuaciones musicales de Mala Letra, Tgysoa, La Plaza, Al Rese, Guerra de Clases, Los Kostra y Matarratas. Además, entre las 22:00 y las 00:00 horas se celebrará el concurso de disfraces en la misma plaza.

Martes, 17 de febrero de 2026

A las 20.00 horas en la plaza de San Cristóbal se realizará la procesión del Pelele, la gran novedad de este año del Carnaval de Alicante. Habrá un juicio y una representación teatral en la que el Pelele, un muñeco de trapo, será juzgado por los males del año. Luego será apaelado y quemado.

Seguidamente, el local Ocho y Medio, en la plaza Santa Teresa número 15, acogerá un concierto de Mentenferma a las 22:00 horas.

Miércoles, 18 de febrero

A las 20.30 horas en el Panteón de Quijano comenzará el velatorio de la sardina que acabará en la plaza del Carmen donde se celebrará el entierro y quema a las 22.30 horas.

También habrá música hasta las 02.00 horas con los conciertos de Gran Ball Negre, Frank Suz & The Crazy 88’s y Amenaza Verde.

Domingo, 22 de febrero de 2026

Por último, en la plaza Argel habrá actividades infantiles para toda la familia desde las 11.00 horas y culminará con una olleta popular.