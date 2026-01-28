Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval 2026 en Alicante: programa completo y actividades de todos los días

Desde el 12 de febrero habrán conciertos, desfiles, correfocs y el entierro de la Sardina

Centenares de personas disfrutan con el carnaval en La Rambla de Alicante

Centenares de personas disfrutan con el carnaval en La Rambla de Alicante

Matías Segarra

O. Casado

O. Casado

El Carnaval de Alicante 2026 en la ciudad de Alicante ya tiene fecha. El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado las fechas de este año y todos los eventos que tendrán lugar en la ciudad: del 12 al 22 de febrero. Aquí te los contamos todos.

Jueves, 12 de febrero de 2026

El Dijous de Gras contará con correfocs a cargo de la colla de dimonis Puto del Socós y de los músicos Anacrusa Quintana a partir de las 21.30 horas. 

El correfoc enciende en Carnaval 2025 en Alicante

El correfoc enciende en Carnaval 2025 en Alicante

Pilar Cortés

Además, a las 23.00 horas se celebrará una salchichada popular en la plaza del Carmen, donde seguidamente habrá conciertos de NTP y Caja B hasta las 2 de la madrugada.

Viernes, 13 de febrero de 2026

El pregón del Carnaval tendrá lugar en la plaza del Carmen a las 22.00 horas. A continuación tendrán lugar los conciertos de Sinsentido, Ringo Rango, Desmayo y Alcayata.

Así ha sido el pregón del Carnaval de Alicante 2025

Así ha sido el pregón del Carnaval de Alicante 2025

Así ha sido el pregón del Carnaval de Alicante 2025 / Rafa Arjones

Sábado, 14 de febrero de 2026

El Sábado Ramblero dará comienzo a las 17.00 horas con el Carnaval Infantil que tendrá pintacaras Brilli Brilli y la actuación del mago Guillermo Avilés con su espectáculo Divermagia, que combina magia tradicional y moderna.

A partir de las 22.00 horas comenzará el carnaval adulto que contará con barras de bebida. A la altura de  Casa de la Festa Manuel Ricarte, en la confluencia entre la Rambla y la calle Cándida Jimeno Gargallo, se podrá escuchar la música de los DJ’s Alesmile; Da Rossi, con “Set by Costa Sonora Festival”; Sergio Salinas, con “Set by Big Sound Festival”, y Fredi Vidal.

En la zona adyacente al Portal de Elche actuará la orquesta Evasión, integrada por once músicos con un repertorio de temas clásicos y de actualidad.

Además del Sábado Ramblero en otras zonas de la ciudad habrán otras actividades. De 11:00 a 14:00 horas se celebrará una Jam Session en el Jardí Comunitari de Carolines, en el número 31 de la calle Jazmín, y ya por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas, el paseo Campoamor acogerá el Carnaval Infantil con chocolatada y concurso de disfraces. 

También se celebrará un pasacalle-batucada a cargo de Klakibum, con salida desde la plaza 25 de Mayo (en el Mercado Central) y entre las 20:00 y las 4.00 horas la plaza del Carmen será el escenario de las actuaciones musicales de Mala Letra, Tgysoa, La Plaza, Al Rese, Guerra de Clases, Los Kostra y Matarratas. Además, entre las 22:00 y las 00:00 horas se celebrará el concurso de disfraces en la misma plaza.

El Carnaval en La Rambla de Alicante, en imágenes

El Carnaval en La Rambla de Alicante, en imágenes

Ver galería

El Carnaval en La Rambla de Alicante, en imágenes /

Martes, 17 de febrero de 2026

A las 20.00 horas en la plaza de San Cristóbal se realizará la procesión del Pelele, la gran novedad de este año del Carnaval de Alicante. Habrá un juicio y una representación teatral en la que el Pelele, un muñeco de trapo, será juzgado por los males del año. Luego será apaelado y quemado.

Seguidamente, el local Ocho y Medio, en la plaza Santa Teresa número 15, acogerá un concierto de Mentenferma a las 22:00 horas.

Miércoles, 18 de febrero

A las 20.30 horas en el Panteón de Quijano comenzará el velatorio de la sardina que acabará en la plaza del Carmen donde se celebrará el entierro y quema a las 22.30 horas. 

También habrá música hasta las 02.00 horas con los conciertos de Gran Ball Negre, Frank Suz & The Crazy 88’s y Amenaza Verde.

Domingo, 22 de febrero de 2026

Por último, en la plaza Argel habrá actividades infantiles para toda la familia desde las 11.00 horas y culminará con una olleta popular.

