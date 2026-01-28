Cívica Homes inicia Amarre, su nuevo residencial en el PAU I de Alicante

Las obras de Amarre Residencial ya han comenzado en el entorno del PAU 1 de Alicante. La promoción, impulsada por Cívica Homes, entra en fase de construcción con una entrega de las viviendas prevista verano del 2028, en una de las zonas residenciales más consolidadas de la ciudad, situada a pocos minutos del centro urbano.

El proyecto se ubica en el barrio de Juan Pablo II, en la avenida Vicente Blasco Ibáñez, junto al colegio Salesianos, una de las zonas residenciales más consolidadas de la ciudad. Se trata de un enclave plenamente integrado en el tejido urbano, valorado por su buena comunicación y su proximidad a servicios, zonas verdes y centros educativos. En este contexto, Amarre Residencial se sitúa en una localización que permite conjugar la cercanía al centro con un entorno tranquilo, un factor clave en la actual demanda de vivienda de obra nueva en Alicante.

La promoción está compuesta por 138 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, además de áticos, todas ellas con amplias terrazas, garaje y trastero. El diseño del residencial apuesta por viviendas exteriores, con distribuciones funcionales y una cuidada orientación que permite aprovechar la luz natural en las estancias principales.

Uno de los ejes del proyecto es su zona común, concebida como un espacio de uso cotidiano para los residentes. Amarre Residencial contará con piscina exterior, piscina cubierta climatizada con spa, gimnasio, zonas ajardinadas, juegos infantiles y centro social, configurando un residencial con servicios propios que permiten disfrutar de estas instalaciones sin salir de casa.

Las viviendas incorporan calidades de primer nivel y soluciones orientadas al confort y la eficiencia energética. El proyecto incluye sistemas como aerotermia, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado por conductos y control de climatización a distancia, además de medidas de seguridad y equipamiento acordes con los estándares de Cívica Homes. La promoción contempla, asimismo, opciones de personalización para adaptar las viviendas a las necesidades de cada comprador.

Con el inicio de las obras, Amarre Residencial avanza en su desarrollo como una de las promociones de obra nueva más relevantes actualmente en ejecución en la ciudad de Alicante, en un momento en el que la oferta de vivienda de nueva construcción en ubicaciones céntricas y consolidadas es limitada.

Cívica Homes

Cívica Homes es la marca inmobiliaria de Grupo Cívica y cuenta con más de 25 años de experiencia como promotora y constructora, con más de un millar de viviendas entregadas. La compañía desarrolla proyectos residenciales en Alicante con una apuesta por la calidad constructiva, el diseño cuidado y la elección de ubicaciones consolidadas dentro del tejido urbano.