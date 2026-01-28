La consellera de Educación toma nota del mal estado de la Escuela de Arte de Alicante

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha tomado nota del mal estado en el que se encuentra la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), unas instalaciones que tuvieron que ser cerradas este curso durante semanas por una plaga de pulgas, que no hizo más que sacar a la luz la degradación en la que se encuentra el centro desde hace décadas.

La representante autonómica dio la cara en el enclave, dependiente del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV) para conocer de primera mano las carencias que han puesto a su comunidad educativa en pie de guerra y que han llevado incluso a denunciar ante la Inspección de Trabajo la existencia de goteras, techos falsos caídos, grietas, fisuras y humedades, así como de la falta de accesibilidad y de aislamiento térmico.

La responsable de Educación se reunió tanto con el equipo directivo del centro situado en la Zona Norte de Alicante, como con profesores y con representantes de la plataforma "Por una nueva Easda ya".

La consellera de Educación en el interior de la EASDA, este miércoles / Jose Navarro

Este último colectivo, formado por docentes y alumnos, que ha reactivado las protestas en los últimos meses por los problemas que se acumulan en las instalaciones, reclamó a Ortí el traslado a otras dependencias debido a su preocupación por los riesgos a los que se exponen cada día. También informaron a la consellera que el Ayuntamiento ha venido anunciando este curso que ofrece suelo educativo al Consell para la construcción de unas nuevas instalaciones, sin que se haya llegado a ningún acuerdo.

Por el momento, la visita fue solo una toma de contacto que servirá al departamento autonómico para "analizar soluciones", según fuentes de Educación, y se saldó sin ninguna concreción ni plazos sobre cuándo llegarán esas soluciones. Eso sí, fue un acercamiento significativo para la comunidad educativa después de que el anterior conseller, José Antonio Rovira, no pisara las instalaciones en sus dos años en el cargo, pese a los problemas que se denunciaban en el centro alicantino.

Riesgo estructural

El último informe de seguridad de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante ya advirtió del "riesgo estructural en soportales y zonas de paso", además de "deficiencias graves" en el mantenimiento de las instalaciones, según el sindicato STEPV. El estudio técnico elaborado por el Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) de 2018, al que se refirió el sindicato, recogió, además, la necesidad de una valoración estructural "inmediata" por personal técnico competente, la recomendación explícita de "cerrar las zonas afectadas" hasta su reparación y la urgencia de un programa de mantenimiento y revisiones periódicas.

Las advertencias de este sindicato no han sido las únicas, Comisiones Obreras, UGT, PSOE y Compromís han pedido respuestas tanto al Ayuntamiento,como a la Conselleria de Educación.

Una pancarta para reclamar nuevas instalaciones, colocada en el centro / Jose Navarro

Sin embargo, poco o nada ha cambiado la imagen que hace una década ilustraba la campaña "Easda en ruinas", con la que sus alumnos hicieron presión para reclamar a la Generalitat que sustituyera el inmueble antiguo, que es el que se encuentra más deteriorado, por uno de nueva construcción o el traslado a otra ubicación en la ciudad.

Desde entonces, han sido diferentes los escenarios que se les ha planteado para su traslado, desde Benalúa, a la biblioteca Azorín en el Postiguet, pero todo sigue igual, incluso peor, por el transcurso de los años y el deterioro del inmueble, según usuarios de este centro de referencia en la enseñanza de grados universitarios y de posgrado alicantino.