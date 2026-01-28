La Explanada de Alicante, cerrada por alerta pero abierta a los selfies

Las cintas de seguridad no fueron suficientes para mantener cerrada este miércoles la Explanada de Alicante. A pesar de que el paseo permanecía clausurado por la alerta naranja por viento y fenómenos costeros, decenas de personas accedieron al recinto para hacerse fotografías, levantar o romper los precintos y posar bajo las palmeras en una de las postales más reconocibles de la ciudad.

La escena se repitió durante buena parte de la mañana. Turistas con móviles en alto, familias buscando el mejor encuadre y viajeros con maletas atravesando el paseo mientras los operarios municipales volvían a colocar las cintas una y otra vez. El cierre oficial, motivado por las rachas que alcanzaron los 90 kilómetros por hora, no impidió que muchos optaran por entrar igualmente, pese a los carteles que advertían del riesgo.

No sabíamos que estaba cerrado. Tenemos prisa por llegar al tren y queríamos hacernos una foto aquí de camino Natasha Marković — Turista de Serbia

La mayoría de quienes se encontraban en la Explanada este miércoles aseguraban no haber sido conscientes del cierre. Algunos levantaban los precintos para entrar y salir y otros los rompían directamente para que no aparecieran en las fotografías. "No sabíamos que estaba cerrado. Tenemos prisa por llegar al tren y queríamos hacernos una foto aquí de camino", explica Natasha Marković, turista de Serbia, que posaba junto a una amiga en el paseo. "Estamos de vacaciones y queríamos fotografiar las palmeras porque es un sitio famoso", comenta.

Es nuestro último día en Alicante, nuestro avión sale ahora. Teníamos muchas ganas de hacernos una foto aquí y no nos podíamos imaginar que estuviera cerrado Rejv Ilic — Turista serbio

A pocos metros, Rejv Ilic, también de Serbia, se hacía una foto con su novia en lo que consideraba una despedida obligatoria de la ciudad. "Es nuestro último día en Alicante y nuestro avión sale ahora. Teníamos muchas ganas de hacernos una foto aquí y no nos podíamos imaginar que estuviera cerrado", reconocía mientras cruzaba de nuevo la cinta de seguridad para salir del paseo.

"No sabíamos que estaba cerrado"

El mismo argumento se repetía entre otros visitantes. Maciej Nowak, que viajaba con su familia desde Polonia, admitía haber visto el precinto antes de entrar. "Somos turistas y queríamos una foto en la Explanada aprovechando que ha salido un poco el sol, nos hacía ilusión y no nos ha importado que estuviera cerrada", comentaba mientras posaba con su mujer en el paseo.

Somos turistas y queríamos una foto en la Explanada aprovechando que ha salido un poco el sol, nos hacía ilusión y no nos ha importado que estuviera cerrada Maciej Nowak — Turista polaco

Como ellos, Anita Kaminska, visitaba la ciudad con una amiga con la que había decidido acceder al paseo para no perder detalle. "Solo estamos hoy en Alicante y queríamos ver esta parte de la ciudad porque nos gusta la vista al mar. No sabíamos que estaba cerrado por el tiempo, así que mejor nos vamos por si acaso, es una pena", apunta.

Solo estamos hoy en Alicante y queríamos ver esta parte de la ciudad porque nos gusta la vista al mar. No sabíamos que estaba cerrado por el tiempo Anita Kaminska

Mientras tanto, los trabajadores de Parques y Jardines volvían a colocar las cintas rotas ante la entrada constante de personas. La situación se producía en plena activación de la emergencia municipal por el temporal, después de que la Agencia Estatal de Meteorología decretara la alerta naranja por viento en toda la provincia tras el paso de la borrasca Joseph y la llegada de un nuevo frente, Kristin, además de la alerta por fenómenos costeros en todo el litoral.

No es un hecho aislado

Lo ocurrido en la Explanada no fue un caso aislado. En el parque de Canalejas, también cerrado por el temporal, se repitieron las escenas de personas paseando entre los ficus pese a los accesos precintados. Algunos turistas se detenían a contemplar los árboles y varios vecinos aprovecharon para sacar a sus perros tras varios días de cierre de los parques.

He venido a dar una vuelta rápida con el perro porque no tengo otro sitio donde hacerlo. Todos los días alguien corta el precinto y se mete Ginés García — Vecino

Ginés García, vecino de la zona, paseaba a su mascota por el interior del recinto a pesar de saber que estaba prohibido el acceso. "He venido a dar una vuelta rápida porque no tengo otro sitio donde hacerlo. Vivo aquí cerca y si no tengo que ir callejeando, que es peor. Todos los días alguien corta el precinto y se mete. Llevamos así una semana", explica.

La persistencia de estas situaciones contrasta con los episodios registrados en días anteriores. El pasado domingo, una palmera se desplomó en la entrada del parque de La Ereta, en la calle Remigio Sebastià, a causa de las fuertes rachas de viento, cuando el recinto ya se encontraba cerrado por prevención. Aun así, se detectó la presencia de visitantes en su interior pese a las puertas clausuradas.