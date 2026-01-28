Las fuertes rachas de viento arrancan de cuajo varios árboles en el PAU 1 de Alicante

Las fuertes rachas de viento registradas este miércoles en Alicante han provocado la caída de al menos tres árboles arrancados de raíz en el entorno del PAU 1, en plena alerta naranja decretada por Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana tras el aviso de la Aemet . Los incidentes se han producido en las calles Médico Manuel Alberola y Doctora Matilde Pérez Jover, donde uno de los ejemplares de mayor tamaño ha quedado atravesado sobre la acera y la calzada, afectando a la circulación, según muestran las imágenes compartidas por los vecinos.

El suceso se produce en la jornada más adversa del episodio de inestabilidad que afecta a la provincia por el paso de la borrasca Joseph y la llegada de Kristin, con rachas que pueden superar los 90 km/h y un temporal marítimo asociado en el litoral.

Noticias relacionadas

Así ha quedado el PAU 1 tras el paso del temporal de viento en Alicante / INFORMACIÓN

Ante esta situación, el Ayuntamiento mantiene activadas medidas preventivas, entre ellas el cierre de parques y zonas verdes, y recomienda extremar la precaución, especialmente en calles arboladas y zonas expuestas, evitando circular o estacionar junto a árboles, cornisas, vallas o andamios.