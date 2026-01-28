Educación
Sin clase de educación física en Alicante por la falta de espacio y el deterioro del gimnasio
Alumnos y profesores del IES Cabo de la Huerta cuelgan una pancarta a las puertas del centro para exigir unas instalaciones dignas
En Alicante hay colegios que se ven obligados a improvisar el servicio del comedor en el gimnasio por sufrir humedades desde hace cuatro meses, como el Mora Puchol, e institutos donde el gimnasio es completamente insuficiente para todos sus alumnos. La última queja la han protagonizado alumnos del IES Cabo de la Huerta que han colgado una pancarta a las puertas del centro educativo para reivindicar unas instalaciones dignas. "Gimnasio nuevo ya: con lluvia y viento no hay movimiento", reza el cartel.
La plataforma Por un Espacio Digno para Aprender, formada por las diez asociaciones de padres y madres de los institutos y colegios de la playa de San Juan, Cabo de la Huerta y Albufereta, así como docentes y alumnado, han denunciado que los alumnos se han quedado sin clase de educación física debido a la alerta por viento y a la falta de condiciones del gimnasio.
El colectivo ha advertido que el instituto tiene cerca de 800 alumnos cuando debería tener 450 carece de espacios para todos y que debido al exceso de alumnado, en algunas horas hay hasta 120 personas recibiendo educación física, lo que imposibilita que puedan utilizar todos el gimnasio. Además, denuncian que ha habido caída de azulejos en el vestuario y otros daños, que también han sido denunciados en redes sociales por algunos estudiantes.
«La educación física forma parte del currículum obligatorio y es fundamental para el desarrollo físico, social y emocional del alumnado. Sin embargo, la ausencia de instalaciones apropiadas ha provocado la cancelación reiterada de clases debido a agentes atmosféricos que nos impedían desarrollar la clase en el exterior. Necesitamos un espacio digno para aprender», ha lamentado Maribel Coy, profesora y jefa del Departamento de Educación Física del Instituto.
Nuevo instituto
Por todo ello, el alumnado y los docentes de esta asignatura han elaborado este miércoles una pancarta exigiendo la construcción de un nuevo gimnasio. Desde la plataforma de familias también se han sumado a la reivindicación para que la renovación del IES Cabo de la Huerta se haga cuanto antes, «pero que no sirva para ampliar el centro, sino para mejorar la calidad de sus instalaciones. Para dar cabida al exceso de alumnado, lo que necesitamos es un nuevo instituto en la zona, no un macroinstituto de casi mil alumnos en una parcela tan reducida», concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- La Aemet eleva el nivel de alerta en Alicante y activa avisos naranjas por viento y mala mar: mañana llega lo peor
- Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
- La alerta naranja por vientos de hasta 88 km/h en Alicante obliga a cerrar el castillo y suspender las actividades al aire libre
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
- Afectados por el cierre de Villa Marconi en Alicante: 'Nos casamos en marzo y no sabemos si habrá boda
- Un hundimiento en la calzada provoca una gran grieta en un edificio de Alicante