Sin clase de educación física en Alicante por la falta de espacio y el deterioro del gimnasio

En Alicante hay colegios que se ven obligados a improvisar el servicio del comedor en el gimnasio por sufrir humedades desde hace cuatro meses, como el Mora Puchol, e institutos donde el gimnasio es completamente insuficiente para todos sus alumnos. La última queja la han protagonizado alumnos del IES Cabo de la Huerta que han colgado una pancarta a las puertas del centro educativo para reivindicar unas instalaciones dignas. "Gimnasio nuevo ya: con lluvia y viento no hay movimiento", reza el cartel.

La plataforma Por un Espacio Digno para Aprender, formada por las diez asociaciones de padres y madres de los institutos y colegios de la playa de San Juan, Cabo de la Huerta y Albufereta, así como docentes y alumnado, han denunciado que los alumnos se han quedado sin clase de educación física debido a la alerta por viento y a la falta de condiciones del gimnasio.

El colectivo ha advertido que el instituto tiene cerca de 800 alumnos cuando debería tener 450 carece de espacios para todos y que debido al exceso de alumnado, en algunas horas hay hasta 120 personas recibiendo educación física, lo que imposibilita que puedan utilizar todos el gimnasio. Además, denuncian que ha habido caída de azulejos en el vestuario y otros daños, que también han sido denunciados en redes sociales por algunos estudiantes.

La pancarta que han colgado alumnos del IES Cabo de la Huerta por el mal estado del gimnasio / INFORMACIÓN

«La educación física forma parte del currículum obligatorio y es fundamental para el desarrollo físico, social y emocional del alumnado. Sin embargo, la ausencia de instalaciones apropiadas ha provocado la cancelación reiterada de clases debido a agentes atmosféricos que nos impedían desarrollar la clase en el exterior. Necesitamos un espacio digno para aprender», ha lamentado Maribel Coy, profesora y jefa del Departamento de Educación Física del Instituto.

El estado de uno de los baños del gimnasio del instituto alicantino / INF

Nuevo instituto

Por todo ello, el alumnado y los docentes de esta asignatura han elaborado este miércoles una pancarta exigiendo la construcción de un nuevo gimnasio. Desde la plataforma de familias también se han sumado a la reivindicación para que la renovación del IES Cabo de la Huerta se haga cuanto antes, «pero que no sirva para ampliar el centro, sino para mejorar la calidad de sus instalaciones. Para dar cabida al exceso de alumnado, lo que necesitamos es un nuevo instituto en la zona, no un macroinstituto de casi mil alumnos en una parcela tan reducida», concluyen.