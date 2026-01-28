El Gobierno aplaza la presentación del Parque Central de Alicante por el accidente de Adamuz

No será el próximo lunes, 2 de febrero, cuando se desvelen los detalles del proyecto del Parque Central de Alicante. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que lidera Óscar Puente, han informado que la presentación del esperado proyecto "se cae" ante la "situación que se ha generado con el accidente de Adamuz", que tuvo lugar el pasado 18 de enero y provocó 45 víctimas mortales.

Desde el ministerio han insistido que no se trata de una "anulación" del acto de presentación previsto en el Ayuntamiento de Alicante, sino de un aplazamiento por motivos de fuerza mayor. "Lo haremos en el momento que podamos porque en el ministerio es un proyecto clave para Alicante", han señalado las mismas fuentes. Desde el entorno del ministerio sostienen que los esfuerzos ahora se centran en conocer todos los detalles del accidente y de dar explicaciones públicas sobre el trágico descarrilamiento. Tampoco parecía apropiado en el ministerio exponer un ambicioso proyecto de índole ferroviario apenas dos semanas después del accidente mortal que ha hecho estremecerse a España.

Esta decisión pone en suspenso la esperada puesta de largo del proyecto del Parque Central de Alicante. Justo un día después de la fecha pactada por ambas administraciones, el Congreso tiene previsto citar el martes 3 de febrero al ministro Puente para que comparezca ante la Comisión de Transportes con el fin de informar de los últimos accidentes en trenes de alta velocidad y cercanías. Puente acudirá, por otro lado, este jueves al Pleno del Senado para informar de la tragedia de Adamuz y los problemas de Cercanías, especialmente en Cataluña (Rodalies).

Un acto que se resiste

Siete meses después de la por entonces única fecha que oficialmente se había agendado, aunque finalmente se anuló a petición del gobierno local, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, cerraron un nuevo día, que parecía definitivo, para la presentación del proyecto del Parque Central en el Ayuntamiento de Alicante. Iba a ser, si no se producía ningún cambio de agenda, el lunes 2 de febrero.

Ese había sido día elegido por ambos políticos para desvelar los detalles de una iniciativa clave para la ciudad, que lleva lustros a la espera de un acuerdo entre los actores involucrados, principalmente el Gobierno central y el Ayuntamiento de Alicante. Sin embargo, la fecha finalmente se aplaza por el trágico accidente de Adamuz, con el compromiso de concretar otro día.

Trazos

Del proyecto, por ahora, no se conocen apenas cuestiones, más allá de los derivados del Plan Especial de la Operación Integrada OI/2, la herramienta urbanística para la construcción del futuro Parque Central de Alicante, que se aprobó -tras ocho años bloqueado- sobre la bocina antes del final del pasado mandato, con el visto bueno inicial del Ayuntamiento y el posterior de la Generalitat Valenciana. Entonces, se avanzó que la idea era que la primera piedra del proyecto se pusiera antes de acabar este mandato, en mayo de 2027.

Ahora, casi ocho meses después de la primera fecha acordaba, el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Transportes tenían previsto presentar el proyecto a principios de febrero. Ahí se iban a concretar los detalles de la iniciativa urbanística, en la que se prevé impulsar zonas verdes (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % deberían tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales.