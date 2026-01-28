Mañana complicada para el tráfico en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante arranca este miércoles 28 de enero de 2026 con una mañana complicada en las carreteras y no solo por los efectos del temporal. A las 09:36 horas, el balance es de 51 incidencias activas repartidas en 17 vías, con especial atención a la A-70 (circunvalación de Alicante), donde se registra congestión a la altura de Fontcalent y también avisos por accidentes en accesos.

La mayoría de partes están catalogados como “obstáculo fijo” (nivel gris), aunque también hay obras con carriles o arcenes cerrados y un punto especialmente delicado en la A-7 con corte total en una salida.

A-70: congestión hacia València y avisos por accidentes en accesos

Uno de los puntos más sensibles de la mañana está en la A-70, donde se ha notificado retención/congestión por circulación irregular a la altura de Fontcalent, entre los km 21,5 y 20, en sentido decreciente de la kilometraje (dirección València), desde las 08:56.

Además, constan incidencias por accidente:

Altàbix : obstáculo fijo por accidente en la entrada de la A-70, km 34,741 , sentido creciente hacia Crevillent , con estrechamiento de carriles (desde 08:59 ).

: obstáculo fijo por accidente en la de la A-70, , sentido creciente hacia , con (desde ). El Bacarot : obstáculo fijo por accidente en la A-70, km 24,943 , sentido creciente (desde 07:38 ).

: obstáculo fijo por accidente en la A-70, , sentido creciente (desde ). Y otro aviso de “obstáculo fijo” en la A-70 en km 14,886 (Alicante), desde 09:32.

N-332: varios puntos con obstáculos y retenciones en Torrevieja

La N-332 vuelve a concentrar incidencias, especialmente en el entorno de Torrevieja:

Torrevieja : retención/congestión con circulación irregular del km 54 al 57,75 en ambos sentidos (desde 08:16 ).

: retención/congestión con circulación irregular en (desde ). Torrevieja: obras en la mediana del km 53,9 al 52,9, sentido decreciente, con carril izquierdo cerrado (desde 08:43, hasta 30/01 06:00).

También hay avisos por obstáculo fijo en otros puntos de la N-332:

La Mata (km 63,133), Torre de la Horadada (km 44,528), Guardamar del Segura (km 71,873), El Campello (km 119,429 y km 119,435), L’Alfàs del Pi (km 154,417) y Benissa (km 179,569).

A-7 y A-31: obstáculos y un corte total en una salida

En la A-7 figuran varios avisos por obstáculo fijo, con partes en:

Ibi (km 457,982, sentido decreciente),

(km 457,982, sentido decreciente), Redován (km 544,108, sentido creciente),

(km 544,108, sentido creciente), Parroquia de la Matanza (km 552,291, sentido creciente),

(km 552,291, sentido creciente), Los Collereros (km 540,399, sentido decreciente hacia Alicante, con arcén cerrado ),

(km 540,399, sentido decreciente hacia Alicante, con ), Altàbix (km 513,941, obstáculo fijo por accidente, desde 08:44).

Y la incidencia más seria del listado aparece en la A-7 en El Realengo: obras con circulación difícil y “corte total” en la salida entre los km 529,8 y 529,5, sentido decreciente. Es un aviso de nivel rojo que se mantiene desde el 27/10/2025 y con previsión hasta el 14/05/2026.

En la A-31, constan obstáculos en:

Villena (km 186,704),

(km 186,704), Petrer (km 206,823),

(km 206,823), Novelda (km 214,004).

AP-7: obras, carriles cerrados y un arcén cortado en el entorno de Agost

La AP-7 suma varios avisos por obras y obstáculos:

Agost (km 696,8): obra/mantenimiento con arcén cerrado (desde 09:14 hasta 29/01 05:30 ).

(km 696,8): obra/mantenimiento con (desde hasta ). Túnel entre L’Olla y Calp : del km 634,7 al 632 , sentido decreciente, con carril derecho cerrado (hasta 13/02 13:00 ).

: del , sentido decreciente, con (hasta ). Pilar de la Horadada – Torre de la Horadada (túnel) : del km 774 al 771 , sentido decreciente, con carril derecho cerrado (hasta 28/01 20:00 ).

: del , sentido decreciente, con (hasta ). Almoradí – Rojales : del km 741 al 743 , sentido creciente, con carril izquierdo cerrado (hasta 28/01 20:00 ).

: del , sentido creciente, con (hasta ). También figura un obstáculo fijo en Gata de Gorgos (km 618, hacia Barcelona, con carril derecho cerrado) y otro en Daya Nueva (km 738,131).

Además, se mantienen obras de larga duración en el entorno de Agost/Alcoraya y otros tramos, con avisos como carriles cerrados o circulación habilitada en sentido contrario en determinados puntos.

Otras carreteras con incidencias destacadas

CV-905 (Torrevieja) : obstáculo fijo en km 9,795.

: obstáculo fijo en km 9,795. CV-909 (Catral) : obstáculo fijo en km 0,555.

: obstáculo fijo en km 0,555. CV-941 (Orihuela Costa) : obstáculo fijo en km 5,99.

: obstáculo fijo en km 5,99. CV-91 (San Bartolomé) : obstáculo fijo por incendio de vehículo en km 5,694 (desde 27/01 12:41 ).

: obstáculo fijo por en km 5,694 (desde ). CV-700 (Planes) : obras con un solo carril y tráfico alternado (dos sentidos), con previsión hasta 31/03/2026 .

: obras con (dos sentidos), con previsión hasta . N-340 : obras en un puente en Muro del Alcoy (km 806–806,7) con carril derecho cerrado , y obstáculo fijo en Algoros (km 720,176).

: obras en un puente en (km 806–806,7) con , y obstáculo fijo en (km 720,176). A-79 (Bacarot) : obras con arcén cerrado (hasta 29/01 07:00 ).

: obras con (hasta ). CV-865 (Vallverda) y CV-767 (Finestrat): obstáculos fijos.

Recomendaciones para los conductores esta mañana