Mañana complicada para el tráfico en la provincia de Alicante
Más de medio centenar de avisos activos complican la circulación, con accidentes, obras y varios carriles cortados a primera hora de la mañana
La provincia de Alicante arranca este miércoles 28 de enero de 2026 con una mañana complicada en las carreteras y no solo por los efectos del temporal. A las 09:36 horas, el balance es de 51 incidencias activas repartidas en 17 vías, con especial atención a la A-70 (circunvalación de Alicante), donde se registra congestión a la altura de Fontcalent y también avisos por accidentes en accesos.
La mayoría de partes están catalogados como “obstáculo fijo” (nivel gris), aunque también hay obras con carriles o arcenes cerrados y un punto especialmente delicado en la A-7 con corte total en una salida.
A-70: congestión hacia València y avisos por accidentes en accesos
Uno de los puntos más sensibles de la mañana está en la A-70, donde se ha notificado retención/congestión por circulación irregular a la altura de Fontcalent, entre los km 21,5 y 20, en sentido decreciente de la kilometraje (dirección València), desde las 08:56.
Además, constan incidencias por accidente:
- Altàbix: obstáculo fijo por accidente en la entrada de la A-70, km 34,741, sentido creciente hacia Crevillent, con estrechamiento de carriles (desde 08:59).
- El Bacarot: obstáculo fijo por accidente en la A-70, km 24,943, sentido creciente (desde 07:38).
- Y otro aviso de “obstáculo fijo” en la A-70 en km 14,886 (Alicante), desde 09:32.
N-332: varios puntos con obstáculos y retenciones en Torrevieja
La N-332 vuelve a concentrar incidencias, especialmente en el entorno de Torrevieja:
- Torrevieja: retención/congestión con circulación irregular del km 54 al 57,75 en ambos sentidos (desde 08:16).
- Torrevieja: obras en la mediana del km 53,9 al 52,9, sentido decreciente, con carril izquierdo cerrado (desde 08:43, hasta 30/01 06:00).
También hay avisos por obstáculo fijo en otros puntos de la N-332:
- La Mata (km 63,133), Torre de la Horadada (km 44,528), Guardamar del Segura (km 71,873), El Campello (km 119,429 y km 119,435), L’Alfàs del Pi (km 154,417) y Benissa (km 179,569).
A-7 y A-31: obstáculos y un corte total en una salida
En la A-7 figuran varios avisos por obstáculo fijo, con partes en:
- Ibi (km 457,982, sentido decreciente),
- Redován (km 544,108, sentido creciente),
- Parroquia de la Matanza (km 552,291, sentido creciente),
- Los Collereros (km 540,399, sentido decreciente hacia Alicante, con arcén cerrado),
- Altàbix (km 513,941, obstáculo fijo por accidente, desde 08:44).
Y la incidencia más seria del listado aparece en la A-7 en El Realengo: obras con circulación difícil y “corte total” en la salida entre los km 529,8 y 529,5, sentido decreciente. Es un aviso de nivel rojo que se mantiene desde el 27/10/2025 y con previsión hasta el 14/05/2026.
En la A-31, constan obstáculos en:
- Villena (km 186,704),
- Petrer (km 206,823),
- Novelda (km 214,004).
AP-7: obras, carriles cerrados y un arcén cortado en el entorno de Agost
La AP-7 suma varios avisos por obras y obstáculos:
- Agost (km 696,8): obra/mantenimiento con arcén cerrado (desde 09:14 hasta 29/01 05:30).
- Túnel entre L’Olla y Calp: del km 634,7 al 632, sentido decreciente, con carril derecho cerrado (hasta 13/02 13:00).
- Pilar de la Horadada – Torre de la Horadada (túnel): del km 774 al 771, sentido decreciente, con carril derecho cerrado (hasta 28/01 20:00).
- Almoradí – Rojales: del km 741 al 743, sentido creciente, con carril izquierdo cerrado (hasta 28/01 20:00).
- También figura un obstáculo fijo en Gata de Gorgos (km 618, hacia Barcelona, con carril derecho cerrado) y otro en Daya Nueva (km 738,131).
Además, se mantienen obras de larga duración en el entorno de Agost/Alcoraya y otros tramos, con avisos como carriles cerrados o circulación habilitada en sentido contrario en determinados puntos.
Otras carreteras con incidencias destacadas
- CV-905 (Torrevieja): obstáculo fijo en km 9,795.
- CV-909 (Catral): obstáculo fijo en km 0,555.
- CV-941 (Orihuela Costa): obstáculo fijo en km 5,99.
- CV-91 (San Bartolomé): obstáculo fijo por incendio de vehículo en km 5,694 (desde 27/01 12:41).
- CV-700 (Planes): obras con un solo carril y tráfico alternado (dos sentidos), con previsión hasta 31/03/2026.
- N-340: obras en un puente en Muro del Alcoy (km 806–806,7) con carril derecho cerrado, y obstáculo fijo en Algoros (km 720,176).
- A-79 (Bacarot): obras con arcén cerrado (hasta 29/01 07:00).
- CV-865 (Vallverda) y CV-767 (Finestrat): obstáculos fijos.
Recomendaciones para los conductores esta mañana
- Precaución extra en la A-70 (Font-Calent y accesos de Altàbix/Bacarot): reduce velocidad y mantén distancia.
- Si vas a moverte por Torrevieja o la N-332, valora salir con margen: hay retenciones y carriles cerrados por obras.
- En la A-7, revisa el itinerario si necesitas usar la salida de El Realengo por el corte total asociado a obras.
- Atención en tramos con arcén cerrado o estrechamientos, donde cualquier incidente puede generar retenciones rápidas.
