El otro día mi amiga Brígida me preguntó: «¿Por qué los niños se portan tan mal si tienen de todo? Ya me hubiera gustado a mí tener un poco de lo que ellos tienen. Yo no tenía nada, jugaba con lo que podía. Montaba casas, inventaba historias, hablaba con los personajes. Pero los niños ahora están insufribles. Con lo bonicos que son, ¿qué será lo que les pasa? Contestan mal, no se esfuerzan, no hacen caso, les chillan a sus padres y hasta les pegan. Están muy crecidos, así que se vuelven déspotas, pero cuando les vienen los chascos, se hunden en la miseria. Al lado de casa hay una niña que chilla con un grito agudo y fortísimo. Cuando la oigo pienso por qué nadie la frena y le explica que se puede hacer daño y que molesta a los vecinos. ¿Qué está sucediendo?».

Estas cosas no ocurren por casualidad. Los comportamientos de los niños provienen del contexto social, de los actuales criterios de crianza, de los medios, de sus familias, de la cultura y del ambiente del mundo. Los criamos convenciéndoles de que son los mejores y luego van excesivamente a la suya. Dejándoles que hagan lo que quieren, entonces piensan que da igual si pegan o acosan a otros. Dándoles un sitio de «colegas» a nuestro lado, como si fuera lo mismo ser padre o madre que hijo. Ocultándoles el dolor y la pena, y no aprenden lo que es la compasión. Quizás los hemos confundido nosotros.

Mi abuela decía «ese niño va como un caballo desbocao». Pues sí, muchas veces vemos que los niños van desbordados, como caballitos salvajes y se quedan detenidos en el mundo de los impulsos, enganchados en sí mismos, buscando solo satisfacciones y placer, negándose con fuerza a soportar ninguna insatisfacción. Pensemos que apenas conocen la frustración (no se la hemos presentado) y les cuesta tolerarla. Pero las dificultades existen, no podemos ahorrárselas. Lo que sí que podemos es ayudarles a superarlas y seguir adelante.

Ofrecer ley a los niños no ha de suponer castigos o palizas, pero sí una firmeza suficiente, acompañada de cariño. ¿Quiénes mejor que sus padres serán los que les enseñen a dar sus primeros pasos en el conocer y el querer?

Cuando una familia te dice que antes de venir a recoger a su hijo de tres años se han de tomar los dos una valeriana para poder aguantar que les grite, se les escape o les pegue, a lo mejor es que ese niño se está creyendo que es un adulto. Cuando una niña de 4 años se suelta de la mano de su madre y sale corriendo para cruzar una avenida sola porque no tolera acatar órdenes y quiere ser su propia guía, quizás sienta que es una adulta. Cuando un niño de cinco años se atreve a escaparse de su casa y salirse de su urbanización, sabiendo la angustia que va a provocar a sus padres, es que se cree que es un adulto.

Pero no son adultos. Y si por contentarlos o ser falsamente «respetuosos» con ellos les permitimos todo, les «soltamos» antes de hora y les engañamos haciéndoles sentir que son mayores de lo que son, es muy probable que eso les genere después miedos, soledad o inseguridades.

Estamos borrando la asimetría natural. Huyendo de repetir las conductas autoritarias sufridas, queremos evitárselas a nuestros hijos, pero nos hemos pasado de rosca. O sea, que los hemos hecho así nosotros y ahora nos quejamos de ellos. Hay que «volver a madre» y pensar en cómo coger las riendas por el bien de todos. Yo creo que sería bueno contenerlos desde el inicio, no negarles que hay frustraciones y pérdidas, permitirles que solventen autónomamente sus dificultades y guiarlos, frenarlos, acompañarlos, hablarles. Es necesario asumir nuestro sitio de padres (y adultos) para que ellos no se desorienten y puedan encontrar su lugar.

Les hemos aupado tanto que se han instalado en un pedestal y no hay quien los baje. Les hemos criado con demasiada permisividad, pero con pocos límites, frustraciones, cortapisas. Les hemos convencido de que valen mucho, de que son nuestros héroes. Les hemos sobreprotegido y no saben cómo llegar a la autonomía que se gana con el propio esfuerzo. Les hemos tapado el dolor, la tristeza y las pérdidas; les hemos invitado solo al placer y a la libertad, así que huyen de todo lo que les suene a sufrimiento o a esfuerzo.

Sin embargo, podemos rectificar.

Así que cuando un nene de dos años tire un juguete por la ventana hay que ponerse serios, arremangarse y pararle lo mejor que podamos, pero sin dejar de hacerlo. Algo parecido a cuando intentaba comerse la tierra de las macetas. Si entonces no lo dejabas, ahora tampoco. Así que cuando en el parque le arrebate el juguete a otro niño no hay que apoyarlo, ni ignorar su comportamiento. No hay que intentar ocultar lo que ha hecho. Hay sencillamente que decirle NO. Ese NO que les falta a tantos, ese NO que tiene tan mala prensa, ese NO tan imprescindible.

Se nos ha vendido que está mal limitar a los niños, que lo que está bien es «dejarlos libres». Entiendo que la libertad nos seduce a todos, pero si los dejáramos ir a su libre albedrío en edades tempranas (de cero a seis años) quedarían prendidos a su momento primitivo y sería tanto como lanzarlos a la vida sin tener herramientas para afrontarla. O sea, dejarlos desamparados.

A lo mejor habría que pensar que los niños se portan mal porque los mayores hemos abandonado nuestro trabajo y los hemos dejado solos, sin suficientes pautas ni explicaciones de las cosas de la vida, sin conciencia de que son importantes, pero no únicos, sin ponernos en nuestro lugar para que ellos puedan buscar el suyo. Y eso no se va a arreglar ignorando lo que ocurre, comprándoles caprichos o dejándoles el móvil.

Será cuestión de ponernos a ello.