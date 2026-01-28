El nuevo "Peret", un paso más cerca: el Ayuntamiento de Alicante valida la oferta de los Castillo

La reapertura del "Peret", un paso más cerca. El Ayuntamiento encarrila la adjudicación del quiosco ubicado en la Explanada y Hotel Boutique Tabarca SL, la empresa de los hermanos Castillo, se postula a hacerse con la explotación. Tras superar los últimos escollos técnicos, el contrato para la gestión de la heladería podría pasar por la Junta de Gobierno Local en cuestión de pocas semanas.

La adjudicación para gestionar el nuevo "Peret" estaba en el aire, después de que el Ayuntamiento reclamara a Hotel Boutique Tabarca SL (la empresa que presentó la mejor oferta) documentación complementaria para acreditar su solvencia, ya que los expedientes aportados hasta la fecha no habían resultado suficientes. A principios de diciembre, la Mesa de Contratación del Consistorio celebró una reunión en la que estaba previsto acreditar la capacidad económica de la oferta presentada por la mercantil, copropiedad del presidente de los hoteleros alicantinos, Luis Castillo, de un total de 4.023.523 euros para un periodo de siete años.

Sin embargo, la documentación registrada por la empresa no bastó a los técnicos municipales para dar por probada su solvencia. Por este motivo, se acordó requerir a la sociedad de los hermanos Castillo que adjuntara información extra sobre los trabajos realizados. Para ello, se le concedió un plazo máximo de 3 días hábiles, en los que debía indicar cuestiones adicionales como fechas concretas e importes detallados con el fin de seguir adelante con la adjudicación.

Finalmente, la Mesa de Contratación ha valorado que, con la nueva documentación aportada, se considera acreditada la solvencia técnica y profesional, a falta de un documento: el justificante del impuesto de sociedades. Por ello, y condicionado a la entrada de dicho comprobante, se propone la adjudicación a Hotel Boutique Tabarca SL, pudiendo ser adjudicado el contrato por la Junta de Gobierno Local en cuanto el Patronato de Turismo verifique los documentos entregados.

Lucha de pujas

En total, se presentaron siete candidaturas para hacerse con la concesión demanial del espacio, aunque una fue descartada por incumplir las bases del concurso. Entre las seis admitidas, Hotel Boutique Isla de Tabarca S.L. encabeza la lista con la propuesta económica más alta.

La empresa que tiene ventaja para adjudicarse el contrato está gestionada por los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, que hasta ahora han estado al frente del hotel de la isla de Tabarca, cuya gestión volverá a recaer sobre ellos tras la renuncia de las dos primeras clasificadas en el proceso de licitación. Además, la mercantil del presidente de los hosteleros gestiona en Alicante el quiosco de la plaza Músico Óscar Tordera y el de la playa de Albufereta, aunque renunció el pasado año a la adjudicación del quiosco de Canalejas tras haber presentado una oferta de 1.046.140 euros.

Le siguen la UTE Sensai Restauración S.L.U. y Mundaka Helados S.L. (3.213.123,30 euros), Lunetoile Ocio 9 S.L. (2.720.947,72 euros), Nicolás Romero Vargas UTE (2.003.333 euros), Café Ole&Friends S.L. (1.839.985,14 euros) y Ondiba S.L. (1.293.565 euros). La concesión, que podrá prorrogarse hasta en dos ocasiones por tres años cada una, partía de un canon base de 1,26 millones de euros para el periodo inicial de siete años. El primer ejercicio comenzará con 170.000 euros y alcanzará los 191.447 euros en el séptimo año, al contemplar un incremento anual del 2 %.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, explicó que "Alicante está cerca de recuperar una heladería icónica de la ciudad, situada en un espacio emblemático y que forma parte de nuestra historia colectiva y personal". Cutanda añadió que en el procedimiento "se ha incluido como requisito obligatorio que la concesionaria trabaje con productos artesanos para continuar con la actividad tradicional desarrollada allí desde hace varias décadas".

