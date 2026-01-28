Policía Local y Bomberos llevan a cabo más de 180 intervenciones por el temporal en Alicante

Los fuertes vientos registrados este miércoles en Alicante obligaron a los servicios municipales de emergencia a multiplicar sus actuaciones. Policía Local, Bomberos y Protección Civil han llevado a cabo más de 180 intervenciones como consecuencia de las rachas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora en la estación de Ciudad Jardín. La mayoría de los avisos estuvieron relacionados con la caída de ramas, toldos, macetas y elementos del mobiliario urbano, aunque fuentes municipales indican que no se han producido heridos de gravedad.

El grueso de las incidencias se concentró entre las dos y las cinco de la tarde y, además de los desprendimientos, se registraron problemas con vallas publicitarias, carteles, contenedores desplazados, muros y varios semáforos y farolas que se precipitaron a la vía pública, sin que ello provocara afecciones relevantes al tráfico.

El episodio más destacado tuvo lugar en el campo de fútbol del Betis Florida, donde una torre de iluminación se vino abajo sobre el aparcamiento anexo a las instalaciones deportivas, causando daños materiales. Asimismo, también se registró la caída de un árbol de grandes dimensiones en el patio del colegio público Joaquín Sorolla y, a escasos metros, la caída otro árbol en la parque de San Blas.

Sin terrazas ni actividades deportivas

Durante toda la jornada de este miércoles permanecen cerrados los Castillos de Santa Bárbara y San Fernando, así como los parques y jardines y zonas de paso con árboles monumentales; queda prohibido el baño en las playas y se han retirado los veladores en zonas precintadas por la presencia de árboles de gran porte, al tiempo que se han suspendido las actividades deportivas en instalaciones al aire libre y se ha mantenido el refuerzo de los servicios municipales esenciales de emergencias.

En cuanto al Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), que se ha abierto desde la tarde del martes hasta la mañana del jueves, en la primera noche acudieron a cenar 41 personas y pernoctaron 26.

Asimismo, Aguas de Alicante y la compañía Iberdrola han confirmado que no se ha registrado hasta el momento ningún incidente reseñable en el suministro de agua y luz en el término municipal y han puesto sus medios a disposición de aquellos municipios de la comarca o la provincia que sí hayan podido sufrir algún corte.

Amplían las medias

El Ayuntamiento mantendrá el refuerzo de la vigilancia también durante el jueves 29 y el viernes 30, especialmente en playas y paseos marítimos, después de que Aemet haya establecido el nivel amarillo por fenómenos costeros para ambas jornadas. Asimismo, el servicio municipal de Parques y Jardines llevará a cabo revisiones durante la tarde de este miércoles y la mañana del jueves en los árboles de mayor tamaño para comprobar su estabilidad tras el episodio de viento intenso.

Ante la activación del nivel naranja por viento y fenómenos costeros decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias, el alcalde, Luis Barcala, presidió dos reuniones del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), celebradas a las 15.00 y a las 17.30 horas. En ambos encuentros se analizó la evolución del temporal y se revisaron las medidas preventivas adoptadas el día anterior. El dispositivo de seguimiento permanecerá activo hasta la medianoche del día 28, cuando finaliza la alerta naranja.