Protesta en Alicante contra la caída de las medidas antidesahucios provocada por el PP, Vox y Junts

Alicante ha sido una de las diez ciudades de España en las que este miércoles se ha convocado una concentración para protestar contra la caída de las medidas antidesahucios en el Congreso de los Diputados. Este martes los representantes del PP, de Vox y de Junts votaron en contra del decreto ómnibus con el que el Gobierno y los grupos que le dan apoyo externo pretendían, entre otras medidas, prorrogar la prohibición de desahuciar a familias vulnerables durante este año 2026.

La mayoría de la cámara baja rechazó la propuesta y este miércoles, con menos de 24 horas de margen, los sindicatos de vivienda de Carolinas y de la Zona Norte han organizado una protesta en contra de la decisión en la céntrica plaza de la Montañeta de Alicante, donde se han reunido unas setenta personas.

Según han expresado los organizadores, esta misma semana han sido conocedores de siete desahucios en Carolinas y en la Zona Norte “y tres se han podido parar gracias al decreto”, que aunque consideran que era una medida “insuficiente”, con su desactivación “60.000 familias corren el peligro de quedarse en la calle”.

Protesta

Además, según los pronósticos de los convocantes, “este año se producirá la gran expiración de los contratos firmados durante la pandemia” y “la gran mayoría” de inquilinos “no podrá asumir nuevos contratos” con precio de mercado. “Todo va a ir a peor”, alertan.

Tras consignas reiteradas como “ni casas sin gente ni gente sin casa” o “si pago el alquiler no tengo para comer”, los concentrados han leído un manifiesto con el que advertían que tras la desactivación del real decreto del Gobierno “se agrava una situación que a día de hoy ya es insostenible”, ya que pese a la medida “los desahucios nunca se detuvieron”.

Además, recordaban que la prórroga ahora retirada generaba entre las familias que pudieron acogerse “una tregua cargada de incertidumbre y falta de soluciones reales a sus problemas de vivienda”. La moratoria, que nació en 2020 durante la pandemia, consideran que fue “un parche improvisado” y que “cinco años después sigue siendo una prórroga tras otra, frágil y dependiente de las mayorías parlamentarias”.

Por último, pedían “actuación” a las instituciones y destacaban que “en cada barrio, en cada desahucio paralizado” por el activismo vecinal, “se está gestando una fuerza que crece”.