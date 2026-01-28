Tres fragatas de la Armada realizan una escala en Alicante y dos de ellas podrán ser visitadas el fin de semana

Las fragatas “Santa María”, “Numancia” y “Navarra” atracarán este viernes en Alicante con motivo de su participación en el ejercicio de adiestramiento avanzado MAR-26, que se desarrolla en aguas del golfo de Cádiz, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán entre el 26 de enero y el 3 de febrero.

Desde la Comandancia Naval de Alicante informan que los buques de la Armada estarán atracados en el muelle 14 y dos de estas unidades podrán ser visitadas en jornadas de puertas abiertas al público.

El sábado se podrá visitar la fragata "Navarra" de 10 a 12:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas estará abierto al público este mismo barco y la "Numancia".

El domingo pueden visitarse estas mismas dos fragatas en horario de 10:00 a 13:00 horas y de cuatro a seis de la tarde.

Una de las fragatas que realizará una escala en Alicante. / ARMADA ESPAÑOLA

El ejercicio MAR-26 en el que participan estas fragatas es un ejercicio orientado a reforzar el adiestramiento avanzado en la mar frente a diversas amenazas, tanto convencionales como asimétricas, incluyendo la defensa contra vehículos no tripulados (Counter Unmanned Vehicles, C-UXV), y el empleo de técnicas disruptivas presentes en diferentes teatros de operaciones de la actualidad.

Evaluar capacidades

Este tipo de ejercicios avanzados son muy importantes para que la Armada pueda evaluar y mejorar todas las capacidades y sistemas de sus unidades. La finalidad es garantizar la preparación para "salvaguardar los intereses marítimos de España y contribuir a la prosperidad y bienestar de nuestra sociedad", según la Armada.

La agrupación naval que toma parte en el ejercicio MAR-26 está compuesta por tres fragatas de la 41 Escuadrilla de Escoltas (“Santa María”, “Numancia” y “Navarra”) y dos fragatas de la 31 Escuadrilla de Superficie (“Álvaro de Bazán” y “Cristóbal Colón”). Además, participan a bordo de estas unidades tres Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina.

Entre los medios colaboradores, que desarrollan un importante rol como capacitadores para el adiestramiento, también participan en este ejercicio aviones de patrulla marítima de la Fuerza Aérea Portuguesa, diferentes helicópteros de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada y del escuadrón de helicópteros número 79 de la Marina estadounidense con base en Rota, así como drones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, del Centro de Experimentación y Vehículos No Tripulados (CEVENTA) y de la Sexta Flota de la Marina estadounidense. También se contará con la participación nacional de unidades del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio.

Las sinergias creadas entre las diferentes unidades participantes, que sumarán un total de 1.100 personas, permitirán generar un escenario con numerosos desafíos para una fuerza naval.

El planeamiento, organización, dirección y ejecución se lleva a cabo por la 41 Escuadrilla de Escoltas bajo el mando de su comandante, el capitán de navío Rafael Mira Calvo, embarcado con su Estado Mayor Desplegable a bordo de la fragata “Santa María”, que ejercerá como buque de mando de la agrupación.

Buques participantes

Las fragatas “Santa María”, “Numancia” y “Navarra” que realizarán la escala en Alicante pertenecen a la 41 Escuadrilla de Escoltas, que está en la base naval de Rota (Cádiz) y la componen seis fragatas que se despliegan de forma continua en aguas del Mar Rojo y del Océano Índico en el marco de la operación Atalanta de la Unión Europea.

Noticias relacionadas

Por otro lado, las fragatas “Álvaro de Bazán” y “Almirante Juan de Borbón” pertenecen a la 31 Escuadrilla de Superficie, compuesta por otras tres fragatas de la clase “Álvaro de Bazán”, con base en Ferrol (A Coruña). Estos avanzados y polivalentes buques mantienen una presencia continua en las agrupaciones navales permanentes de la OTAN (SNMG - Standing NATO Maritime Group), en las que actúan en numerosas ocasiones como buque de mando.