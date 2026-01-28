Villa Antonia, la "antecesora" de Villa Marconi que terminó en los juzgados

La finca Villa Marconi de Die, en Alicante, ha sido suspendida de actividad por el Ayuntamiento tras detectarse diferentes irregularidades urbanísticas. Los técnicos municipales destacan que se han llevado a cabo obras sin licencia y que, además, se reproduce música en los jardines exteriores cuando no se dispone de permiso para ello, por lo que Urbanismo ha decretado el cese de la actividad. Tras ello, los afectados por la situación lamentan la incertidumbre que afecta a los eventos que tenían programados en el enclave y recuerdan que los propietarios del negocio ya tuvieron problemas administrativos en su anterior proyecto: Villa Antonia, una casa señorial del siglo XIX en Sant Joan d'Alacant, cuya explotación terminó en el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana.

El chef José Antonio Sánchez, dueño de ambos proyectos, se hizo con la explotación tras adquirirla de su adjudicatario original. El contrato con el ayuntamiento santjoaner contemplaba que Villa Antonia se destinaría a la apertura de un centro cultural gastronómico, pensado para ofrecer servicios y actividades a la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, su actividad era la de restaurante (llegando a cosechar un Sol Repsol) y finca para la celebración de banquetes, bodas y eventos, lo que derivó en un enfrentamiento constante con los vecinos por problemas de ruidos y olores.

Denuncias cruzadas

"Yo pedí tramitar los eventos conforme lo hacía el otro dueño y los arquitectos municipales y demás trabajadores me dieron el visto bueno (...) tuve la palabra de que la licencia permitía la actividad que yo había comprado", señalaba Sánchez a este diario en el año 2020. El chef terminó denunciando por estafa al anterior propietario, debido a un "doble engaño", ya que también aseguraba que compró la concesión libre de cargas cuando, en realidad, la empresa tenía deudas con la administración local.

El Ayuntamiento, en cambio, se apoyó en distintos informes técnicos para suspender la actividad en la finca, entendiendo que la decisión estaba "plenamente justificada" y que la concesión se ajustaba a "un negocio hostelero que incluye el servicio de restauración y difusión cultural-gastronómica", pero que el concesionario había dejado de desarrollar las actividades de formación, "incumpliendo claramente la concesión" al no haber presentado el programa de actividades durante varios años.

El conflicto se extendió durante años y acabó en manos del Tribunal Superior de Justicia, que terminó considerando, en enero de 2023, que la organización de banquetes era una actividad lucrativa de interés privado alejada de la función cívico-social que debería perseguir el centro. "Se trataría, si se autorizase esa actividad, de permitir un negocio de hostelería como la que desarrolla cualquier tipo de establecimiento de restauración de carácter particular, para el que no está concebido el centro, pervirtiéndose de esta manera la naturaleza y fines que se persiguen con la explotación del indicado local", señalaba entonces el TSJ.

Tras la resolución final del contrato, el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, aseguró en junio de 2025 que hay empresas "bastante interesadas" en la explotación de inmueble, pero que la idea del gobierno local del PP es dar un giro al uso y que se aleje de su función pasada: "Hay una condición, que no tiene que ser obligatoria, pero que nos gustaría cumplir, sobre todo con los vecinos, de que no se destine a restauración", explicó.

Villa Marconi, en el aire

Tras su experiencia en Sant Joan, el chef José Antonio Sánchez anunció un nuevo proyecto: Villa Marconi, en la histórica finca Lo de Die. Un espacio para la celebración de banquetes y eventos en el que, además, abrió su nuevo restaurante (tras Els Vents y Villa Antonia), bajo el nombre Marconi de Mercat.

Sin embargo, tal y como adelantó INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de Alicante ha decretado el cierre del espacio, por realizar obras y reproducir música en el exterior, pese a carecer de licencia municipal para ello. La Concejalía de Urbanismo ordenó la clausura del negocio, ubicado en la avenida de Dénia, tras constatar hasta cinco incumplimientos de los precintos previos por parte de la empresa responsable, según documentación oficial.