El abandono temprano de los estudios sube en Alicante: un 14,4 % de los alumnos deja el instituto antes de acabar

Más alumnos dejan antes los estudios. El abandono educativo temprano en la Comunidad Valenciana subió el año pasado al 14,4%, una cifra más alta que la media de España, que es del 12,8%, según los primeros datos de la Encuesta de Población Activa. En 2024, este indicador había bajado hasta el 12,9%, el nivel más bajo registrado hasta ahora en el conjunto de las tres provincias. Este problema hace referencia al porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no han terminado los estudios de Secundaria , el Bachillerato o la Formación Profesional, ya sea de grado medio o básico.

Presentan mejores resultados que la Comunidad comunidades como el País Vasco, que registra el nivel más bajo con un 3,6%, seguido de Navarra con un 7,8% y Cantabria con un 8,9%. También se sitúan claramente por debajo la Comunidad de Madrid (9,6%), Aragón (10,2%), Cataluña (10,4%), Asturias (10,6%), Galicia (11,7%), Castilla y León (12,3%) y Andalucía, con un 12,8% .

Por el contrario, hay comunidades con tasas superiores a la Comunidad. Es el caso de La Rioja, con un 15,5%, Castilla-La Mancha (15,7%) y Canarias (15,9%), mientras que la situación más desfavorable se da en la Región de Murcia, que alcanza un 20,6% de abandono educativo temprano.

De cualquier forma, la tasa de abandono que actualmente tienen los centros educativos de la región es casi diez puntos inferior que había hace una década (25,9%) y muy, muy alejada de la registrada en el año 2004, donde comienza la serie histórica evaluada por el INE y que situaba la tasa en el 35,7%.

Según los directores de los institutos de la provincia de Alicante, la adicción a las nuevas tecnologías y los problemas de salud mental son dos de las principales causas que están detrás de la decisión de los jóvenes para dejar de formarse, mientras que los problemas de drogas se encuentran en zonas más desestructuradas. De hecho, Un estudio internacional liderado por la Universidad de Alicante (UA) ha revelado recientemente que siete de cada cien adolescentes en España faltan cinco o más días al mes a clase y ha vinculado esta problemática con el uso excesivo de pantallas.

Una clase de un intituto de Elche / Áxel Álvarez

Críticas de Compromís

Frente a ello, el portavoz de Educación de Compromís en las Cortes, Gerard Fullana, achacó el aumento de 1,5 puntos del abandono escolar valenciano a la gestión del PP de Mazón y Pérez Llorca, al frente del Consell "un PP teledirigido por Vox, ha situado el fracaso escolar valenciano por encima de la media estatal", dijo.

Desde la formación valencianista, que durante los ocho años del Botànic dirigieron las políticas educativas, han advertido que la escalada del fracaso escolar valenciano es consecuencia "de un modelo educativo basado en los recortes a la educación pública y en dar la espalda a las comunidades educativas y a sus necesidades y retos reales"

Han puesto como ejemplo que no se cubren sustituciones y vacantes de profesorado como corresponde, que no se atienden las necesidades de los centros educativos, así como en los recortes, en general. Para revertir la situación, Compromís ha insistido en que hay que garantizar menos alumnado por aula, una mejor atención educativa y la mejora salarial del profesorado.

En este contexto, Compromís también ha recordado que el PP dejó una tasa de abandono de 23,3 puntos y que, con Compromís al frente de la Conselleria de Educación, se bajó 8,4 puntos y el abandono escolar se situó por debajo de la media estatal.