La Aemet avisa: la provincia de Alicante encara otro día de viento y lluvia tras el temporal

La provincia de Alicante encara este jueves 29 de enero una jornada de transición tras el temporal provocado por la borrasca Kristin, con un tiempo todavía revuelto y con el viento y el estado de la mar como principales focos de atención. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) mantiene avisos amarillos tanto por rachas de viento en el interior como por fenómenos costeros en todo el litoral, en un contexto de cielos nubosos y subida de temperaturas.

La previsión apunta a un día que comenzará muy cubierto, con nubes abundantes en buena parte de la provincia y lluvias débiles y dispersas, sobre todo en la mitad norte. Con el paso de las horas, el cielo tenderá a abrirse parcialmente, dejando intervalos nubosos al final de la jornada. Las temperaturas subirán de forma generalizada, aunque el ambiente seguirá condicionado por el viento.

Alerta amarilla por viento y fenómenos costeros en Alicante

El viento será el elemento más destacado del día. Durante la mañana soplará flojo y variable, pero a partir de la segunda mitad de la jornada rolará a oeste y ganará intensidad, con rachas muy fuertes en el interior que podrían rozar los 80 km/h y que no se descartan también en puntos del litoral. Por este motivo, Aemet mantiene activo el aviso amarillo por viento en el interior de la provincia desde las 06:00 hasta las 23:59.

Cae en Alicante por el viento una torre de iluminación del polideportivo Florida-Babel sobre coches del parking / Jose Navarro

En la costa, el episodio continúa marcado por el temporal marítimo. El litoral sur estará en aviso amarillo por oleaje entre las 10:00 y las 19:59, mientras que en el litoral norte el aviso se activará entre las 14:00 y las 19:59, con olas de hasta 3 metros y mar alterada por vientos del suroeste. Un escenario que aconseja extremar la precaución en paseos marítimos, zonas expuestas y actividades en el mar a lo largo del día.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina afronta este jueves una jornada marcada por el cielo cubierto y la lluvia, con precipitaciones presentes en distintos momentos del día, aunque de carácter débil. El tramo más inestable se concentrará a partir del mediodía y durante la tarde, mientras que hacia la noche el cielo tenderá a nuboso, con menor probabilidad de lluvia. El viento irá ganando protagonismo conforme avance la jornada y acabará soplando de oeste, con rachas que podrán alcanzar los 60 km/h al final del día. En el apartado térmico, el ambiente será suave, con temperaturas que oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 21 de máxima.

La Explanada de Alicante, cerrada por alerta pero abierta a los selfies / Pilar Cortés

El tiempo en Elche

En Elche dominarán los cielos cubiertos, con una jornada que arrancará relativamente tranquila pero que irá complicándose a partir de la segunda mitad del día, cuando aumenta claramente la probabilidad de lluvia escasa, sobre todo entre las 12 y las 18 horas. El viento soplará de oeste, con un giro posterior a norte, dejando rachas moderadas que rondarán los 35 km/h. Las temperaturas se mantendrán templadas, con valores que se moverán entre los 11 grados de mínima y los 22 de máxima.

Las fuertes rachas de viento causan decenas de incidencias en Elche / Áxel Álvarez

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá una jornada muy condicionada por la inestabilidad, con cielos cubiertos y lluvia a lo largo del día. Aunque durante la mañana puede abrirse una breve tregua, el riesgo de precipitaciones volverá a aumentar con fuerza a partir del mediodía, especialmente durante la tarde. El viento soplará en general de suroeste, con intensidad floja a moderada, y un ligero repunte al final de la jornada, con rachas de hasta 35 km/h. Las temperaturas permanecerán contenidas, con mínimas cercanas a los 12 grados y máximas en torno a los 19º.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda afronta uno de los escenarios más adversos del día. La previsión apunta a cielo cubierto con lluvia prácticamente asegurada, especialmente durante el tramo central de la jornada, cuando la probabilidad de precipitaciones es muy alta. El viento ganará fuerza con el paso de las horas y podrá dejar un episodio destacado al final del día, con entrada de noroeste y rachas que pueden alcanzar los 70 km/h. Las temperaturas dejarán un contraste acusado, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 21, aunque la sensación térmica será más baja cuando el viento arrecie.

Daños en vehículos por la caída de un muro en la calle Torresal de Torrevieja / INFORMACIÓN/J. Carrión

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un jueves de cielos muy nubosos, con una mañana relativamente estable y sin lluvias, pero con un claro aumento del riesgo de precipitación débil durante la tarde y la noche. El viento soplará de suroeste y oeste, con intensidad moderada y sin rachas máximas especialmente destacables en el término municipal. En cuanto a las temperaturas, el ambiente será agradable para la época, con valores que oscilarán entre los 12 y los 22 grados.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el día estará dominado por cielos cubiertos y un ambiente cada vez más inestable conforme avance la jornada. Las lluvias serán débiles, pero la probabilidad aumentará claramente a partir del mediodía y, sobre todo, durante la tarde-noche. El viento, de componente oeste, irá ganando intensidad al final del día, con rachas que pueden alcanzar los 40 km/h. Las temperaturas se situarán entre las más altas de la provincia, con un ambiente templado y registros que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 24 de máxima.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los puntos donde la inestabilidad se deje sentir con más claridad. La jornada estará marcada por cielos cubiertos y lluvia, con una probabilidad muy alta de precipitaciones durante gran parte del día y un tramo especialmente activo a partir del mediodía. El viento soplará con persistencia de oeste, y podrá intensificarse al final de la jornada con rachas de hasta 70 km/h, reforzando la sensación de frío. Las temperaturas serán más bajas que en la costa, con mínimas cercanas a los 8 grados y máximas que rondarán los 19, y una sensación térmica mínima aún más baja.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el jueves estará claramente marcado por la lluvia, con cielo cubierto y precipitaciones probables durante buena parte del día. El episodio será más persistente durante la madrugada y la tarde, mientras que hacia la noche la nubosidad tenderá a disminuir ligeramente. El viento soplará principalmente de oeste, sin rachas máximas destacadas en el parte municipal. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 21.