De bibliotecas a despachos: los alquileres del Ayuntamiento de Alicante

La salida del Ayuntamiento de Alicante del antiguo hotel Palas, tras el "desahucio" por parte de la Cámara de Comercio, ahorrará a las arcas municipales más de 600.000 euros anuales. No obstante, el Consistorio se mantiene como inquilino de más de una decena de espacios municipales por los que abona otros 350.000 euros al año: de bibliotecas municipales a centros de mayores, pasando por despachos para sindicatos.

Desde el pasado 2023, cuando se inició el presente mandato, el gobierno municipal ha aprobado la firma o renovación de hasta trece contratos de arrendamiento para hacerse con distintos inmuebles en los que instalar dependencias municipales. A principios de ese año, se rubricó la prórroga del local situado en el número 1 de la calle Pego, donde se ubicaba el consultorio médico de San Gabriel, por unos 25.000 euros anuales. Ya en 2024, el gobierno de Barcala se inclinó por comprar las instalaciones del antiguo Mercadona para ponerlas a disposición de la conselleria y trasladar allí el servicio sanitario.

En las mismas fechas, principios de 2023, la Junta de Gobierno Local aprobó también el alquiler de un local fuera de la provincia, concretamente en el número 9 del paseo de Valencia, en Loriguilla. Un almacén de unos 350 metros cuadrados que se destina al almacenamiento, cuidado y custodia de obras de arte propiedad municipal, por unos 10.000 euros al año. Del mismo modo, se acordó la renovación del arrendamiento del local en la esquina entre la calle Mayor y la de Lonja de los Caballeros, que acogió en su día la Concejalía de Sanidad y Mercados, por otros 41.000 euros al año. En la actualidad, ocupan el espacio los auxiliares de asistencia interna y ceremonial, dependientes de Alcaldía; así como reprografía y el almacen de material, adscrito la Concejalía de Economía y Hacienda.

A pocos metros de dichas dependencias, en la plaza de la Santísima Faz, se sitúan los despachos de tres secciones sindicales con representación municipal y de la Junta de Personal. En concreto, dos entresuelos, un primer piso y un segundo, a espaldas del palacio consistorial, por los que el Ayuntamiento abona unos 36.000 euros anuales al presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante, Jesualdo Ros, propietario del 50 % de los inmuebles.

Centros sociales y de mayores

Entre el resto de alquileres, se encuentran los de hasta tres centros de mayores: el de plaza América, por 37.000 euros anuales; el del Centro Tradicional, que cuesta 24.446 euros cada ejercicio; y del barrio de Garbinet, situado en Rodolfo Salazar, por otros 13.794 euros al año.

En la misma línea, el Centro Social Nou Alacant también se sufraga con la misma fórmula: la del alquiler. El espacio, situado en los números 140 y 142 de la calle General Espartero, está destinado a un centro juvenil municipal, y cuenta con un coste anual de 10.395 euros. Otro espacio para los jóvenes, el de la calle Cienfuegos, fue arrendado por el Ayuntamiento para la programacion de actividades y prestacion de servicios de asesoría, debido a la imposibilidad de utilizar las instalaciones del Centro 14, en obras. Por él, las arcas municipales asumían unos 7.600 euros cada año.

Ahora, el Consistorio ha recuperado el Centro 14, una vez concluidos los trabajos de remodelación, aunque los jóvenes se han visto "forzados" a compartir su espacio con otras áreas municipales, tras el desalojo del Ayuntamiento del antiguo hotel Palas. El ejecutivo de Luis Barcala ha reubicado servicios como el de atención ciudadana o la Concejalía de Turismo en dicho inmueble.