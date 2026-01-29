Conmoción en la Florida tras la caída de una torre de luz: "Me imaginé mi coche ahí abajo y se me paró el corazón"

El fuerte episodio de viento registrado este miércoles en Alicante dejó una de sus imágenes más impactantes en el barrio de La Florida. Una torre de iluminación del polideportivo Florida Babel se desplomó sobre el aparcamiento anexo y aplastó varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona. El suceso ocurrió durante la tarde, en plena alerta naranja activada por la Aemet, cuando las rachas alcanzaron los 70 kilómetros por hora. "Me imaginé mi coche ahí abajo y se me paró el corazón", afirma Patricia Febrero, trabajadora de una autoescuela frente al aparcamiento.

El vendaval dejó su huella en distintos barrios de Alicante. A lo largo de la tarde del miércoles, Policía Local, Bomberos y Protección Civil realizaron más de 180 intervenciones relacionadas principalmente con la caída de ramas, toldos, macetas y elementos del mobiliario urbano. En total, se contabilizaron alrededor de medio centenar de árboles dañados. En La Florida, sin embargo, el foco estuvo puesto en el aparcamiento junto al polideportivo, donde la torre cayó directamente sobre varios coches. Desde primera hora de la mañana siguiente, el tema centraba todas las conversaciones en el barrio.

La noticia llegó en plena consulta

Entre las tres personas afectadas se encontraban dos trabajadoras del Centro de Salud Florida-Babel. Una enfermera y una pediatra habían dejado allí sus vehículos mientras realizaban su jornada laboral. Isabel Esteve, enfermera, explica que se enteró de lo ocurrido mientras estaba trabajando. "Un paciente me dijo que estaban los bomberos porque había caído una torre de luz. Como mi coche estaba ahí aparcado, salí a ver qué pasaba y resultó que era uno de los afectados", relata Esteve. Aunque su vehículo no fue el más dañado, presenta importantes desperfectos en un lateral.

La intervención se prolongó durante varias horas. En la zona actuaron Bomberos, Policía Local y personal del Ayuntamiento, que levantaron el atestado correspondiente y trabajaron para retirar la estructura. El coche no pudo ser retirado hasta pasadas las siete de la tarde, una vez eliminados los restos del alumbrado. "Ha sido un susto grande. Lo importante es que no haya habido daños personales, porque por ahí pasa mucha gente y podría haber sido mucho más grave", señala la enfermera afectada.

A la pediatra afectada, la noticia le llegó en plena consulta. Fue una paciente, farmacéutica frente al centro de salud, quien la alertó tras recibir una imagen en un grupo de WhatsApp. "Estábamos hablando del temporal y le enseñé la foto. Ella había visto las luces, pero no pensaba que fuera su coche. Salió de la consulta con mi marido para comprobarlo y vio que era su coche, fue impactante", explica Mari Ángeles Sánchez.

Reacción de vecinos y comerciantes

La preocupación se repite entre vecinos y comerciantes del entorno. Carmen Santos, vecina del barrio, subraya el riesgo que supuso el desplome de una torre de gran altura en una zona muy frecuentada. "Aplastó los coches y fue un susto para todos. Por aquí pasan muchos niños y aparca mucha gente, fue un peligro", afirma Santos.

Como ella, Patricia Febrero, trabajadora de una autoescuela frente al aparcamiento, reconoce que el impacto fue inmediato. "Una compañera tenía el coche a dos plazas de donde cayó la torre. Yo me imaginé mi coche ahí abajo y se me paró el corazón", asegura Febrero. Desde un bar cercano, Vivi González añade otra preocupación: la falta de medidas preventivas. "Mi hija va al instituto de aquí cerca y pasa por esa zona. No sé cómo no se suspendieron las clases sabiendo el viento que iba a hacer. No se podía andar por la calle", comenta.

Tras el temporal, el servicio de Parques y Jardines ha iniciado una revisión de los árboles de gran porte para comprobar su estabilidad tras el vendaval. Las zonas verdes permanecerán cerradas y se irán reabriendo de forma progresiva. Mientras tanto, en La Florida, la caída de la torre de luz sigue siendo el tema central.