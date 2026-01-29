Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diana Morant denuncia el “escándalo” de la vivienda pública en Alicante y acusa al PP de utilizarla para su propio beneficio

La ministra y líder del PSPV lamenta que la promoción Les Naus, la primera de este tipo en dos décadas en la ciudad, ha beneficiado a personas vinculadas al Ayuntamiento y al PP

Borja Campoy

La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha denunciado este jueves que “la única promoción de vivienda de protección pública construida en Alicante en los últimos 25 años ha sido repartida entre concejales, técnicos municipales y familiares del PP”, una situación que ha calificado de “escándalo” y que, a su juicio, “demuestra que al PP solo le interesa la vivienda cuando sirve a intereses propios”. Morant se ha referido en estos términos a la noticia publicada por este medio, que ha destapado que cuatro de las viviendas de protección oficial de la única promoción que se ha puesto en marcha en Alicante han acabado adjudicadas a cargos y familiares del PP.

En declaraciones a los medios durante su visita a Chiva, Morant ha lamentado que “un día más queda claro que la vivienda no es una prioridad para el PP” y ha asegurado que este caso evidencia “para qué sirve la escasa política de vivienda que practica la derecha cuando gobierna”. La líder de los socialistas valencianos ha señalado que “el PP no solo es incapaz de construir vivienda pública en la Comunidad Valenciana, sino que además, cuando lo hace, adjudica esas viviendas a cargos del propio partido”. Ante esta situación, Morant ha advertido de que “los y las socialistas estaremos vigilantes y actuaremos ante una práctica que es absolutamente denunciable”.

La promoción a la que alude Morant es el residencial Les Naus, una urbanización de 134 viviendas levantada en el entorno de la Condomina sobre una parcela municipal que pasó a manos privadas tras un proceso de enajenación y adjudicación en marzo de 2022. En el Registro de la Propiedad, varios de los pisos figuran con “calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción de protección pública”, y entre los adjudicatarios con vivienda escriturada constan la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, los dos hijos de una directora general municipal y un arquitecto del área de Urbanismo. Tras conocerse estos datos, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos y aseguró que llevará el asunto a Fiscalía ante “la menor sospecha”.

