El gestor de la cooperativa de las viviendas públicas: “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”

El responsable de la entidad Fraorgi y gestor de la cooperativa de las viviendas públicas del residencial Les Naus en Alicante, Francisco Ordiñana, sostiene que el proceso de captación y selección de socios comenzó años antes de que la promoción fuese una realidad y que la demanda era muy superior a la oferta: “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”. El gestor asegura que el volumen de interesados, la mecánica de cooperativa y la verificación de requisitos explican, a su juicio, el recorrido de la adjudicación y enmarca la polémica actual como “un tema político”.

Sitúa el arranque “en 2018, mes arriba o mes abajo”, cuando, según expone, “en junio o julio se publicó que iba a salir a concurso la parcela”. Afirma que en ese momento estaban ejecutando en el PAU 5 240 viviendas en otro residencial y que decidieron prepararse para concurrir porque tenían una “lista de espera brutal”. De acuerdo con su versión, constituyeron la cooperativa y optaron por no publicitar la promoción en portales inmobiliarios. También asegura que avisaron a personas de promociones previas y que la respuesta les desbordó: “En agosto del 18 teníamos una lista de espera tremenda. En septiembre nos presentamos y la gente estaba apuntada en caso de que nos la concedieran”.

Añade que el procedimiento se judicializó y que fue la cooperativa la que acudió a los tribunales, con un resultado favorable: “En 2021 obtuvimos una sentencia judicial del TSJ”. Según su relato, esa resolución obligaba a culminar el proceso y, tras ese recorrido, acabaron comprando el solar a principios de 2022. Ordiñana afirma que en ese momento volvieron a contactar con quienes se habían inscrito años antes: “Avisamos a la gente que teníamos apuntada en 2018. Muchos ya habían comprado en otros sitios y otros no”. Y sostiene que completaron adjudicaciones “con la lista de espera de cerca de 2.000 personas”. También sostiene que en el proceso hubo sustituciones: “Había gente que no cumplía y tuvimos que sustituirla”.

Ordiñana insiste, además, en que se está “mezclando” el concepto de vivienda pública con el de vivienda protegida. “Esto no es vivienda pública, es vivienda de protección pública. Es una promoción privada”, afirma, y añade: “De promoción pública es si el promotor hubiera hecho la promoción. Esto son VPO de promotor privado. Nosotros somos la gestora de la cooperativa”.

Demanda previa

Sobre cómo se difundió el proyecto inmobiliario, sostiene que la demanda previa les permitió prescindir de anuncios: “En situación normal hubiéramos puesto un anuncio de promoción en Idealista. Enviamos un correo a los socios de la cooperativa y a los de la lista de espera por si les interesaba para ellos o amigos y familiares. Se corrió el boca a boca”. Y afirma que el régimen cooperativo permitió ajustar precios: “Esta promoción ha salido un 12 % de media por debajo del módulo de VPO”.

También asegura que la comprobación de requisitos económicos se realiza con la verificación de Hacienda: “Se comprueban con un volcado de los datos que lo hace Hacienda. Si cumplen, cumplen, y si no, por un euro se quedan fuera. Se comprueba la última renta”. Y mantiene que la lista de espera general de su entidad supera las 2.000 familias, “no para Les Naus, sino para cualquier proyecto ”.

Estas declaraciones se producen después de que se conociera en primer lugar que en la promoción figuran como titulares de viviendas la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general María Pérez-Hickman y el arquitecto municipal de Urbanismo Francisco Nieto, con cuatro viviendas escrituradas a su nombre y con “calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción de protección pública”, según el Registro. La urbanización se ubica en el entorno de la Condomina, entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Periodista Asunción Valdés, sobre una parcela municipal de 8.618 metros cuadrados adjudicada a la Cooperativa Residencial Les Naus por 6,67 millones de euros en marzo de 2022.

Ante la controversia, el alcalde, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos. El informe requiere información a Urbanismo, Patrimonio y Contratación y solicita la relación del personal que haya participado en el expediente. Fuentes del equipo de gobierno indican, además, que Gómez optó a la vivienda antes de entrar en política y que no ha tenido relación alguna con este procedimiento.