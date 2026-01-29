La oposición presiona a Barcala por la adjudicación de una vivienda protegida a su concejala de Urbanismo en Alicante

Toda la oposición, la izquierda y Vox, carga contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala, por la reciente adjudicación de viviendas públicas a su concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y varios beneficiarios vinculados con el Ayuntamiento. La izquierda exige que se investigue el listado de adjudicatarios y si pudieron haber gozado de un trato de favor o acceder a información privilegiada, mientras Vox lo califica de "un golpe muy duro a la confianza" y advierte de que "tendrá consecuencias".

Tal y como publicó ayer este diario, al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto de Urbanismo han sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ha construido en la ciudad en dos décadas.

Se trata de una urbanización de 134 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes, que ha sido levantada sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas mediante un proceso previo de enajenación. Todo ello, en medio de una extraordinaria tensión avivada por una insostenible falta de alojamiento y precios prohibitivos.

PSOE: "La vivienda no es un premio"

Para la portavoz del PSOE, Ana Barceló, no se trata de un tema de "legalidad", sino de "decencia política", por lo que considera que "Barcala debe dar explicaciones de inmediato" por lo ocurrido.

"En una ciudad con miles de familias que no pueden acceder a una vivienda, resulta que los pisos públicos sobre suelo municipal han acabado en manos de una concejala, de familiares de una directiva y de un técnico de Urbanismo", ha recordado la líder del PSOE. Para Barceló, "eso es una falta de respeto a la ciudadanía y genera muchas dudas que el alcalde debe aclarar de inmediato".

"La vivienda no puede ser el premio de quienes gobiernan o tramitan. Los ciudadanos merecen transparencia y responsabilidad, no excusas", ha añadido Barceló.

Compromís: "Apuntamos a Barcala"

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha cargado contra el alcalde: "Apuntamos directamente a Luis Barcala como artífice de este sistema clientelar, iremos conociendo más nombres...".

Al respecto, el valencianista ha manifestado que a los populares "no les basta con colocar a los suyos en diferentes servicios, sino que también se reparten los pisos de protección pública a la mitad de precio". Pisos "de lujo", para el de Compromís: "Obviamente, al lado de la playita, este sistema clientelar especulativo hay que acabar con él y todo empieza en la cabeza de Luis Barcala".

EU-Podemos: "Duele y preocupa"

El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, cree que "la vivienda pública no puede acabar en manos de quienes están cerca del poder", por lo que la noticia avanzada por INFORMACIÓN "duele y preocupa".

"En una ciudad donde cada vez es más difícil acceder a una vivienda, resulta muy difícil de explicar que la primera promoción pública en más de veinte años termine beneficiando, en varios casos, a cargos públicos, técnicos municipales y familiares directos de altos cargos del Ayuntamiento", ha lamentado Copé.

El líder de EU-Podemos cree que "aquí no va solo de si todo fue legal" sino "de justicia, de ética y de respeto a la gente que lo está pasando mal para llegar a fin de mes o que directamente no puede emanciparse" en la ciudad de Alicante. El edil progresista cree que "la vivienda pública tiene que estar pensada para quien la necesita, no para quien está más cerca del poder", por lo que ha pedido explicaciones y una revisión del procedimiento de adjudicación.

Vox: "Es un golpe a la confianza"

Para Vox, el socio habitual del gobierno de Barcala, lo ocurrido "es un golpe a la confianza muy duro" que, advierten los ultras, "va a tener consecuencias".

"Cuando desde VOX facilitamos la designación de órganos directivos como los directores generales, exigimos que fueran personas ejemplares y, por ello, antes las graves informaciones conocidas esta mañana, pedimos al alcalde el cese inmediato de la directora general, María Pérez-Hickman", cuyos hijos han accedido a la promoción. Además, los de Abascal solicitan que el puesto quede vacante y no se designe a otra persona "hasta que este asunto quede totalmente aclarado".

Por otro lado, la formación de ultraderecha exige "que se lleven a cabo todas las actuaciones de averiguación para conocer el listado de adjudicatarios de esas viviendas". Respecto a la vivienda de la edil Rocío Gómez, Vox advierte: "Estamos estudiando el procedimiento de adjudicación de la vivienda y sus tiempos. Ya conseguimos el cese de un concejal de gobierno (en alusión a la dimisión de Toni Gallego) y no nos va a temblar la mano de exigir otro si se ha cometido alguna irregularidad".