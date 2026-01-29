El pleno de Alicante, en directo | La polémica por las viviendas públicas condiciona la sesión

La reciente adjudicación de viviendas públicas a la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a más beneficiarios vinculados con personal del Ayuntamiento, que ha avanzado INFORMACIÓN, ha condicionado el pleno de este mes de enero. El PSOE y Compromís han retirado dos iniciativas presentadas a la sesión para introducir preguntas dirigidas al ejecutivo popular de Luis Barcala sobre la polémica urbanística.

Desde antes de comenzar la sesión, la noticia ya copaba buena parte de las conversaciones en torno al Salón de Plenos. Tal y como publica hoy este diario, al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto de Urbanismo han sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ha construido en la ciudad en dos décadas.

Se trata de una urbanización de 134 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes, que ha sido levantada sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas mediante un proceso previo de enajenación. Todo ello en medio de una extraordinaria tensión avivada por una insostenible falta de alojamiento y precios prohibitivos.

Seis meses de "verano"

La sesión se ha iniciado con la aprobación de la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, pactada recientemente por el PP y Vox, en la que se acuerda extender la temporada de verano durante seis meses al año, siguiendo el ejemplo de ciudades como Elche, Málaga o Torrevieja.

Al respecto, el gobierno popular y los ultras han defendido la necesidad de incrementar la temporada alta para beneficiar al sector hostelero manteniendo un equilibrio con el derecho al descanso de los vecinos. Sin embargo, la izquierda ha considerado que se trata de una medida pensada para el turista y que olvida a los residentes.

Rafa Mas regala una flauta a Cristina Cutanda en pleno debate por las ratas en Alicante / Pilar Cortés

El momento del debate lo ha protagonizado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien ha "regalado" una flauta a la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, tras las críticas vecinales por la proliferación de ratas en distintos puntos de la ciudad: "Tóquela, a ver si así se van", le ha espetado.

La medida ha sido aprobada con los votos del PP y Vox, frente al rechazo de la izquierda: el PSOE, Compromís y EU-Podemos.

Competencias para sancionar pisos turísticos ilegales

A continuación, se ha debatido sobre la decisión del Ayuntamiento de Alicante de asumir las competencias para inspeccionar y sancionar apartamentos turísticos, un año después de que el alcalde, Luis Barcala, anunciara la medida en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha defendido el refuerzo que se ha realizado en Urbanismo para poder ejercer esta labor inspectora y sancionadora. Con los datos disponibles, y en función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local, el gobierno local calcula un impacto económico 8,8 millones de euros para los próximos cinco ejercicios.

La izquierda, por su parte, ha reprochado que la decisión llega "a medias", al considerar que debería venir acompañada de mayor personal. Al respecto, el PP ha sumado el apoyo del PSOE y Vox, además de la abstención de Compromís y EU-Podemos.

