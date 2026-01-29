El Raval Roig de Alicante protesta por la falta de accesibilidad y servicios: "Así no se puede vivir"

El Raval Roig alza la voz para exigir respuestas. Medio centenar de vecinos y vecinas del Raval Roig se concentraron este jueves para reclamar mejoras urgentes para el barrio y denunciar la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alicante a unas demandas que, aseguran, llevan años trasladando sin resultados. Al grito de "el Raval existe, el Raval resiste" y "los fuegos no se mueven del Cocó", el vecindario quiso visibilizar la situación de un barrio histórico que considera que sigue siendo ignorado.

La movilización, convocada por la Asociación de Vecinos del Raval Roig, es la primera de una serie de concentraciones que el colectivo prevé mantener. Según anunciaron, a partir de 2026 se reunirán los últimos jueves de cada mes hasta lograr que el Ayuntamiento les reciba y se comprometa a dar respuesta a sus reivindicaciones.

Precisamente, la falta de accesibilidad fue uno de los ejes centrales de la protesta. "Aquí vive mucha gente mayor y la accesibilidad es lo más urgente", explicó Conchi Galea la presidenta de la asociación vecinal, en línea con lo recogido en el manifiesto. Los vecinos reclaman rampas en las escaleras, aceras transitables y bordillos adaptados, especialmente en puntos conflictivos como el final de la calle Virgen del Socorro, donde una silla de ruedas no puede subir a la acera.

A estas barreras se suman infraestructuras esenciales fuera de servicio desde hace meses. El ascensor de la playa del Postiguet continúa averiado y las escaleras mecánicas del TRAM en la parada del Marq no funcionan desde hace más de dos meses. Galea recordó que el ascensor de la playa figura en el presupuesto municipal de 2026, pero subrayó que "todo el mundo pregunta cuándo se va a arreglar, porque es algo muy urgente y necesario ya".

El Raval Roig protesta por la falta de accesibilidad y servicios: "Así no se puede vivir" / Pilar Cortés

Servicios públicos que no llegan

El manifiesto leído durante la concentración denunció también la falta de recursos públicos en el barrio. Los vecinos reclaman un centro social, parques infantiles seguros y espacios comunitarios. En este sentido, Galea señaló como especialmente grave el cierre por las tardes de la biblioteca pública Azorín desde diciembre. "Es la biblioteca que nos queda más cerca y ahora mismo no podemos usarla en horario de tarde", lamentó Galea. Durante el acto, representantes de la Asociación de Amigas y Amigos de la Biblioteca tomaron la palabra para anunciar una próxima convocatoria en defensa de este servicio, en una concentración a la que acudieron miembros de Plataforma Alicante Limpia (CAL), UNIR Alicante y la Asociación Vecinal de Benalúa.

La limpieza fue otra de las principales quejas, según explicó la presidenta vecinal, los contenedores "están puestos de aquella manera" y la frecuencia de recogida es insuficiente. El problema se agrava durante los meses de verano, cuando la población del barrio se triplica por el turismo. "Hemos tenido un verano horrible de suciedad", afirmó Galea.

Patrimonio, medioambiente y tradiciones

Las reivindicaciones se completan con la exigencia de cuidar el patrimonio del barrio, como la rehabilitación de las bóvedas, y la defensa de las tradiciones, entre ellas el regreso de los fuegos artificiales de Hogueras a la playa del Cocó. También reclaman medidas medioambientales como refugios climáticos, más sombras en los espacios públicos, la rehabilitación de zonas verdes y una adecuada ordenación de la Sangueta.

"Llevamos años reuniéndonos, presentando instancias y acudiendo a todos los cauces posibles, pero de lo prometido no se ha cumplido nada", denunció Galea. Por ello, los vecinos aseguran que no van a parar hasta que sus demandas “se transformen en hechos” y el barrio deje de sentirse "abandonado" por las administraciones.