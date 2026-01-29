¿Cuándo terminará el temporal en Alicante? La Aemet anuncia una tregua, pero no definitiva

La provincia de Alicante empieza a dejar atrás el tramo más duro de la borrasca Kristin, pero el temporal todavía no dice adiós. Este jueves 29 de enero, la Aemet mantiene avisos amarillos por viento en el interior y por fenómenos costeros en el litoral, en una jornada marcada por cielos nubosos, lluvias débiles y un viento que volverá a ganar protagonismo conforme avance la tarde.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ), las rachas podrán alcanzar los 80 km/h en puntos del interior de la provincia, mientras que en la costa el temporal marítimo seguirá dejando oleaje de hasta tres metros, un escenario que obliga a mantener la precaución, especialmente en zonas expuestas y actividades marítimas.

La tregua llega… pero será solo en las lluvias

La previsión de Aemet señala que el viernes 30 de enero será el día en el que se note el respiro más claro en cuanto a precipitaciones dentro de este episodio. Las lluvias perderán peso y en buena parte de la provincia se impondrán los intervalos nubosos o los cielos poco nubosos, con una probabilidad de precipitación muy baja.

Eso sí, la calma no será completa. Aemet mantiene avisos amarillos por viento en toda la provincia, tanto en el litoral como en el interior. Las rachas más fuertes se esperan de madrugada y a primera hora, entre las 00:00 y las 09:00, con valores que podrán alcanzar los 80 km/h en el interior y los 70 km/h en la costa.

Tras un tramo central del día algo más tranquilo, el viento volverá a activarse por la tarde, con nuevos avisos entre las 15:00 y las 00:00, cuando las rachas volverán a rondar los 70 km/h en amplias zonas de la provincia, especialmente en el litoral y en áreas expuestas del interior.

Las fuertes rachas de viento derriban árboles en el PAU I de Alicante y obligan a cortar calles / Rafa Arjones

El sábado cambia el protagonista: menos lluvia, más viento

El sábado 31 de enero se perfila como un día más estable en cuanto a precipitaciones, pero con un nuevo elemento a vigilar: el viento fuerte de componente oeste. Aemet activa avisos amarillos durante la primera mitad del día, con rachas que podrán alcanzar los 70 km/h en el interior de la provincia.

En la costa, tanto en el litoral norte como en el sur, el episodio vendrá acompañado de fenómenos costeros, con viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y un estado de la mar alterado durante buena parte de la mañana. Los avisos estarán vigentes desde la medianoche hasta las 12:00 horas.

A partir del mediodía, la situación tenderá a mejorar de forma progresiva, aunque el viento seguirá siendo moderado y la mar continuará revuelta en zonas expuestas. Será, por tanto, una jornada aparentemente tranquila en el cielo, pero incómoda por el viento, especialmente en áreas elevadas, abiertas y tramos del litoral.

Daños en vehículos por la caída de un muro en la calle Torresal de Torrevieja / INFORMACIÓN/J. Carrión

¿Se acaba el temporal? No del todo

El domingo 1 de febrero marcará el final del respiro, aunque sin volver a los extremos de los días previos. Según Aemet, la atmósfera volverá a cargarse de humedad y las lluvias reaparecerán en buena parte de la provincia, con cielos muy nubosos o cubiertos durante gran parte de la jornada.

El viento perderá protagonismo respecto al viernes y el sábado, pero la sensación de tiempo inestable volverá a imponerse. Las precipitaciones, en general débiles o moderadas, podrían mantenerse de forma intermitente y abrir la puerta a un inicio de semana todavía marcado por la inestabilidad.

La pregunta ya no es solo cuándo terminará el temporal, sino cuánto durará la tregua. Los modelos apuntan a una atmósfera todavía inquieta, con cambios rápidos y jornadas que pueden empezar tranquilas y torcerse en pocas horas. El viento y la llegada de nuevas borrascas seguirán marcando el pulso del tiempo en Alicante.