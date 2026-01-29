Tráfico en Alicante hoy: la DGT informa de 42 incidencias activas en 18 carreteras

La circulación en la provincia de Alicante vuelve a presentar complicaciones este jueves 29 de enero de 2026. Según la última actualización oficial de la DGT, realizada a las 09:38 horas, hay 42 incidencias activas repartidas en 18 carreteras, la mayoría por obstáculos fijos, aunque también destacan accidentes y obras con carriles cerrados o circulación interrumpida.

Las vías más afectadas a primera hora de la mañana son la N-332 y su variante N-332a, especialmente en la Marina Baixa y la Vega Baja, además de varios tramos de la AP-7, donde continúan los trabajos de mantenimiento.

N-332 y N-332a: obstáculos y un accidente en Guardamar

La N-332 concentra varios avisos por obstáculos fijos en municipios como Altea, Finestrat y L’Olla, con carriles afectados en algunos puntos por obras. A ello se suma la N-332a, donde se registran incidencias en Torres, La Vila Joiosa y Guardamar del Segura.

Precisamente en Guardamar del Segura, la N-332a presenta un obstáculo fijo por accidente en el km 71,758, sentido creciente, activo desde las 08:55, lo que puede provocar retenciones puntuales en este tramo del litoral sur.

AP-7: carriles cerrados y cortes prolongados en el entorno de Agost

La AP-7 vuelve a ser una de las autopistas con más avisos. Hay obras en Almoradí, con el carril izquierdo cerrado en varios tramos hasta las 20:00 horas, y trabajos en el túnel entre Pilar de la Horadada y Torre de la Horadada, donde permanece cerrado el carril derecho.

En el entorno de Agost y Alcoraya se mantienen obras de larga duración, algunas con corte total de la vía, catalogadas como nivel rojo, con previsión de prolongarse hasta septiembre de 2026. También hay tramos con circulación habilitada en sentido contrario y carriles cerrados, por lo que se recomienda extremar la precaución.

A-7 y A-70: obras y afecciones puntuales

En la A-7 se han notificado trabajos en Castalla y Tibi, con carriles o arcenes cerrados, además de una incidencia por avería en Altàbix. Continúa, además, el corte total en la salida de El Realengo por obras, activo desde octubre y con previsión hasta mayo.

Por su parte, la A-70 presenta obras con corte móvil entre Altàbix y Jubalcoy, en sentido decreciente, lo que puede generar retenciones intermitentes en la circunvalación de Alicante.

Otras carreteras afectadas

También hay incidencias en varias vías autonómicas y comarcales:

CV-815 (Onil–Castalla) : obstáculos móviles en la vía principal y en la vía de servicio.

: obstáculos móviles en la vía principal y en la vía de servicio. CV-705 y N-340 en Muro de Alcoy , con obstáculos y obras en un puente.

en , con obstáculos y obras en un puente. CV-755 (Altea la Vella) y CV-7362 (Xàbia) : obstáculos fijos por accidente.

y : obstáculos fijos por accidente. CV-700 (Planes) y CV-70 (Benilloba–Penàguila) : obras con tráfico alternado por un solo carril .

y : obras con . CV-868, en la Parroquia de la Matanza, permanece cerrada totalmente en ambos sentidos por obras (nivel negro).

Tráfico aconseja consultar el estado de las carreteras antes de viajar, reducir la velocidad en zonas de obras y extremar la atención en tramos con carriles cerrados o circulación alternada. En los accesos a la costa y en la AP-7, salir con tiempo puede evitar retrasos.