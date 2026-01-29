Vanesa Romero, tercera embajadora de la hoguera Mercado Central
La actriz y alicantina se suma al proyecto ‘"Ambaixadors" junto a José María Manzanares y Pedja Mijatović
La hoguera Mercado Central ha anunciado el nombramiento de Vanesa Romero como tercera "Embajadora" de la comisión para el ejercicio 2026, dentro del proyecto cultural y social "Ambaixadors", impulsado por la comisión con vistas al centenario que la entidad celebrará en 2028.
El proyecto busca reforzar la identidad de la comisión, difundir los valores de las Hogueras y estrechar lazos con figuras destacadas del ámbito cultural, social y deportivo, capaces de proyectar el nombre de Alicante más allá de la ciudad. Con la incorporación de Vanesa Romero, Mercado Central completa un trío de embajadores. El primero, el torero José María Manzanares, se hizo oficial en diciembre de 2025, mientras que el acto de nombramiento de Pedja Mijatović, segundo embajador anunciado, se celebrará próximamente.
Vanesa Romero: referente alicantino
Actriz, modelo y creadora, Vanesa Romero es una de las figuras más reconocibles de la cultura televisivaespañola. Su vinculación con Alicante y con las Hogueras de San Juan viene de lejos ya que en 1995 fue dama de honor de la Bellea del Foc y años más tarde ejerció como pregonera oficial de la Fiesta.
La comisión destaca que Romero, con su trayectoria y compromiso cultural, encarna valores como autenticidad, constancia y cercanía, alineados con el espíritu festero de la ciudad.
Proyecto Ambaixadors
El proyecto "Ambaixadors" pretende consolidarse como una de las principales apuestas de la hoguera Mercado Central en los años previos a su centenario. A través de estas figuras, la comisión busca proyectar la fiesta a nivel nacional e internacional, atraer a nuevas generaciones y poner en valor la tradición, creatividad y convivencia que definen las Hogueras.
Con José María Manzanares, Pedja Mijatović y Vanesa Romero, la hoguera Mercado Central afronta esta etapa apoyada por tres embajadores que representan, desde distintos ámbitos, la cultura, el esfuerzo y el compromiso con Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- Las fuertes rachas de viento arrancan de cuajo varios árboles en el PAU 1 de Alicante
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- Afectados por el cierre de Villa Marconi en Alicante: 'Nos casamos en marzo y no sabemos si habrá boda
- Aemet confirma la alerta naranja por vientos de hasta 90 km/h en Alicante: dos borrascas sacuden la provincia
- La Aemet eleva el nivel de alerta en Alicante y activa avisos naranjas por viento y mala mar: mañana llega lo peor
- Mañana complicada para el tráfico en la provincia de Alicante