Vanesa Romero, tercera embajadora de la hoguera Mercado Central

La hoguera Mercado Central ha anunciado el nombramiento de Vanesa Romero como tercera "Embajadora" de la comisión para el ejercicio 2026, dentro del proyecto cultural y social "Ambaixadors", impulsado por la comisión con vistas al centenario que la entidad celebrará en 2028.

El proyecto busca reforzar la identidad de la comisión, difundir los valores de las Hogueras y estrechar lazos con figuras destacadas del ámbito cultural, social y deportivo, capaces de proyectar el nombre de Alicante más allá de la ciudad. Con la incorporación de Vanesa Romero, Mercado Central completa un trío de embajadores. El primero, el torero José María Manzanares, se hizo oficial en diciembre de 2025, mientras que el acto de nombramiento de Pedja Mijatović, segundo embajador anunciado, se celebrará próximamente.

Vanesa Romero: referente alicantino

Actriz, modelo y creadora, Vanesa Romero es una de las figuras más reconocibles de la cultura televisivaespañola. Su vinculación con Alicante y con las Hogueras de San Juan viene de lejos ya que en 1995 fue dama de honor de la Bellea del Foc y años más tarde ejerció como pregonera oficial de la Fiesta.

La comisión destaca que Romero, con su trayectoria y compromiso cultural, encarna valores como autenticidad, constancia y cercanía, alineados con el espíritu festero de la ciudad.

Proyecto Ambaixadors

El proyecto "Ambaixadors" pretende consolidarse como una de las principales apuestas de la hoguera Mercado Central en los años previos a su centenario. A través de estas figuras, la comisión busca proyectar la fiesta a nivel nacional e internacional, atraer a nuevas generaciones y poner en valor la tradición, creatividad y convivencia que definen las Hogueras.

Con José María Manzanares, Pedja Mijatović y Vanesa Romero, la hoguera Mercado Central afronta esta etapa apoyada por tres embajadores que representan, desde distintos ámbitos, la cultura, el esfuerzo y el compromiso con Alicante.