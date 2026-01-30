Directo | Aemet decreta la alerta naranja por fuertes vientos para este sábado

Carretera levantada, árboles caídos y chabolas afectadas: Kristin se ceba con el barrio del Cementerio de Alicante

A perro flaco todo son pulgas. Es el refrán recurrente si se visita el barrio del Cementerio, en el oeste del término municipal de Alicante, tras el paso de la borrasca Kristin. Se trata de una de las barriadas más vulnerables de la ciudad, donde las chabolas se concentran y el espacio público se observa con deterioro cada día del año.

Esta situación se ha multiplicado después de los fuertes vientos de la borrasca, que en algunos puntos del término de Alicante ha superado los 100 kilómetros por hora y en otros de la provincia ha llegado a alcanzar los 150.

En la calle Vial de los Cipreses, que da acceso al cementerio desde la carretera de Ocaña y enlaza con el tanatorio, algunos de los árboles que dan nombre a la calzada se hallan inclinados e incluso arrancados, provocando un levantamiento en la carretera por la que siguen transitando vehículos. La cinta de precintado cubre los cipreses afectados y el espacio interior adyacente, pero no el exterior, el de la carretera, actualmente afectado. Lee aquí toda la información.