En Directo
Directo | Aemet decreta la alerta naranja por fuertes vientos para este sábado
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos este sábado los avisos por viento y fenómenos costeros en la provincia de Alicante con rachas de viento que pueden llegar a los 90 km/h. Igualmente el aviso naranja también está activo por fenómenos costeros en todo el litoral alicantino.
En este directo podrás seguir la última hora de la situación meteorológica en la provincia, con información actualizada sobre la evolución del viento, la lluvia y el estado de la mar.
P. Cerrada
Suspenden las jornadas de puertas abiertas en las fragatas de la Armada en Alicante por la alerta de fuertes vientos
Las jornadas de puertas abiertas que había organizado la Armada para este fin de semana con motivo de la escala en Aliacnte de las fragatas “Santa María”, “Numancia” y “Navarra” han sido suspendidas este viernes por la amenaza de fuertes vientos. Según la Comandancia Naval, las visitas se han anulado por la activación del Plan de Emergencias por fenómenos meteorológicos adversos (Alerta Amarilla aumentando a Naranja).
Lee aquí toda la información.
Aviso naranja por vientos de hasta 90 km/h
Aemet ha marcado el aviso naranja en Alicante por vientos que pueden alcanzar los 90 km/h para mañana sábado 31. Este nivel está calificado como "peligro importante" y dadas las consecuencias que estos fenómenos han tenido estos días, se aconseja llevar cuidado en los desplazamientos y evitar actividades al aire libre.
"Mañana continuará soplando el viento", ha advertido la Aemet. Se esperan de nuevo fuertes rachas que podrían lelgar a alcanzar los 80 km/h de forma generalizada. Sábado se espera un temporal mucho más adverso, con rachas que podrían alcanzar los 100 km/h.
Lydia Ferrándiz
Conmoción en la Florida tras la caída de una torre de luz: "Me imaginé mi coche ahí abajo y se me paró el corazón"
El fuerte episodio de viento registrado este miércoles en Alicante dejó una de sus imágenes más impactantes en el barrio de La Florida. Una torre de iluminación del polideportivo Florida Babel se desplomó sobre el aparcamiento anexo y aplastó varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona. El suceso ocurrió durante la tarde, en plena alerta naranja activada por la Aemet, cuando las rachas alcanzaron los 70 kilómetros por hora. "Me imaginé mi coche ahí abajo y se me paró el corazón", afirma Patricia Febrero, trabajadora de una autoescuela frente al aparcamiento.
Manuel Lillo
Carretera levantada, árboles caídos y chabolas afectadas: Kristin se ceba con el barrio del Cementerio de Alicante
A perro flaco todo son pulgas. Es el refrán recurrente si se visita el barrio del Cementerio, en el oeste del término municipal de Alicante, tras el paso de la borrasca Kristin. Se trata de una de las barriadas más vulnerables de la ciudad, donde las chabolas se concentran y el espacio público se observa con deterioro cada día del año.
Esta situación se ha multiplicado después de los fuertes vientos de la borrasca, que en algunos puntos del término de Alicante ha superado los 100 kilómetros por hora y en otros de la provincia ha llegado a alcanzar los 150.
En la calle Vial de los Cipreses, que da acceso al cementerio desde la carretera de Ocaña y enlaza con el tanatorio, algunos de los árboles que dan nombre a la calzada se hallan inclinados e incluso arrancados, provocando un levantamiento en la carretera por la que siguen transitando vehículos. La cinta de precintado cubre los cipreses afectados y el espacio interior adyacente, pero no el exterior, el de la carretera, actualmente afectado. Lee aquí toda la información.
C. Suena
¿Cuándo terminará el temporal en Alicante? La Aemet anuncia una tregua parcial, pero mantiene el aviso amarillo por viento
El episodio más duro queda atrás, pero el fin de semana seguirá marcado por rachas muy fuertes y un temporal marítimo significativo. Lee aquí la previsión completa.
Alfons Padilla
El vendaval hizo "Cumbre": pistas de pádel, reducidas a añicos en la urbanización de Benitatxell
Tres canchas que están muy expuestas al viento han quedado totalmente arrasadas. Lee aquí la noticia completa.
O. Casado
Emergències 112 rebaja la alerta en la provincia a nivel amarillo
Áxel Álvarez
Acordonada la puerta de San Agatángelo de Santa María en Elche tras la caída de cascotes por el viento
