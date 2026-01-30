Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Aemet decreta la alerta naranja por fuertes vientos para este sábado

Cae por el viento una rama de grandes dimensiones en la carretera de Benimagrell en El Campello / Delgado

O. Casado

O. Casado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos este sábado los avisos por viento y fenómenos costeros en la provincia de Alicante con rachas de viento que pueden llegar a los 90 km/h. Igualmente el aviso naranja también está activo por fenómenos costeros en todo el litoral alicantino.

En este directo podrás seguir la última hora de la situación meteorológica en la provincia, con información actualizada sobre la evolución del viento, la lluvia y el estado de la mar.

