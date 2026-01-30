Aemet confirma los peores pronósticos para este fin de semana en Alicante: otra vez alerta naranja por viento

La provincia de Alicante encara este viernes 30 de enero con otra jornada de alerta amarilla por fuertes vientos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) mantiene avisos por rachas máximas de hasta 80 km/h en el interior de Alicante y de hasta 70 km/h en el resto que comenzarán a las 14.00 horas. El cielo estará poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas en el interior a últimas horas. La cota de nieve estará entre 1400 y 1800 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrá con pocos cambios y las máximas en descenso.

Para el sábado, la previsión es que haya más viento todavía. El litoral sur y el interior de la provincia de Alicante estarán en alerta naranja que durará hasta las 12.00 horas. Se espera que las rachas de viento lleguen a 90 km/h. Por su parte, en el litoral norte mantendrán la alerta amarilla con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h. Las temperaturas irán en descenso

El domingo se espera que domine la tranquilidad y desaparecen todas las alertas y avisos para la provincia de Alicante.

Alerta amarilla por viento y fenómenos costeros en Alicante este viernes

La ciudad de Alicante este vivirá este viernes una jornada con cielo parcialmente soleado y temperaturas máximas que podrían llegar a los 19ºC. El sábado será la jornada con más viento pese a que lucirá el sol. Las rachas de viento alcanzarán al mediodía 55 km/h. Por último, el domingo los cielos estarán más nublados y las temperaturas serán más moderadas.

El tiempo en Elche

El tiempo en Elche para el viernes será similar al de Alicante y del resto de la provincia. El viernes se esperan cielos despejados con alguna nube y temperaturas en ascenso hasta los 20ºC con rachas máximas de viento de 23 km/h al mediodía. El sábado el viento también será el protagonista durante toda la mañana con rachas máximas de 50 km/h y temperaturas algo más templadas. El domingo el cielo estará cubierto y no se descarta alguna lluvia a lo largo de la jornada.

El tiempo en Benidorm

El viernes en Benidorm estará parcialmente soleado y agradable con máximas alrededor de 17°C y rachas máximas de 36 km/h. El sábado volverá el viento a la ciudad con rachas que pueden llegar a alcanzar los 48 km/h. El domingo no se descarta alguna precipitación durante la mañana con temperaturas estables.

El tiempo en Elda

El viernes estará parcialmente soleado en Elda con máximas de 19ºC y con vientos moderados. El sábado las rachas de viento serán más intensas que pueden alcanzar los 48 km/h y máximas que alcanzarán los 14ºC. El domingo el día será más estable con probabilidad de lluvia durante la primera parte del día.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un viernes marcado por el sol y temperaturas máximas de 17ºC. Para el sábado, al igual que en el resto de la provincia, el protagonista serán las fuertes rachas de viento que alcanzarán los 50 km/h. El domingo el día estará nublado pero más estable.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un viernes donde llegarán casi a los 20ºC y el cielo estará despejado. El sábado las temperaturas se mantendrán estables y también vivirán fuertes rachas de viento. El domingo puede que llueva durante la mañana.

El tiempo en Alcoy

La ciudad de Alcoy tendrá este viernes el cielo despejado y máximas de 15ºC mientras que el sábado el viento será más intenso al mediodía y también bajarán las temperaturas. Para el domingo Aemet prevé que pueda llover por la mañana.

El tiempo en Dénia

Este municipio de la Marina Alta tendrá un día despejado con temperaturas que alcanzarán los 17ºC. Para el sábado se espera que el viento también sea el protagonista aunque con rachas no tan intensas como en el resto de la provincia (36 km/h). El domingo se espera un día más estable.