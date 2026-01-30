Alicante suspende este sábado mercadillos, cierra parques y prohíbe los veladores por la alerta por viento

El Centro de Coordinación de Emergencias Municipal (Cecopal) se ha reunido a primera hora de esta tarde ante la alerta naranja decretada por el servicio de Emergencias de la Generalitat y Aemet por fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora y fenómenos costeros entre las 00.00 y las 18.00 horas de este sábado, y ha decretado la suspensión de los cuatro mercadillos, actividades deportivas, culturales, festivas, y de otro orden en espacios públicos al aire libre. El Cecopal, presidido por el alcalde de Alicante, Lusi Barcala, también ha decretado que queda prohibido el montaje de terrazas y veladores en esta misma franja horaria. El ayuntamiento reactiva desde las 20.00 horas el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) para dar cobijo y alimentos a personas sin hogar mientras dure la emergencia.

Además, se ha dispuesto el cierre de parques y jardines, zonas y paseos con arbolado, y recomienda a la población que adopte las medidas personales de precaución, especialmente en zonas de arbolado y playas. Los servicios municipales vigilarán mientras dure la alerta naranja el arbolado, especialmente el monumental, ante riesgos de roturas y caídas. Se ha dispuesto además el cierre del paseo peatonal de la Albufereta en la zona del barranco. El alcalde ha agradecido el esfuerzo realizado por los servicios municipales que lograron atender alrededor de 400 incidencias al paso de la última borrasca y ha pedido mantener la vigilancia mientras dure la alerta y por si se producen variaciones en la evolución de la emergencia.

Tanto el servicio extraordinario del CAUS, con la apertura esta tarde del gimnasio y la disposición de camas y alimentos para 50 personas, como el resto del operativo se mantendrán activados desde las 20.00 horas de este viernes y hasta el final de la emergencia prevista hasta pasadas las seis de la tarde de este sábado.

Cae en Alicante por el viento una torre de iluminación del polideportivo Florida-Babel sobre coches del parking / Jose Navarro

El Cecopal ha informado que el Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado ya el aviso naranja por viento con rachas fuertes de 90 kilómetros por hora, en todas las franjas horarias; que Aemet ha establecido entre esta media noche y las 15 horas de este sábado, con la previsión de que pase a nivel amarillo durante las dos horas siguientes, para volver a la normalidad con nivel verde a partir de las seis de la tarde.

Dispositivo de limpieza

Esta situación de alertas meteorológicas y, particularmente el paso de la borrasca Joseph, ha requerido la movilización de más de un centenar de operarios y alrededor de una treintena de vehículos especializados del servicio municipal de Limpieza, a través del operador Netial, entre palas, camiones centauro, grúa con pulmo y otros recursos de apoyo, para devolver a la normalidad las calles, plazas, paseos litorales y arenales de la capital provincial.

Jose Navarro

El dispositivo ha utilizado un camión dotado de grúa articulada, conocido como 'El pulpo', para apoyar al servicio de mantenimiento de zonas verdes en la retirada del medio centenar de árboles arracacados o tronchados por el viento, junto con numerosas ramas desprendidas. También se han activado más de 300 servicios de limpieza y maquinaria de barrido y baldeo para retirar arena de los paseos marítimos de las playas de San Juan, Albufereta, Postiguet y Urbanova.

40 árboles caídos y 300 toneladas de algas retiradas

Netial ha retirado más de 300 toneladas toneladas de algas y restos depositados por el temporal marítimo en los arenales, con la ayuda del servicio de limpieza de playas con el apoyo de una decena de tractores y camiones, que poco a poco están devolviendo a las playas su imagen habitual con el reperfilado de la arena.

Especialmente intensa ha sido la labor de los tractores desarrollada en la playa de la Albufereta para recuperar la arena perdida por los arrastres procedentes del barranco del Juncaret-Orgegia, como acostumbra en este punto, aportando arena devuelta por el mar para rellenar el surco causado por la corriente.

Jose Navarro

De la misma forma, Limpieza ha colaborado con el servicio municipal de mantenimiento de Zonas Verdes y Boscosas para retirar de la vía pública y de parques y jardines un total de 49 árboles que han sido arrancados o que se han tronchado por la fuerta del viento al paso de la borrasca Joseph, además de múltiples ramas y otros objetos desplazados por el vendaval.

Noticias relacionadas

Los técnicos del servicio de Zonas Verdes han ido abriendo de forma paulatina los distintos parques y jardines de la ciudad, a medida que se ha finalizado la inspección para comprobar la integridad y seguridad del arbolado. La situación este viernes ya es de normalidad, a la espera de la alerta amarilla anunciada para esta madrugada y hasta las tres de la tarde de este sábado.