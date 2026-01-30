Barcala se escuda en Pérez Llorca para respaldar el discurso de Vox sobre inmigración y medio ambiente en Alicante

Al margen de la polémica urbanística (la adjudicación de vivienda pública a la concejala de Urbanismo y personas vinculadas con el Consistorio) que copó el pleno municipal de Alicante este mes de enero, la Corporación también debatió este jueves sobre asuntos de actualidad municipal, como la regulación de los apartamentos turísticos, la situación de la Policía Local o los horarios de la hostelería.

La sesión, además, supuso la primera cesión del gobierno de Luis Barcala a Vox tras la aprobación del presupuesto: los populares se vieron forzados a rechazar el Pacto Verde (que el propio PP aprobó en Europa) y a "comprar" los postulados de los ultras sobre inmigración. Para ello, el equipo de gobierno se escudó en la figura de Juanfran Pérez Llorca, quien ya hizo lo propio al ser investido presidente de la Generalitat, tras la salida de Carlos Mazón.

Casi al final de la sesión, Vox exigió al gobierno de Barcala que cumpliera con una de las medidas "extrapresupuestarias" pactadas a cambio de aprobar las cuentas del 2026: aprobar una iniciativa de los ultras en contra de la inmigración y del Pacto Verde europeo. "Hoy vamos a hablar de una verdad que les incomoda: España sufre las consecuencias de una política migratoria irresponsable y un Pacto Verde ideológico que está destruyendo el país", señaló Carmen Robledillo, portavoz de los de Abascal.

En este sentido, los ultras reclamaban la aprobación por parte del Pleno municipal de una declaración institucional para respaldar el discurso de Juanfran Pérez Llorca, igualmente impuesto por Vox, en estas materias. El nuevo presidente de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón defendió en su toma de posesión la necesidad de "preservar la identidad" española, y tildó de "amenaza" el acuerdo medioambiental aprobado en Europa con el respaldo de su propio partido, el PP. Sobre la inmigración, Llorca volvió a comprar los postulados de Vox y abogó por "ordenar la inmigración desde el sentido común, el acuerdo y el consenso", respetando los "valores culturales, normas sociales, y convicciones democráticas".

En esta ocasión, fue el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, el encargado de responder a los de Abascal: "Es una declaración muy densa con muchos acuerdos, lo único que podemos hacer es recordar que todos estos puntos fueron tratados por el presidente Pérez Llorca y la postura de nuestro partido quedó clara en ese discurso, por lo que la hacemos nuestra". Finalmente, la declaración fue aprobada por el PP y Vox, frente a la oposición de la izquierda.

Choque por la financiación

El pleno también estuvo marcado por un choque entre la oposición de izquierdas y la dupla PP-Vox respecto al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España. El PSOE, por un lado, planteó una iniciativa defendiendo que es una oportunidad para la Comunidad Valenciana, mientras que el PP, por otro, lo hizo asegurando que es una cesión más a los separatistas.

En el debate, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, aseguró que la realidad se encuentra en un término medio "entre el alarmismo del PP y la autocomplacencia del PSOE", ya que "ninguna de las dos propuestas responde a la realidad cotidiana que se vive en Alicante", por lo que pidió una reforma "que garantice servicios públicos". De igual modo, Sara Llobell, de Compromís, calificó la propuesta de Pedro Sánchez como "un paso insuficiente", reclamando que se condone la deuda "injusta" acumulada "por no recibir la financiación que tocaba". La valencianista lamentó que la iniciativa del ministerio "ponga un tirita" e indicó que "sin reforma del sistema, seguirá generándose infrafinanciación". Al mismo tiempo, desde Vox, Óscar Castillo lamentó que "cambian los socios, pero el método del PSOE y del PP es el mismo". La unión del PP y Vox propició que saliera adelante la iniciativa de los populares para pedir la retirada del modelo de financiación y que, a su vez, no prosperara la de los socialistas.

De los apartamentos a la hostelería

La cita de este mes de enero también sirvió para validar dos acuerdos que, pese que ya habían sido respaldados en sus respectivas comisiones, estaban a la espera de su paso por el pleno: la asunción de competencias sancionadoras de apartamentos turísticos y la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública.

Respecto al primero de los asuntos, que se materializó ayer después de que el alcalde lo anunciase en enero de 2025, los populares sumaron el apoyo del PSOE y Vox, mientras que Compromís y EU-Podemos se abstuvieron al considerar la adhesión al decreto ley de la Generalitat como una medida "insuficiente" si no se incrementa el personal de la concejalía.

Sobre los nuevos horarios de la hostelería, el gobierno popular y los ultras defendieron la necesidad de extender la temporada alta hasta alcanzar seis meses al año, para beneficiar al sector hostelero manteniendo un equilibrio con el derecho al descanso de los vecinos. Sin embargo, la izquierda planteó que, en realidad, se trataba de una medida pensada para el turista y que olvida a los residentes. El cambio normativo fue validado con el apoyo del PP y Vox, frente al rechazo del resto de grupos.

En cuanto al resto de la sesión, la izquierda y los ultras se unieron para imponer al gobierno popular el compromiso de crear cien nuevas plazas en la Policía Local. Por último, se debatieron dos peticiones de EU-Podemos: una para la rehabilitación del Ayuntamiento (rechazada por el PP y Vox) y otra para ampliar la red de autobuses nocturnos, con idéntico resultado. No obstante, el PP anunció que estudia ampliar el número de paradas en las líneas nocturnas para mejorar la seguridad de niñas y mujeres.