Colegio CEU Jesús María Alicante: una educación integral con mirada internacional

El Colegio CEU Jesús María Alicante desarrolla un proyecto educativo en el que los idiomas, la innovación y la dimensión internacional forman parte del aprendizaje cotidiano. Su propuesta combina exigencia académica, metodologías activas y una atención personalizada al alumno, con el objetivo de formar personas responsables, autónomas y preparadas para desenvolverse en un mundo globalizado, sin perder de vista el bienestar emocional y la educación en valores.

El centro ofrece una formación completa desde Educación Infantil hasta Bachillerato y se sitúa en un entorno privilegiado, con una parcela de 55.000 metros cuadrados dotada de amplias zonas ajardinadas y pistas deportivas. Este espacio favorece el aprendizaje al aire libre, la práctica de actividad física y el desarrollo de hábitos de vida saludables desde las primeras etapas educativas.

Uno de los pilares del proyecto educativo es la atención individualizada. El colegio promueve un modelo de educación exigente y equilibrado, orientado al desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias clave. Para ello cuenta con sistemas de tutoría, seguimiento personalizado y programas específicos dirigidos tanto a alumnos con dificultades de aprendizaje como a aquellos con altas capacidades o necesidades educativas especiales. En este ámbito destaca la apuesta por la inclusión a través del aula UECO (Unidad Específica de Centro Ordinario), que permite proporcionar apoyos especializados dentro de un entorno educativo normalizado, siempre en coordinación con las familias y el conjunto del profesorado.

La innovación educativa y la orientación vocacional ocupan un lugar destacado dentro del proyecto educativo del centro / .

En cuanto a su oferta educativa, el CEU Jesús María Alicante es un centro mixto, católico con valores y virtudes basadas en el Humanismo Cristiano que imparte educación concertada desde Infantil hasta Secundaria, con enseñanza bilingüe, así como Bachillerato Nacional concertado y Bachillerato Internacional (IB) privado. El colegio está autorizado para impartir el Programa de la Escuela Primaria (PEP) y el Programa Diploma (PD) del Bachillerato Internacional, lo que garantiza un enfoque pedagógico basado en la indagación, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. Además, está reconocido como Cambridge English School, con un 98 % de aprobados en los exámenes oficiales, lo que refuerza su apuesta por el dominio de los idiomas como herramienta clave de futuro.

La dimensión internacional se completa con la participación en programas como Erasmus+ y con proyectos que acercan a los alumnos a la universidad y al mundo profesional, favoreciendo una visión abierta y multicultural. Esta proyección académica y vocacional se traduce en experiencias que conectan el aprendizaje con la realidad, ampliando las oportunidades formativas del alumnado.

La metodología del centro combina el rigor académico con propuestas innovadoras que fomentan la autonomía, el razonamiento y la capacidad de aprender a aprender. Junto a ello, el colegio concede una especial importancia al clima de convivencia y al bienestar emocional. Para ello desarrolla distintos programas que abordan de forma transversal la educación en valores y la protección del menor. Entre ellos destacan el Grupo Juvenil San Pablo, que convierte el tiempo libre en una oportunidad educativa basada en el juego, el deporte y la educación en valores; el programa MENTIS, orientado a la prevención y actuación ante situaciones de vulnerabilidad; el programa CUÍDAME, centrado en la educación afectivo-sexual; y el programa JUNTOS, que promueve una convivencia positiva tanto en el entorno presencial como digital.

El centro ofrece una formación completa desde Educación Infantil hasta Bachillerato / .

La innovación educativa y la orientación vocacional ocupan también un lugar destacado dentro del proyecto. A través del programa HORIZON, centrado en el ámbito STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), los alumnos participan en talleres, encuentros con profesionales, salidas educativas y retos científicos que fomentan la curiosidad, la creatividad y el interés por la investigación y la tecnología. Este enfoque contribuye a generar una cultura del conocimiento y a propiciar un despertar vocacional desde edades tempranas.

Desde 3.º de Educación Secundaria Obligatoria hasta Bachillerato se desarrolla el programa MENTORING, que acompaña a los estudiantes en la toma de decisiones académicas y profesionales. En 1.º de Bachillerato, el Inschool University Diploma en Innovación Social acerca a los alumnos a retos reales del ámbito universitario y profesional, favoreciendo el trabajo en equipo, la responsabilidad social y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el aula.

El centro se sitúa en un entorno privilegiado, con una parcela de 55.000 metros cuadrados dotada de amplias zonas ajardinadas y pistas deportivas / .

El colegio destaca por su alto rendimiento académico, con excelentesl resultados en la PAU y en las acreditaciones externas de idiomas. En Bachillerato se refuerza especialmente la orientación universitaria mediante concursos, talleres, actividades con universidades y experiencias que facilitan una transición sólida hacia los estudios superiores.

Todo este proyecto educativo se apoya en un claustro docente altamente cualificado y comprometido con la formación continua. El profesorado participa en el Programa de Actualización Pedagógica del CEU y trabaja alineado con los estándares del Bachillerato Internacional, reforzando metodologías activas, el aprendizaje por indagación y el desarrollo integral del alumnado.

El Colegio CEU Jesús María Alicante forma parte de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, una institución educativa con más de 90 años de trayectoria dedicada a la formación integral en todas las etapas educativas, que apuesta por una educación basada en la excelencia académica, los valores y la proyección internacional.

Open Day: 14 marzo 2026 - Colegio CEU Alicante

Ubicación

Descubre el Colegio CEU Jesús María Alicante en su Jornada de Puertas Abiertas y conoce de primera mano sus instalaciones, programas educativos y el enfoque integral de formación.

Inscríbete aquí.