Las comisiones de las Hogueras 2026 se reorganizan: novedades y ascensos en las categorías

La Federación de Fogueres de Sant Joan ha hecho público el listado provisional que revela en qué categoría competirá cada comisión en las Hogueras de 2026. Aunque la posición de muchas ya se conoció al finalizar las fiestas, algunas comisiones han aprovechado los últimos meses para replantearse su categoría, y ahora esa decisión queda reflejada en este listado.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de nuevas comisiones a la categoría Especial, un nivel que no contaba con tantos miembros desde 2013. En total, serán 13 comisiones las que competirán por el título del mejor monumento de Alicante en 2026. Las nuevas incorporaciones son: Explanada, Calvo Sotelo y Alfonso el Sabio, que suben desde Primera categoría.

Este cambio responde a la nueva normativa municipal, que busca limitar la proliferación de racós principalmente para jóvenes, vinculando el número de permisos a la categoría del monumento. A partir de 2026, solo las comisiones que planten en Segunda categoría o superior podrán disponer de dos racós. Para tener dos racós y un mercadillo será necesario estar en Primera, y para contar con tres racós y un mercadillo, se deberá estar en Especial. Además, se prohíben los mesones-bar en todos los distritos de la ciudad.

Esta reforma también ha traído consigo cambios en las categorías de Primera y Segunda. En Primera categoría, se mantienen las 9 comisiones participantes, pero se incorporan nuevas como Francisco Albert y Parque Plaza Galicia, que ascienden desde Segunda, y Princesa Mercedes, que llega desde Tercera. En Segunda categoría, habrá una comisión más que en 2025, destacando especialmente la incorporación de la comisión Carrer Sant Vicent, que sube desde Quinta categoría.

Si el año pasado las categorías con más comisiones fueron Tercera y Quinta, en 2026 la mayoría regresa a Cuarta categoría, que gana 8 comisiones. Estas provienen en su mayoría de Tercera y Quinta, aunque también asciende Bola de Oro desde Sexta categoría. Las categorías que más pierden comisiones son Tercera, que pierde cinco comisiones, y Quinta, que disminuye en cuatro. Como novedad, la nueva comisión Albufereta competirá en Sexta categoría en 2026.

Finalmente, se resuelve la incógnita sobre las comisiones que participarán en el segundo y último año de la Séptima categoría, que cerrará sus puertas en 2027. Este año, se suman Monjas Santa Faz y Obra Social del Hogar desde Sexta categoría. En cambio, salen de Séptima La Marina y Puente Villavieja, que bajan a Sexta, mientras que Mercado Babel y Virgen del Remedio - La Paz ascienden a Quinta categoría.

Especial, Primera y Segunda

En categoría adulta, Especial sigue creciendo y pasa de 10 hasta 13 comisiones, un número con el que no contaba desde el año 2013. Las tres nuevas comisiones salen de Primera categoría impulsada por la nueva normativa municipal que intenta poner freno a la proliferación de racós principalmente para jóvenes, vinculando el número de permisos a la categoría del monumento. Al final, conformarán Especial Florida Portazgo, Sagrada Familia, Carolinas Altas, Sèneca-Autobusos, Diputació-Renfe, Polígono de San Blas, La Ceràmica, Florida-Plaza La Viña, Baver-Els Antigons, Port d'Alacant, Explanada, Alfonso el Sabio y Calvo Sotelo.

Por su parte, en Primera, el número de monumentos que conforman la categoría se mantiene en nueve, aunque este año reciben tres nuevos integrantes: las comisiones de Francisco Albert y Parque Plaza Galicia, desde Segunda, y Princesa Mercedes, desde Tercera. Así, compondrán Primera las hogueras: Foguerer-Carolinas, Ángeles - Felipe Bergé, Mercado Central, Francisco Albert, Princesa Mercedes, La Condomina, Hernán Cortés, Parque Plaza Galicia y Sant Blai la Torreta.

El movimiento continúa incrementándose a partir de Segunda categoría. El número de monumentos que se plantarán se incrementa en uno respecto a 2025, pero las comisiones que la componen sufren muchos cambios. La mayoría de las recién llegadas lo hacen desde Tercera, Benalúa, Óscar Esplá, Passeig de Gomiz y Ruperto Chapí, y una de ellas desde Quinta, Carrer Sant Vicent. En total, conforman la categoría Carrer Sant Vicent, Benalúa, Óscar Esplá, Passeig de Gomiz, Plaza de Ruperto Chapí, Plaza de Santa María, José ángel Guirao, Parque de las Avenidas y Ciudad de Asís.

Tercera, Cuarta y Quinta

Por su parte, Tercera es una de las categorías, junto a Quinta, que más adeptos pierde este 2016. Esta categoría, que fue junto a Quinta la que más comisiones recibió alcanzado las 19 comisiones, este año contará con 14 comisiones. Entre las novedades de este 2025 se encuentran Avenida de Lóring - Estació y Florida Sur, llegadas desde Segunda, desde Cuarta Sant Blai de Baix y Sant Blai de Dalt y, desde Quinta, la comisión de Barrio José Antonio

De esta forma, Tercera estará conformada por las hogueras Doctor Bergez - Carolinas, Calderón de la Barca - Plaza de España, San Antón alto, San Antón Bajo, Santa Isabel, Avenida de Lóring - Estació, Barrio de José Antonio, Rambla de Méndez Núñez, José María Py, Don Bosco, Sant Blai de Baix, Sant Blai de Dalt, Florida Sur y La Florida.

En contraposición a lo que ocurrió el pasado año, Cuarta es una de las categorías a la que más comisiones regresan este 2026, en total serán 16 los monumentos que plantarán en esta categoría, ocho más que en 2025. Aquellos que se incorporan este año han sido Benito Pérez Galdós, San Fernando, Masionnave, San Blas y Tómbola, bajan desde Tercera, Pío XII, Barrio Obrero, Barri Sant Agutí y Rabassa, que suben de categoría desde Quinta, y Bola de Oro, que llega a esta categoría desde Sexta.

Así, compondrán Cuarta: Bola de Oro, Pio XII, Altozano Sur, Benito Pérez Galdós, San Fernando, Avenida Costablanca - Entreplayas, Barrio Obrero, Bulevar del Pla - Garbinet, Gran Vía - Garbinet, Maisonnave, Barri Sant Agustí, Rabassa, San Blas, Rabasa Polígono Industrial, Tómbola y Nou Babel.

Otra de las categorías que más comisiones pierde es Quinta, que pasa de 19 participantes a 15 para este año. Pese al descenso de participantes, la categoría cuenta con nuevas incorporaciones como Vía Parc Vistahermosa, que baja desde Cuarta, L'Harmonia San Gabriel, que sube desde Sexta, y Virgen del Remedio - La Paz y Mercado Babel, que suben desde Séptima.

En total, participan en Quinta las comisiones de Pla Metal, Portuarios - Pla del Bon Repós, Altozano, Los Ángeles, Sant Nicolau de Bari i Benissaudet, Mercado Babel, Pla del Bon Repós - La Goteta, Plaza de Gabriel Miró, Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel, Plaza del Mediterráneo, Via Parc Vistahermosa, Virgen del Remedio - Cruz, Virgen del Remedio - La Paz, Gran Vía Sur y L'Harmonia San Gabriel.

Sexta y Séptima

Este año la Sexta categoría se mantiene con 12 comisiones. Entre las novedades se encuentra la recién conformada comision de Albufereta, que se estrena estas Hogueras, Alacant Golf, que baja desde Quinta, y La Marina y Puente Villavieja, que salen Séptima tras un año. Así, Sexta la conforman las comisiones de Carolines Baixes, Pla Hospital, Campoamor Nord - Plaça d'América, Nou Alacant, Campoamor, Nou Alipark, La Marina, Puente Villavieja, Alacant Golf, L'Albufereta, Remigio Soler y Polígono Babel - Bernardo Pérez Sales.

Asimismo, se despeja la incógnita de cuáles son las comisiones que este año participarán en el segundo año, y último, de Séptima categoría. Así, conformarán este nivel las comisiones de Monjas Santa Faz, Escritor Dámaso Alonso, Obra Social del Hogar y Plaza lo Morant.