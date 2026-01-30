Compromís pide a Vivienda y Patrimonio informes urgentes tras la polémica de los pisos protegidos en Alicante

Compromís ha registrado dos solicitudes de información de carácter urgente en el Ayuntamiento de Alicante para ampliar el foco sobre la gestión de vivienda protegida y vivienda pública en la ciudad tras el caso del residencial Les Naus. El portavoz municipal de la coalición, Rafa Mas, sostiene que “esto no ha acabado aquí” y enmarca la ofensiva en lo que califica como “la trama de las VPO” y “la trama de la vivienda pública” en Alicante. “Vamos a ir hasta el final porque estamos hartos de la corrupción, hartos de que Alicante vuelva a estar señalada por corrupción, por especulación que emana del propio Ayuntamiento”, afirma.

La primera solicitud va dirigida al presidente-delegado del Patronato Municipal de la Vivienda. Compromís reclama información relativa a la adjudicación de viviendas dependientes de ese organismo en dos promociones: El Portón (15 viviendas), destinadas a jóvenes, y San Gabriel (14 viviendas), previstas también en el ámbito del Patronato. En concreto, pide datos del proceso de inscripción, calificación y el nombre de adjudicatarios, así como la documentación vinculada al procedimiento, con el objetivo de conocer “procedimiento, listados y posibles adjudicatarios”, según expone el propio Rafa Mas.

La segunda petición se dirige a la concejala-delegada de Patrimonio y se centra en el suelo municipal vendido para construir Viviendas de Protección Oficial en la avenida Historiador Vicente Ramos, donde se ubica la promoción Les Naus. Compromís solicita un informe de Patrimonio municipal al considerar que ese departamento tiene competencia en la gestión, defensa y control de los bienes municipales y, por tanto, debe pronunciarse sobre el origen del suelo y las condiciones que acompañaron a la operación.

Informe

En su escrito, el grupo reclama que el informe determine si el suelo procede o no del Patrimonio Municipal del Suelo y que detalle el título de transmisión (venta, concesión, derecho de superficie u otra fórmula), así como las condiciones de la venta y el destino obligatorio a VPO. También solicita que se concrete si existían plazos de edificación, precio máximo, prohibiciones de transmisión, cargas, cláusulas de reversión o resolutorias y cuál es la situación registral y de inventario del bien, además de las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.

Compromís justifica esta batería de peticiones en la necesidad de aclarar qué controles se han aplicado y cómo se han supervisado, tanto en promociones directamente vinculadas al Patronato como en suelos municipales enajenados para vivienda protegida. Rafa Mas añade además el interés por otras promociones en marcha o previstas, citando las trece viviendas de Rabasa para alquiler asequible, en este caso ligadas a la conselleria.

La coalición mueve ficha después de que trascendiera que en Les Naus, una urbanización construida sobre suelo municipal en el entorno de la Condomina, figuran como adjudicatarios personas vinculadas con el Ayuntamiento: la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, familiares de una directora general municipal y un arquitecto del área de Urbanismo. Tras conocerse esos datos, el alcalde, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos y ha asegurado que actuará y trasladará el asunto a la Fiscalía ante “la menor sospecha”.

Reacciones

La polémica ha generado en los últimos días una cascada de reacciones políticas. El PSOE ha anunciado que acudirá a la Agencia Antifraude y también a la Fiscalía y ha reclamado la dimisión de la concejala de Urbanismo, además de exigir explicaciones al Consell. Sumar ha registrado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue el procedimiento y Vox ha asegurado que solicitará listados a la Generalitat y que seguirá de cerca el expediente municipal.

En ese contexto, Compromís amplía ahora el perímetro del caso. No solo pide información sobre Les Naus y el suelo municipal que lo hizo posible, sino que solicita también documentación sobre promociones de vivienda pública o protegida vinculadas a jóvenes y a futuros adjudicatarios.