Compromiso social y sostenibilidad: el modelo de Grupo ASV, una forma de estar en Alicante

Con casi cien años de historia, Grupo ASV se ha consolidado como una de las empresas familiares de referencia con sede en Alicante. Presente en los sectores de servicios funerarios, transporte sanitario y seguros, la compañía ha construido su crecimiento sobre dos pilares fundamentales: el compromiso social y la sostenibilidad. Una filosofía que, tras 98 años de trayectoria, se traduce en la confianza de más de 1,5 millones de clientes y en una plantilla de más de 2.800 profesionales.

Desde sus orígenes en 1928, cuando La Siempreviva inició su actividad funeraria en Alicante, Grupo ASV ha mantenido una evolución constante marcada por la calidad, la cercanía y la vocacióndeservicio.

Un recorrido que ha ido acompañado de importantes hitos, como poner en funcionamiento en Alicante el primer crematorio privado de España, quinto a nivel nacional, así como convertirse en 1999 en la primera empresa funeraria de Europa en obtener la certificación de calidad ISO 9001.

Compromiso social: estar al lado de las personas

El impacto social forma parte del ADN del grupo y se materializa en múltiples iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas y apoyar a los colectivos más vulnerables. La atención a la salud mental y al bienestar emocional es una de las prioridades, con acciones como la prestación de ayuda psicológica gratuita en situaciones de especial impacto social, como la guerra de Ucrania, la Dana en Valencia o el accidente ferroviario de Adamuz.

En el ámbito del transporte sanitario, el compromiso social se remonta a 1976, con la constitución de Auto Sport y Ambulancias Sanitarias S.L., desde donde presta servicio al sistema público de salud, primero al Insalud y posteriormente al Servicio Valencià de Salut y a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

Junto a su labor asistencial, esta área desarrolla acciones sociales como “Un juguete por una sonrisa”, una campaña que por tercer año que ha permitido llevar regalos navideños a niños hospitalizados en distintos centros de la provincia de Alicante y a menores de colegios afectados por la Dana.

Además, el grupo activa recursos de transporte sanitario para dar soporte a personas afectadas en situaciones de emergencia, reforzando su papel de acompañamiento a los colectivos más vulnerables.

Asimismo, desde MeridianoSeguros se ha impulsado un enfoque preventivo y educativo, especialmente dirigido a la infancia, mediante guías, campañas de sensibilización y proyectos pedagógicos como Health Shapers, que promueve desde las aulas la salud física y mental y la educación ambiental.

A estas iniciativas se suman numerosos recursos y herramientas destinadas a acompañar a las familias en procesos de duelo, así como colaboraciones con entidades sociales que trabajan con personas mayores, menores con cáncer, personas con diversidad funcional intelectual o mujeres en situación de vulnerabilidad, tanto en el ámbito local como internacional.

El compromiso social de Grupo ASV se extiende también al deporte, con un respaldo continuado al baloncesto alicantino y al atletismo popular. Meridiano ha sido patrocinador del Lucentum durante más de quince temporadas y actualmente da nombre a la Meridiano Media Maratón Internacional de Alicante.

Sostenibilidad y respeto medioambiental

La sostenibilidad es otro de los ejes estratégicos que definen el presente y futuro del grupo. En los últimos años, Grupo ASV ha intensificado sus inversiones en eficiencia energética y reducción de emisiones, con especial atención al autoconsumoenergético. La compañía ha destinado más de medio millón de euros a la instalación de sistemas fotovoltaicos en más de quince centros, evitando la emisión anual de cerca de 400 toneladas de CO₂, el equivalente a más de 10.200 árboles.

Este compromiso se refleja también en sus instalaciones funerarias, donde el grupo ha sido pionero en la implantación de sistemas avanzados de depuración en crematorios. Estas mejoras sitúan a Grupo ASV entre las compañías del sector con mayor número de instalaciones eficientes y con mayor recorrido en la reducción de emisiones, priorizando la protección de la salud pública y el entorno.

En esta línea, destaca la implantación del proyecto Funeral Sostenible, una iniciativa que permite compensar las emisiones generadas en los servicios funerarios mediante la plantación de árboles. Solo en 2024, este programa ha permitido plantar más de 5.000 árboles y neutralizar cerca de 770.000 kilos de CO₂, creando un legado ambiental duradero en homenaje a las personas fallecidas.

Crecimiento y proyección internacional

El compromisosocial y medioambiental convive con una estrategia de crecimiento y transformación que ha llevado a Grupo ASV a expandir su actividad más allá de España. La internacionalización comenzó en 2014 con su implantación en Alemania, continuó en 2017 con la entrada en Colombia a través de Grupo Recordar y se consolidó en 2022 con su llegada a Estados Unidos mediante la adquisición de Southern Cremations & Funerals en Atlanta, convirtiéndose en la primera empresa funeraria española con presencia en el país.

De cara al futuro, Grupo ASV mantiene su foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la igualdad de género, la acción por el clima, la salud, el trabajodecente y el consumo responsable, reafirmando una manera de crecer que combina solidez empresarial, responsabilidad social y respeto por el medio ambiente.