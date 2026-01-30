Francisco Pérez advierte en el Foro Alicante: “Se debe hablar de la reforma de financiación, nos jugamos mucho”

Una invitación al diálogo y a mejorar la propuesta. Y sobre todo, una advertencia: el modelo actual de financiación autonómica, caducado desde 2014, perjudica y mucho a la Comunidad Valenciana.

El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, ha analizado en el Foro Alicante, celebrado este viernes en el restaurante Maestral y organizado por INFORMACIÓN, moderado por su director, Toni Cabot, y presentado por la profesora emérita de la UA, Carmen Herrero, la propuesta que el Ministerio de Hacienda ha hecho sobre un nuevo modelo de financiación autonómica.

El planteamiento cuenta con el apoyo explícito de una única comunidad autónoma, la de Cataluña, y con el rechazo frontal de las gobernadas por el PP. También la de la Comunidad Valenciana, pese a que captaría 3.669 millones de euros, el 17,5 % del total. Pérez ha subrayado aspectos positivos y mejoras posibles de la propuesta. Pero el mensaje principal ha sido una llamada al diálogo. “Debemos hablar de la reforma. El conjunto del país se juega mucho y nosotros”, en referencia a la Comunidad Valenciana, “también”. El director del IVIE cree que la reforma “debe ser considerada y debatida con atención”.

Aspectos positivos

Durante su intervención, Pérez ha destacado que la propuesta “ha puesto sobre la mesa planteamientos que han ido haciendo los grupos de expertos”. Y “más allá de haber visibilizado que la propuesta parte de un acuerdo con Esquerra Republicana”, hecho que “provoca rechazo en las comunidades de régimen común”, el economista ha recordado que el cupo o la financiación singular para Cataluña que en un primer momento se interpretó de la reforma (algunos partidos catalanes así lo explicitaron) no existe.

A nivel general, el director del IVIE celebra que la reforma “reconoce que el sistema parte de problemas graves” como “la insuficiencia de recursos en las comunidades, equidad en el reparto de los mismos y autonomía limitada de las comunidades para gestionar los tributos de los que depende”.

La propuesta de aportar 20.975 millones de euros para las comunidades a partir de 2027 significaría aumentar en un 10 % sus recursos, una media que se eleva en el caso de la Comunidad. Este aspecto sería positivo, como también lo sería la “simplificación del sistema” y la “eliminación de fondos distorsionadores” que “generan gran parte de las diferencias de financiación por habitante o por habitante ajustado”, decía en alusión “particular” al fondo de suficiencia “que tanto perjudica a la Comunidad”.

Por otra parte, “se reforzarían las transferencias del Gobierno central a comunidades con capacidad fiscal menor”, y aunque “no se eliminarían las diferencias de financiación” entre comunidades, “se reducirían aproximadamente a la mitad”, decía advirtiendo de la cautela que merecen estos datos, dado que “no dejan de ser aproximaciones”.

Así ha sido el Foro Alicante con Francisco Pérez, director del IVIE / INFORMACIÓNTV

Otro aspecto a destacar es que la propuesta “aumenta la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades al incrementar significativamente los porcentajes de cesión del IRPF y del IVA” y contemplando la ampliación de la capacidad normativa, es decir, “de tomar decisiones sobre los tributos cedidos y haciendo propuestas para que las comunidades tengan más participación en la gestión de los tributos de los que dependen”.

Carencias

El economista también ha detectado una serie de aspectos de la propuesta que cree, como mínimo, revisables. La mayor, según Pérez, compartida también por el grupo de expertos de las Cortes Valencianas es que “no contempla, en paralelo, al abordar los problemas de diseño del modelo, las graves consecuencias que ha tenido la vigencia del actual sistema”, especialmente nocivo para la Comunidad Valenciana, para Murcia y también, según ha matizado, para Andalucía y Castilla la Mancha.

“Como resultado de la infrafinanciación estas comunidades han incurrido en más déficit y han ido acumulando deuda durante todo el periodo de vigencia” del sistema aún en funcionamiento, que se aplicó en 2009. “Esta omisión de las consecuencias del anterior modelo son particularmente graves en el caso de la Comunidad por el monto de la infrafinanciación”, ha argumentado.

Otra insuficiencia sería la introducción de “fondos ad hoc”. En el proceso de negociación aparecen, “para satisfacer a algunos de los beneficiarios”, unos recursos de unos 2.000 millones de euros que “las comunidades, si quisieran, podrían elegir, en lugar de la participación que tienen en el IVA, en quedarse con la recaudación generada por las pymes de su territorio”.

Eso, considera Pérez, “tiene un problema técnico”, ya que el IVA se reparte en función del índice del consumo “para que las comunidades se queden con la parte del IVA que soportan sus consumidores y obtener los recursos que responden a la carga financiera de los contribuyentes”. Si en lugar de este sistema se propone “que se queden con la recaudación de las pymes de su territorio ese IVA lo están soportando, a lo mejor, los consumidores de otros territorios”. El economista señala que la Comunidad Valenciana “ganaría” acogiéndose a esta opción “más de 100 millones, pero Cataluña ganaría 800, lo que le haría estar dos o tres puntos por encima de la media”.

Por otra parte, al economista tampoco le genera convicción el hecho de que “la propuesta no es del todo transparente”, ya que “cuando uno intenta hacer cálculos se encuentra con que la información no es suficiente”.

El endeudamiento

Hay otro aspecto que provoca dudas en el director del IVIE sobre el modelo presentado que no es sobre la propuesta en sí, sino que tiene relación con sus consecuencias. “No se contempla la situación de endeudamiento”, recuerda, y apunta que de los 3.669 millones recibos aproximadamente un tercio se irían a la carga de intereses derivada de la deuda económica acumulada generada por la infrafinanciación. Por eso, “hay que saber que si se diera un cambio en el modelo sin abordar la deuda una parte de las mejoras se consumirá en pagar déficit e intereses”.

En cambio, Pérez hacía otra advertencia a continuación, y es que “si el modelo actual sigue vigente el problema será todavía más grave: seguirá habiendo problemas de déficit y endeudamiento y no habrá ingresos” adicionales. En todo caso, “si no se aborda en paralelo el problema de la deuda de forma seria, teniendo en cuenta el problema de infrafinanciación, la capacidad transformadora del nuevo modelo resultaría mermada de manera permanente”. Por esta razón ha añadido que la condonación de deuda “los fondos se consumirán en pagos no por gastar más, sino por ingresar menos”.

Llamada al diálogo

Ante los aspectos positivos de la propuesta del Gobierno y los que en su opinión merecen ser tratados a fondo con vocación de mejora, Pérez ha hecho una llamada al diálogo político para llevar a cabo esta tarea. “La propuesta debe ser considerada y debatida con atención”, afirmaba, a la vez que advertía que no abordar el modelo “significa permanecer en algo sobre lo que hemos protestado durante muchos años”.

El “escenario de tensión política en el que predominan los rechazos” y en el que “parece que no haya posibilidades de acordar nada” no contribuye a una solución que Pérez cree fundamental. “Parece que algunos políticos están cómodamente instalados en esta situación”, criticaba. “Sobre este y otros asuntos en los que el país se la juega necesitamos hablar y establecer horizontes temporales largos”, ha propuesto como receta para “después tomar decisiones”.

En este sentido, sobre si cree que la propuesta del modelo de financiación saldrá adelante, el economista lo ve difícil. “Pero me gustaría que saliera adelante con las reformas y los cambios que fueran necesarios”.