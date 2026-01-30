El gobierno de Barcala activa el presupuesto un mes después de empezar el año

El Ayuntamiento de Alicante activa el presupuesto municipal de 2026, un mes después de haber comenzado el año. La Junta de Gobierno Local acordó este viernes, en una reunión extraordinaria, la aprobación definitiva de las cuentas más grandes de la historia de Alicante, que entrarán en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), prevista para el próximo lunes.

La activación del presupuesto, que asciende a 367,3 millones de euros, se produce tras el periodo de presentación de alegaciones, que finalmente fueron todas inadmitidas. En total, se registraron cuatro alegaciones: una del sindicato UGT, otra del SEP, una de la Junta de Personal y una más de la Asociación El Templete de Benalúa. A pesar de estas propuestas, la Junta de Gobierno Local decidió continuar con la aprobación definitiva del presupuesto sin contar con ellas.

El presupuesto fue aprobado inicialmente en un pleno extraordinario el 29 de diciembre de 2025, con el apoyo del PP y Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos. La votación culminó con la incorporación de las 31 enmiendas presentadas por Vox, que fueron aceptadas en su totalidad por el gobierno local del PP. Este hecho permitió al alcalde de Alicante, Luis Barcala, cumplir uno de sus objetivos políticos: arrancar el año con el presupuesto aprobado, al menos de forma inicial, algo que no ocurría en la ciudad desde la etapa de Sonia Castedo, hace más de una década, cuando las cuentas se aprobaban de forma definitiva antes del 31 de diciembre.

Los detalles del presupuesto

El presupuesto de 2026 asciende a 367,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,8 % respecto al año anterior. El equipo de gobierno del PP señala que gran parte de estos fondos a la mejora de los servicios públicos, como la limpieza y la recogida de residuos, el mantenimiento de aceras y calzadas, y la conservación de infraestructuras municipales. Entre ellas el futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras para lo que se destina una partida de 550.000 euros, que servirá para poner en marcha la primera exposición en el segundo semestre de 2026. En relación con la aprobación de los presupuestos, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, subrayó que estos presupuestos son una "herramienta básica para mejorar la vida de los ciudadanos y garantizar que Alicante siga creciendo".

Entre las principales partidas, destaca el aumento de 10,1 millones de euros en la partida destinada a la limpieza viaria y la recogida de residuos, que sube hasta los 51,31 millones de euros. También se incrementa en 1,4 millones el presupuesto para el mantenimiento de aceras y calzadas, lo que supone un aumento del 57 %, alcanzando los 4 millones de euros. Asimismo, el mantenimiento de bienes inmuebles municipales, que incluye centros educativos, instalaciones deportivas y otras infraestructuras, crece un 45,77 %, pasando de 2,8 millones a 4 millones de euros.

Otro de los grandes ejes de este presupuesto es el refuerzo de las políticas sociales. En total, se destinan 13,7 millones de euros para Bienestar Social, Juventud, Mayores y Educación. Además, las ayudas por nacimiento y las de alquiler joven se duplican, pasando de 100.000 a 200.000 euros en el primer caso, y de 120.000 a 240.000 euros en el segundo. También se aumenta un 5,15 % el presupuesto para subvenciones al transporte público, que pasa de 20,9 millones a 21,9 millones de euros.

Inversiones

En cuanto a inversiones, el presupuesto contempla 19,6 millones de euros, que podrán ampliarse a lo largo del año con nuevas actuaciones previstas en todos los barrios de la ciudad. Algunas de las obras más destacadas son la construcción del parque público de La Torreta, con una inversión de 3,2 millones de euros; la reforma del edificio cultural Aba6, por 545.000 euros; y la reurbanización de la calle San Francisco, con un presupuesto de 112.000 euros.

Además, se destinarán 480.000 euros a la construcción de un nuevo retén de la Policía Local en el barrio de Juan XXIII, y 503.000 euros para la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento. Otros proyectos relevantes incluyen la mejora del mercadillo de Teulada (458.000 euros), la construcción de la comisaría de la Playa de San Juan (1,9 millones de euros), y la reurbanización de la calle Virgen del Remedio (1,8 millones de euros).

El presupuesto también incluye mejoras en las áreas industriales, con una inversión de 1,6 millones de euros, y la construcción del Centro de Educación Especial El Somni, con una asignación de 945.000 euros. Además, se destinarán 1 millón de euros para obras de emergencia en el Castillo de Santa Bárbara y 410.000 euros para la adquisición de vehículos para la Policía Local. El Patronato de Vivienda recibirá 629.500 euros para la promoción de vivienda social, y los Presupuestos Participativos contarán con una asignación de 936.000 euros, que se destinarán a financiar proyectos impulsados por los propios vecinos de Alicante.