Ciudadanos del mundo desde los 2 años: el éxito de crecer en cuatro idiomas
El Lycée Français International de Alicante forma estudiantes con criterio propio y proyección universitaria global
Todo gran viaje comienza con un primer paso, y en el Lycée Français International de Alicante ese inicio se produce en un entorno de absoluta confianza. Desde los 2 años, los alumnos se sumergen en la Maternelle, un espacio diseñado específicamente para el bienestar, que respeta el ritmo de cada niño. En este entorno acogedor y seguro, la inmersión lingüística en francés, inglés, español y valenciano surge de forma natural: viven y piensan en cuatro lenguas.
El centro ha traspasado la frontera del bilingüismo convencional para ofrecer una estructura pedagógica que acompaña al alumno desde sus primeros pasos en Infantil hasta el Bachillerato, logrando una plasticidad cognitiva y una agilidad mental excepcionales. Sin embargo, el dominio de cuatro idiomas es solo la herramienta; el verdadero valor reside en la capacidad del alumno para construir un discurso propio y sólido.
El arte de pensar: ciudadanos con criterio
Aquí es donde entra en juego el corazón del modelo: la pedagogía francesa. Lejos de un aprendizaje basado en la memorización mecánica de datos, el Liceo mantiene un compromiso innegociable con el fomento del espíritu crítico.
El método no se centra solo en el "qué", sino fundamentalmente en el "por qué". Desde edades muy tempranas, se enseña a los alumnos que cualquier afirmación debe ser analizada, debatida y comprendida antes de ser integrada como propia. Este enfoque forma a personas con criterios sólidos, valores humanistas y una curiosidad inagotable por entender la realidad. Es la educación que prepara a los ciudadanos del futuro, capaces de analizar el entorno con rigor y de defender sus ideas con la elocuencia y seguridad necesarias en un mundo global.
De Alicante al mundo: un currículo sin fronteras
Esta capacidad analítica se traduce en resultados tangibles al finalizar la etapa escolar. Los alumnos que terminan bachillerato no se ven obligados a elegir entre el sistema español o el internacional, sino que pueden elegir.
La proyección internacional de los estudiantes del Liceo es un proceso natural. Gracias a la obtención del Baccalauréat, las puertas de las instituciones universitarias más prestigiosas del globo se abren de par en par. Es habitual encontrar a sus promociones en facultades de referencia en Madrid, París, Montreal o Londres. No se trata de una búsqueda de oportunidades en el extranjero, sino de una movilidad fluida para que puedan elegir lo que quieran en donde quieran.
Una red global que respalda el talento
Todo este engranaje pedagógico se apoya en una estructura de alcance mundial. El Lycée Français International de Alicante pertenece a una red internacional de más de 500 colegios repartidos por todo el planeta. La pertenencia a la Misión Laica Francesa (MLFmonde, AEFE, French International Schools) permite al centro compartir recursos de vanguardia, metodologías innovadoras y una visión educativa compartida que garantiza una formación excelente y homologada a nivel global.
Es, en definitiva, una comunidad internacional que sostiene el crecimiento del alumno a nivel local, asegurando que su formación no encuentre techos ni fronteras geográficas.
Invitación a las Jornadas de Puertas Abiertas
La mejor forma de comprender este modelo de excelencia es conocerlo de primera mano. El Lycée Français International de Alicante invita a las familias a sus próximas Jornadas de Puertas Abiertas durante las próximas semanas.
Es la oportunidad idónea para visitar las instalaciones de Maternelle, dialogar con el equipo docente y observar cómo, desde los 2 años, el alumnado comienza a construir su futuro en cuatro idiomas desde un entorno de bienestar. Las sesiones se realizarán en distintos idiomas para facilitar la comunicación con todas las familias interesadas. Regístrate aquí.
