El personal de Enfermería carga contra el triaje en los centros de salud
Los profesionales aseguran que la medida está generando una sobrecarga asistencial y dificultando "gravemente" la atención de pacientes crónicos
El triaje que han comenzado a realizar los enfermeros y enfermeras en los centros de salud, para que, al igual que en los hospitales, se identifique la necesidad del paciente, su clasificación y canalización al profesional más adecuado, ha desatado las quejas del Colegio Oficial de Enfermería.
Advierten de que la nueva fórmula está provocando una "importante sobrecarga asistencial", al obligarlos a asumir tareas asistenciales y administrativas que anteriormente realizaba el personal médico y administrativo, sin un refuerzo previo de las plantillas ni una adecuada dotación de recursos.
Según ha alertado el colectivo, esta situación está "dificultando gravemente" el desarrollo de las funciones propias de la Enfermería de Atención Primaria, como la atención a pacientes crónicos, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la atención comunitaria, "alterando de forma sustancial" su perfil profesional.
Los profesionales sostienen que la medida, recién aprobada por la Conselleria de Sanidad, que se ha implantado en los centros de salud de los departamentos de Orihuela y Elche-Hospital , carece de las garantías profesionales, organizativas y jurídicas necesarias. "No estamos en contra de la implantación del sistema de triaje, sino de la forma en la que se ha hecho. La puesta en marcha de una medida de este tipo debe hacerse de forma consensuada con participación profesional y sindical", ha advertido la entidad colegial.
En concreto, han denunciado la ausencia de una formación previa específica, la ineficacia del modelo propuesto, la ambigüedad de las directrices, la falta de consenso con los profesionales sanitarios y la insuficiencia de recursos humanos y materiales. Aseguran que todo ello está generando una "grave inseguridad jurídica" para el personal de Enfermería.
Marcha atrás
El Colegio de Enfermería de Alicante critica además que la Conselleria de Sanidad pretenda implantar en Atención Primaria el mismo modelo de triaje utilizado en Urgencias Hospitalarias, sin tener en cuenta que ambos ámbitos responden a realidades asistenciales diferentes. En este sentido, los expertos consultados por la entidad colegial consideran que existen sistemas más adecuados para Atención Primaria, como el modelo canadiense de triaje (Canadian Triage and Acuity Scale, CTAS), que permite una gestión más eficiente y segura de la demanda.
Con ello, los profesionales han solicitado a la Conselleria de Sanidad la paralización temporal de la implantación del sistema de triaje, la apertura de un proceso de negociación con participación profesional y sindical y el respeto a las funciones propias de la profesión de Enfermería de Atención Primaria. Asimismo, se están estudiando posibles acciones legales para depurar las responsabilidades derivadas de las instrucciones emitidas.
2,5 millones
El nuevo modelo de Atención Primaria, fue aprobado el pasado viernes por el pleno del Consell, bajo el argumento de introducir medidas para "ordenar y agilizar los circuitos asistenciales, mejorar la obtención de citas y reducir la demora" y equipara su estructura a la de hospitalaria al incorporar nuevas jefaturas de Medicina y Enfermería. En total, se destinará 2,5 millones de euros para implantar estas mejoras con las que se quiere "garantizar una mayor calidad asistencial, equidad territorial y mejorar la capacidad resolutiva de los centros de salud".
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, aseguró que en este decreto se ha trabajado más de un año y medio. "Generará un beneficio para el ciudadano, una reducción de las demoras, con mejoras en el pronóstico y el diagnóstico para el profesional, ya que se producirá una desburocratización, y para el sistema, ya que integraremos la asistencia", defendió.
