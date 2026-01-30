Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública

Inspectores educativos, profesores de la concertada y, ahora, los de Religión le han tomado la delantera a los docentes de la enseñanza pública en las mejoras salariales y laborales que ha dado visto bueno este mes la Generalitat del PP. La medida ya ha levantado suspicacias en el sector mayoritario del profesorado, que este curso se ha echado a la calle para reclamar al Consell dejar de estar entre los peor pagados del país.

La Conselleria de Educación acaba de acordar la equiparación de las condiciones laborales del profesorado que impartan esta asignatura obligatoria en los centros públicos, pero de elección voluntaria, con las del resto del personal docente del sistema público de la Comunidad. De este modo, estos docentes van a pasar a contar con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente público, con la correspondiente equiparación en materia de retribuciones, permisos y licencias, en condiciones de igualdad con el conjunto del profesorado del sistema educativo valenciano.

Los docentes de Religión cobrarán como los interinos y ya no tendrán que pelear en los juzgados los sexenios

Según el sindicato mayoritario del colectivo, FUSOCV, los docentes de Religión tenían congelado el convenio desde el año 2011 y el acuerdo alcanzado supone que estos profesores estén en las mismas condiciones que los interinos, de manera que ya no van a tener que recurrir a los tribunales para cobrar sexenios como han estado realizando y que todas las mejoras laborales que reciban los interinos les beneficiará también.

A priori, tanto desde Educación, como desde el sindicato, se escudan en que "en ningún caso el nuevo convenio supone un incremento de las retribuciones", sin embargo, en la práctica, sí que implica que puedan percibir directamente complementos extra que no cobraban y que han tenido que estar peleando en los juzgados. La actualización también adapta las condiciones de contratación a la carga lectiva real. Las horas de contrato pasarán a coincidir con las horas lectivas efectivas, como sucede con el resto del profesorado interino, de manera que desaparecen las situaciones anteriores en las que algunos docentes de religión veían ampliado su contrato por encima de su docencia real.

Otra de las claves del acuerdo, es que conselleria va a hacer pública la bolsa para llamar a los profesores de Religión y esta va a ser ordenada por méritos, en lugar de que sea el Obispado el que tenga la decisión final. Hasta ahora, según Educación, los procedimientos para cubrir vacantes y sustituciones en las tres religiones que se imparten en los centros educativos —católica, evangélica y musulmana— se gestionaban directamente desde las respectivas confesiones. Con el nuevo convenio, el ingreso en las bolsas de trabajo seguirá viniendo determinado por la designación que realice cada confesión, de acuerdo con la normativa de rango superior, pero la ordenación de las personas en dichas bolsas se realizará por primera vez por parte de la administración educativa, "aplicando criterios de objetividad y transparencia como en el resto de especialidades docente", explican.

El departamento, dirigido por Carmen Ortí, ha puesto en valor que las mejoras adoptadas ponen fin a la situación excepcional que venía manteniendo este colectivo y refuerzan el compromiso de la Generalitat con la igualdad de trato y la mejora de las condiciones laborales del personal docente, avanzando en un marco más justo, homogéneo y estable que contribuye a la calidad del sistema educativo público de la Comunidad Valenciana".

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

Críticas

Frente a ello, el sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, dispuesto a reactivar las movilizaciones para lograr que los docentes de Primaria y de Secundaria cobren una media de 500 euros más al mes, ha criticado que la Conselleria e Educación "mira con muy buenos ojos a algunos colectivos y les concede sus reivindicaciones. Y en cambio, el conjunto del profesorado de la pública tenemos que estar convocando concentraciones, manifestaciones y huelgas para que nos hagan caso".

El portavoz del sindicato, Marc Candela, sostiene que la Administración autonómica tendría que "aceptar directamente las propuestas que hacemos los sindicatos, que son reclamaciones del profesorado y que está totalmente demostrado que hacen falta: bajar las ratios, reducir la burocracia, subirnos el salario, entre otras cosas".

En la misma línea se pronuncia Comisiones Obreras, que admite que la subida salarial a los docentes de Religión "es una reclamación histórica para tener las mismas condiciones para todos los que están en el mismo centro". Pero, recrimina que, por otra parte, el Consell esté mejorando las condiciones laborales y retributivas de inspectores, concertada y los de religión, pero de los docentes de la pública nada.

El STEPV, CCOO y UGT ven un agravio comparativo y reclaman mejoras para los docentes de la pública

En paralelo, UGT considera que la medida prioriza la equiparación del profesorado de Religión, mientras el conjunto del profesorado continúa "sin experimentar una mejora salarial efectiva y vuelve a quedar en un segundo plano". El sindicato señala que la adopción de decisiones parciales "puede afectar al principio de equidad que debe regir el sistema educativo y desplazar el foco de la demanda principal, centrada en una actualización salarial y una mejora de las condiciones laborales de todo el personal docente, que se han visto mermadas tras años de recortes y pérdida de poder adquisitivo".

Según UGT, estas actuaciones generan diferencias entre los distintos colectivos de la comunidad educativa y reflejan "una menor atención a la enseñanza pública, que no figura entre las prioridades actuales de la conselleria".

Movilización del sindicato de la concertada para reclamar mejoras en Alicante / Jose Navarro

Inspectores y concertada

Recientemente, también la conselleria ha acordado con los inspectores educativos que supervisan los centros de la Comunidad Valenciana cobren más por ejercer sus funciones. La Generalitat ha saldado la deuda pendiente con este colectivo de profesionales, que en el último año ha intensificado la presión, con el fin de homologarlos con otras inspecciones educativas del ámbito estatal y autonómico y "de reconocer la especial responsabilidad, complejidad y alcance de sus funciones".

La medida, que supondrá percibir entre 70 y 80 euros más al mes netos, para este colectivo es mucho más que una una cuestión económica, si no de reconocimiento profesional y de equiparación con otros servicios, tal y como han venido advirtiendo.

Al mismo tiempo, Carmen Ortí ha anunciado que, a partir de febrero, abonará la deuda pendiente al sector de profesionales que está formado por entre 4.500 y 5.000 profesores en la provincia de Alicante y por alrededor de 16.000 en la Comunidad. Un compromiso, que el sector ha recibido con "satisfacción", según el secretario autonómico del sindicato, Vicente Cabanes, quien ha destacado que, no obstante, "queda mucho camino por recorrer". Y es que los profesores de la concertada siguen reivindicando el cobro de los sexenios que sí que perciben los profesores de la enseñanza pública y que podría suponer una diferencia de sueldo de más de 600 euros al mes, según el sindicato mayoritario del colectivo, FSIE.