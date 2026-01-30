El tráfico en la provincia hoy: extrema la precaución en los accesos a Alicante por la A-70

La provincia de Alicante amanece este viernes 30 de enero de 2026 con una circulación marcada por los incidentes en una jornada de fuertes rachas de viento. A las 07:51 horas, el balance oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) es de 33 incidencias activas repartidas en 15 carreteras, con retenciones en la A-70, varios obstáculos fijos y obras que mantienen carriles cerrados en vías clave como la AP-7 y la A-7.

Aunque la mayoría de los avisos están catalogados como de nivel gris, hay puntos especialmente sensibles en los accesos a Alicante capital y en el interior de la provincia.

A-70: retenciones entre Torrellano y Bacarot

Uno de los principales problemas de la mañana se localiza en la A-70, la circunvalación de Alicante. Desde las 07:44 horas, se registra retención y congestión con circulación irregular entre Torrellano (km 28) y Bacarot (km 26,121), en sentido decreciente de la kilometración.

El atasco coincide con un obstáculo fijo en Bacarot, donde permanece cerrado el carril izquierdo en dirección València, lo que está ralentizando notablemente el tráfico en este tramo habitual de entrada y salida de la ciudad. También hay avisos por obstáculo fijo en la A-70 a la altura de Jubalcoy.

A-7 y A-31: obstáculos en Castalla, Ibi y Sax

La A-7 suma varias incidencias por obstáculos fijos en distintos puntos de la provincia:

Castalla (km 473,068), sentido decreciente.

(km 473,068), sentido decreciente. La Estación (km 527,753), también en sentido decreciente.

(km 527,753), también en sentido decreciente. Ibi (km 460,806), en sentido creciente.

Además, continúa activo el corte total en la salida de El Realengo por obras, una incidencia de nivel rojo que se mantiene desde octubre y que tiene previsión de prolongarse hasta mayo de 2026.

En la A-31, se ha notificado un obstáculo fijo en Bacarot (km 237,181), sentido creciente, y otro en Sax (km 195,146), activo desde el jueves.

AP-7: obras con carriles cerrados en varios tramos

La AP-7 vuelve a concentrar avisos por obras de mantenimiento:

Almoradí–Rojales : carril izquierdo cerrado entre los km 741 y 743 , sentido creciente, hasta las 13:00 horas .

: carril izquierdo cerrado entre los , sentido creciente, hasta las . San Felipe Neri : carril derecho cerrado entre los km 730 y 729 , sentido decreciente.

: carril derecho cerrado entre los , sentido decreciente. Pilar de la Horadada – Torre de la Horadada : obras en el túnel , con el carril derecho cerrado en sentido decreciente.

: obras en el , con el carril derecho cerrado en sentido decreciente. Siguen activos los trabajos de larga duración en el entorno de Agost y Alcoraya, con carriles cerrados, circulación en sentido contrario y un corte total en uno de los tramos, vigente hasta septiembre de 2026.

Accidentes y carreteras secundarias afectadas

Entre los accidentes activos destacan:

CV-735 (La Xara) : obstáculo fijo por accidente en el km 9,985, sentido decreciente.

: obstáculo fijo por accidente en el km 9,985, sentido decreciente. CV-795 (Alcoy): obstáculo fijo por accidente en el km 1,422, sentido creciente.

También hay incidencias por obstáculos fijos en carreteras secundarias como la CV-746 (Teulada), CV-830 (Sax), CV-70 (La Nucía), CV-720 (Parcent) y la N-340 a su paso por Elche.

Recomendaciones

Tráfico recomienda extremar la precaución en los accesos a Alicante por la A-70, reducir la velocidad en tramos con carriles cerrados y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar viaje, especialmente si se circula por la AP-7 o por la A-7 en el interior de la provincia.

Última actualización: 30/01/2026 – 07:51 horas.