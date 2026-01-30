El tráfico en la provincia hoy: extrema la precaución en los accesos a Alicante por la A-70
Uno de los principales problemas de esta mañana se localiza en la circunvalación de Alicante, con retenciones entre Torrellano y Bacarot
La provincia de Alicante amanece este viernes 30 de enero de 2026 con una circulación marcada por los incidentes en una jornada de fuertes rachas de viento. A las 07:51 horas, el balance oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) es de 33 incidencias activas repartidas en 15 carreteras, con retenciones en la A-70, varios obstáculos fijos y obras que mantienen carriles cerrados en vías clave como la AP-7 y la A-7.
Aunque la mayoría de los avisos están catalogados como de nivel gris, hay puntos especialmente sensibles en los accesos a Alicante capital y en el interior de la provincia.
A-70: retenciones entre Torrellano y Bacarot
Uno de los principales problemas de la mañana se localiza en la A-70, la circunvalación de Alicante. Desde las 07:44 horas, se registra retención y congestión con circulación irregular entre Torrellano (km 28) y Bacarot (km 26,121), en sentido decreciente de la kilometración.
El atasco coincide con un obstáculo fijo en Bacarot, donde permanece cerrado el carril izquierdo en dirección València, lo que está ralentizando notablemente el tráfico en este tramo habitual de entrada y salida de la ciudad. También hay avisos por obstáculo fijo en la A-70 a la altura de Jubalcoy.
A-7 y A-31: obstáculos en Castalla, Ibi y Sax
La A-7 suma varias incidencias por obstáculos fijos en distintos puntos de la provincia:
- Castalla (km 473,068), sentido decreciente.
- La Estación (km 527,753), también en sentido decreciente.
- Ibi (km 460,806), en sentido creciente.
Además, continúa activo el corte total en la salida de El Realengo por obras, una incidencia de nivel rojo que se mantiene desde octubre y que tiene previsión de prolongarse hasta mayo de 2026.
En la A-31, se ha notificado un obstáculo fijo en Bacarot (km 237,181), sentido creciente, y otro en Sax (km 195,146), activo desde el jueves.
AP-7: obras con carriles cerrados en varios tramos
La AP-7 vuelve a concentrar avisos por obras de mantenimiento:
- Almoradí–Rojales: carril izquierdo cerrado entre los km 741 y 743, sentido creciente, hasta las 13:00 horas.
- San Felipe Neri: carril derecho cerrado entre los km 730 y 729, sentido decreciente.
- Pilar de la Horadada – Torre de la Horadada: obras en el túnel, con el carril derecho cerrado en sentido decreciente.
- Siguen activos los trabajos de larga duración en el entorno de Agost y Alcoraya, con carriles cerrados, circulación en sentido contrario y un corte total en uno de los tramos, vigente hasta septiembre de 2026.
Accidentes y carreteras secundarias afectadas
Entre los accidentes activos destacan:
- CV-735 (La Xara): obstáculo fijo por accidente en el km 9,985, sentido decreciente.
- CV-795 (Alcoy): obstáculo fijo por accidente en el km 1,422, sentido creciente.
También hay incidencias por obstáculos fijos en carreteras secundarias como la CV-746 (Teulada), CV-830 (Sax), CV-70 (La Nucía), CV-720 (Parcent) y la N-340 a su paso por Elche.
Recomendaciones
Tráfico recomienda extremar la precaución en los accesos a Alicante por la A-70, reducir la velocidad en tramos con carriles cerrados y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar viaje, especialmente si se circula por la AP-7 o por la A-7 en el interior de la provincia.
Última actualización: 30/01/2026 – 07:51 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
- Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
- Tres fragatas de la Armada realizan una escala en Alicante y dos de ellas podrán ser visitadas el fin de semana
- Las fuertes rachas de viento arrancan de cuajo varios árboles en el PAU 1 de Alicante
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- Afectados por el cierre de Villa Marconi en Alicante: 'Nos casamos en marzo y no sabemos si habrá boda