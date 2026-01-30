Vox investigará si Rocío Gómez intervino en la adjudicación de viviendas en Alicante: “Los alicantinos merecen la verdad, caiga quien caiga”

Vox se pronuncia sobre el caso de las viviendas de protección pública en Alicante con un mensaje centrado en depurar responsabilidades “caiga quien caiga” y en descartar posibles conflictos de intereses en el Ayuntamiento. El partido ultra sostiene que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, inició los trámites para acceder a una vivienda en 2018 y asegura que, más allá de consideraciones “estéticas”, lo que pretende esclarecer es si durante su mandato como edil “ha intervenido en algún trámite, de manera directa o indirecta”, relativo a la construcción y adjudicación de los pisos. “Queremos que se descarte cualquier tipo de conflicto de intereses. Los alicantinos merecen la verdad, caiga quien caiga”, afirman desde el grupo municipal.

Además de poner el foco en la concejala, Vox sitúa el primer plano en la directora general del Ayuntamiento vinculada al proceso del suelo, María Pérez-Hickman, a la que alude como “jefe de servicio de contratación durante el proceso de adjudicación”. El partido sostiene que el jueves exigió su cese y que este viernes “ha dimitido” y reclama que el puesto quede vacante “hasta que se investigue y se esclarezca todo”. Su argumento es que lo que más les preocupa es que “un representante o un cargo se aproveche de su condición de servidor público y pase por encima del derecho de otro alicantino”, y añade que, en este contexto, no pueden permitir “la más mínima duda”.

En su tercera línea de actuación, Vox afirma que ya ha solicitado a la Generalitat Valenciana el listado de adjudicatarios de las viviendas “para averiguar si alguien que haya podido tener relación con el procedimiento es adjudicatario”. La formación no concreta plazos ni el formato de esa petición, pero la enmarca en su intención de comprobar si en el proceso de adjudicación se produjo algún tipo de interferencia o ventaja derivada de la relación con la administración local.

Crítica al bipartidismo

Por último, Vox vincula el asunto con una crítica general al “sistema bipartidista” y a la corrupción, y sostiene que los alicantinos, “como el resto de españoles”, están “hartos” de esa dinámica. En ese contexto, asegura que exigirá “la depuración de todas las responsabilidades” y que seguirá “muy de cerca” el expediente de averiguación de hechos anunciado por el alcalde, Luis Barcala, como vía para esclarecer lo ocurrido.

Las manifestaciones de Vox se producen en plena polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus, un caso que el propio equipo de gobierno ha situado bajo el foco con la apertura de un expediente interno. En el marco de esa investigación municipal, Vox apunta a dos líneas de comprobación: la posible intervención de la concejala en trámites relacionados con la promoción durante su mandato y el análisis del listado de adjudicatarios, con el objetivo de descartar conflictos de intereses o situaciones que puedan comprometer la confianza en el procedimiento.

La formación insiste en que el debate no puede quedarse en una cuestión de imagen y que debe resolverse con una revisión completa de los hechos. Por eso, además de pedir que el puesto de la directora general quede vacante mientras se aclara todo, defiende que se examine si alguien “se aprovecha” de su condición de servidor público y, sobre todo, si cualquier persona con relación con el procedimiento ha resultado beneficiaria. Vox concluye que mantendrá la vigilancia sobre el expediente abierto en el Ayuntamiento y que exigirá responsabilidades si se confirma cualquier irregularidad.