Más de 150 intervenciones en Alicante por el temporal: mesas en el tejado y árboles caídos
Las rachas alcanzaron los 82 km/h y causaron el derrumbe de techados, farolas y carteles sin dejar heridos
Una noche complicada en Alicante por las intensas rachas de viento ha movilizado a todos los servicios de emergencia. La Policía Local y el cuerpo de Bomberos han realizado más de 150 intervenciones desde la madrugada hasta la mañana de este sábado, ante caídas de árboles, carteles, farolas y otros elementos.
Aunque las incidencias han sido numerosas, no se han producido daños personales.
El viento alcanza los 82 km/h y obliga a cerrar espacios públicos
El temporal de viento ha provocado importantes incidencias en Alicante, donde se han registrado rachas de hasta 82 kilómetros por hora en el aeropuerto Miguel Hernández y 68 km/h en la estación meteorológica de Ciudad Jardín. Estas condiciones han llevado al Ayuntamiento a mantener activado el dispositivo de emergencia durante toda la jornada del sábado.
Las intervenciones de los servicios municipales han sido continuas durante toda la noche, y han incluido la caída de 24 árboles, algunos de gran tamaño como un ficus en la calle Colombia. También se han retirado 11 toldos, 7 farolas, 5 vallas, 17 contenedores desplazados y 25 carteles o elementos arrancados por el viento. Uno de los incidentes más llamativos fue el derrumbe del techado del aparcamiento de la tienda Decathlon, junto al barrio de Divina Pastora.
Cecopal mantiene activo el protocolo de emergencia
Ante esta situación, el alcalde Luis Barcala ha reunido al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para evaluar los daños y coordinar los recursos disponibles. “Quiero agradecer el esfuerzo de todos los efectivos del Ayuntamiento por su trabajo incansable durante esta difícil noche y las próximas horas”, declaró tras la reunión.
Como medidas preventivas, se han cerrado la piscina municipal de Babel, el recinto deportivo del Hipódromo y la Oficina de Turismo del Puerto. Además, se mantiene la suspensión de mercadillos, el cierre de parques y jardines, la prohibición de veladores en terrazas y la cancelación de actividades al aire libre en colegios e instalaciones deportivas. También se prohíbe el baño en las playas.
Recomendaciones de seguridad
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido el aviso naranja hasta las 16:00 horas, pasando después a amarillo hasta las 18:00, y se espera que la situación vuelva a la normalidad a partir de las 19:00 horas.
El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejada de zonas con árboles o elementos que puedan desprenderse.
Por otro lado, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales sigue ofreciendo cobertura a personas sin hogar. En la noche del viernes, 42 personas acudieron a cenar y 23 pasaron la noche en sus instalaciones, resguardadas del temporal.
El Cecopal volverá a reunirse a las 16:30 para revisar la evolución del episodio de viento y ajustar las medidas según la previsión meteorológica.
