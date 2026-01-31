Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria

Los usuarios de la red ferroviaria vuelven a verse afectados por incidencias, aunque en esta ocasión estaban programadas y previamente avisadas. Las obras que se están llevando a cabo en el Corredor Mediterráneo han obligado a suspender la circulación ferroviaria durante este sábado y parte del domingo, lo que ha llevado a Renfe a establecer un amplio plan alternativo por carretera.

En total, la operadora ha programado hasta 325 trayectos de autobús para sustituir a los trenes que no pueden circular. La medida afecta a todos los servicios entre Alicante y Vinaròs, así como a las Cercanías de la línea C2 entre València y Xàtiva, incluyendo la conexión con Alcoy. En la provincia de Alicante, el corte ha supuesto la supresión de 32 trenes.

El corte ferroviario comenzó a las 12 horas de este sábado y se prolongará hasta las 12 horas del domingo. En la estación de Alicante, la jornada se ha desarrollado con aparente normalidad, más allá de la resignación de los viajeros al asumir que el trayecto en autobús resulta más largo que en tren.

Larga Distancia y Media Distancia

Para los servicios de Larga Distancia, Renfe ha habilitado durante estas 24 horas 16 servicios por carretera entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante, con una oferta total de 800 plazas. Desde Castelló, los viajeros pueden retomar el viaje en tren hasta Barcelona. La compañía ha informado de que los usuarios con billete han recibido mensajes con los horarios de salida de los autobuses, respetándose los horarios previstos y sin incidencias destacables hasta el momento.

Este domingo se recuperará el servicio habitual, con dos excepciones: no circulará el Euromed Alicante-Barcelona de las 6.55 horas, ni el Alvia Barcelona-Cádiz, que queda suspendido en ambos sentidos.

Mapa del Corredor Mediterráneo entre Alicante y Valencia. / INFORMACIÓN

En Media Distancia, se ha diseñado un plan similar. Se han programado 16 servicios de autobús entre València Nord y Xàtiva, con conexión con Alcoy, además de los trayectos València-Alicante-Murcia-Cartagena y València-Albacete-Alcázar de San Juan. Los viajeros realizan el tramo València-Xàtiva por carretera y continúan el recorrido en tren desde esa localidad.

También se han previsto 43 servicios de autobús entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada del sábado. El domingo, los servicios se reanudarán a partir del mediodía. El trayecto entre Castelló y València se mantiene en tren, mientras que el Media Distancia València-Tortosa se realiza en autobús entre Castelló y Tortosa.

Cercanías

En cuanto a Cercanías, la línea C2 entre València Nord, Xàtiva y Moixent se ve alterada durante este periodo. Renfe ha programado hasta 250 circulaciones de autobús, con vehículos de 55 plazas, entre Silla y Xàtiva. Habrá autobuses lanzadera cada 30 minutos y otros con paradas en todas las estaciones intermedias, además de servicios entre Alzira y Benifaió.

Renfe recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y de la línea de atención al cliente. Las Cercanías de Alicante no se ven afectadas, por lo que los trenes circulan con normalidad entre Alicante, Elche y Orihuela.