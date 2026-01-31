La restauración del Cristo Yacente en Alicante: un acto de compromiso cultural liderado por el Rotary Club

La ciudad de Alicante vivió ayer un acto de especial relevancia cultural, patrimonial y espiritual con motivo de la bendición y presentación de la restauración del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, una de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa alicantina y parte esencial del patrimonio histórico y emocional de la ciudad.

La restauración ha sido posible gracias a una iniciativa promovida y liderada por el presidente del Rotary Club Alicante Lucentum Puerto, Pablo Rico, y financiada íntegramente por el club, como muestra de su compromiso con la protección del patrimonio, la cultura y el servicio a la sociedad.

Tras el proceso de restauración, el Cristo Yacente regresa a su Casa renovado en lo material, pero intacto en lo esencial, conservando plenamente su mensaje de amor y esperanza. La imagen, que desde 1943 ha acompañado la fe, el recogimiento y la tradición de la Semana Santa de Alicante, recupera ahora su esplendor con dignidad y respeto, en un silencio que invita a la reflexión.

Desde el Rotary Club Alicante Lucentum Puerto se ha subrayado que esta actuación va mucho más allá de una intervención artística, ya que representa un acto de responsabilidad compartida con la historia de la ciudad y un ejemplo de cómo la solidaridad también se expresa en el cuidado del patrimonio común.

El Cristo Yacente del Santo Sepulcro es patrimonio de todos los alicantinos, un símbolo que trasciende lo religioso para convertirse en un referente cultural y espiritual de la ciudad. En este sentido, el club destaca que el servicio rotario no solo implica ayudar a las personas, sino también preservar aquellos elementos que forman parte de la identidad colectiva y del legado histórico de Alicante.

Al acto de bendición de la imagen asistieron Lidia López, la concejala de Comercio, Mercados, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento de Alicante; el presidente del Rotary Club Alicante Lucentum Puerto, Pablo Rico; y la creadora de contenido e influencer Paloma Amo.

Asimismo, estuvieron presentes relevantes miembros de la sociedad civil alicantina, entre ellos Javier Jiménez, Rafael Jorro, Chay Gómez, Javier Marco y Sol Martínez, así como miembros de la escolta del Cristo, entre los que se encontraba Vicente Cutanda, entre otros asistentes.

Noticias relacionadas

El Rotary Club ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han colaborado para que esta restauración haya sido posible, reafirmando su voluntad de seguir trabajando en iniciativas que contribuyan al bienestar social, cultural y patrimonial de la ciudad de Alicante.