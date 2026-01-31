Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento

Más de 200 trabajadores del servicio de limpieza de Alicante han denunciado este sábado que se encuentran trabajando en distintos barrios y zonas de la ciudad a pesar de la alerta decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes rachas de viento. Las rachas están alcanzando al mediodía los 80 kilómetros por hora, en una jornada marcada por el riesgo meteorológico.

Hasta las 12 horas, la alerta por vendaval se mantenía en nivel naranja y, aunque posteriormente Aemet la ha rebajado a amarilla hasta las 17 horas, los trabajadores aseguran que el peligro continúa siendo elevado. "Estamos corriendo peligro", han afirmado desde la plantilla a INFORMACIÓN. "Estamos en la calle con el día que hace y el riesgo que hay. Están todas las rutas en marcha", lamentan.

Los empleados consideran que, en jornadas como la de este sábado, deberían suspenderse los trabajos en la vía pública. "Hay un protocolo y no se tendría que estar en la calle", insisten, al tiempo que muestran su preocupación por posibles accidentes derivados de la caída de objetos, ramas o mobiliario urbano debido al fuerte viento.

Terrazas recogidas ante el peligro de las fuertes rachas de viento / Alex Domínguez

Desde el Ayuntamiento de Alicante, el concejal de Limpieza, Rafael Alemañ (PP), ha señalado que la responsabilidad no recae en el Consistorio, ya que la gestión del servicio está externalizada. "El Ayuntamiento no es quien controla la gestión de los trabajadores, la tiene la empresa". Alemañ ha añadido que la contrata les ha comunicado que se ha activado el protocolo naranja para situaciones meteorológicas adversas. "Es una fase en la que se va al puesto de trabajo, pero no se pone en peligro a los empleados. Se les indica que acudan y hay servicios que no se están realizando porque no tiene sentido", ha asegurado.

El Ayuntamiento insiste en que la responsabilidad es de la empresa concesionaria y, que ha explicado a este diario que "se están tomando las medidas necesarias" y que "se está cumpliendo con la normativa vigente".

Un "sinsentido"

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha criticado duramente la situación y ha calificado de "absurdo" que unos 220 trabajadores hayan salido este sábado a limpiar con alerta por viento. "Si la ciudad está hecha una porquería todos los días del año es porque faltan efectivos y fiscalizar a la contrata: faltan inspectores, faltan trabajadores y falta maquinaria", ha señalado.

Mas se pregunta si "con aire tienen que ponerse a limpiar lo que no se ha hecho en meses" y considera que la situación carece de sentido. "Exigimos eficiencia en los servicios y, sobre todo, que se proteja principalmente a los trabajadores y trabajadoras", ha concluido.