El viento marca la jornada en Alicante: Estos municipios que han registrado rachas de viento de más de 100 km/h
Avamet ha registrado, en sus diferentes estaciones, valores significativos en la provincia, con especial incidencia en zonas del interior y puntos elevados
La Associació Valenciana de Metereologia (Avamet) ha registrado las rachas de viento más destacadas a lo largo en la Comunidad Valenciana. La provincia más castigada, en potencia de las rachas del viento, ha sido Castellón.
¿Cuáles son los municipios más afectados por el viento en la Comunidad?
En la página web se puede ver que los primeros puestos se componen por municipios de Castellón donde han superado los 160km/h. En quinta posición aparece la provincia de Alicante con Alcoy, donde la potencia del viento ha sobrepasado los 140km/h. El ranking quedaría de la siguiente manera, en estos momentos:
- Xert (La Mola) - 167km/h
- La Pobla de Benifassà (Coll de les Eres) - 158km/h
- Vilar de Canes - 156km/h
- La Serratella (Sant Joan Nepomucé) - 148km/h
- Alcoy (Menejador, ACIF) - 146km/h
Estas son las localidades alicantinas donde las rachas han superado los 100km/h
La provincia de Alicante no se ha quedado atrás en este listado, teniendo a diversos municipios donde se han sobrepasado los 100km/h en una jornada llena de intervenciones por la potencia del viento y los fenómenos costeros.
Estas son las zonas donde más se ha notado la presencia del viento durante este sábado:
- Alcoy (Menejador, ACIF) - 146km/h
- Villena (Sierra de La Villa) - 139km/h
- Xixona (Alt del Migjorn) - 135km/h
- Benissa (Ferrandet. Barranc del Pou Roig) - 129km/h
- Xixona (Castell) - 124km/h
- Confrides (Cim d'Aitana) - 119km/h
- Relleu (Ajuntament) - 114km/h
- Benimassot - 111km/h
- Crevillent (Cim de la Vella) - 111km/h
- La Torre de les Maçanes - 109km/h
- Alacant (El Rebolledo, CETRA) - 108km/h
- Xixona (Alt de la Granadella) - 107km/h
- El Campello (Les Reixes - Barranc d'Aigües) - 107km/h
- El Castell de Guadalest - 106km/h
- Aigües (Pozo Cabezo-Racó Ample) -105km/h
- Pego (Corral de Rata) - 104km/h
- El Campello (El Vincle) - 103km/h
- Villena (Tintoreras) - 101km/h
- Orxeta - 101km/h
- Alacant (El Moralet) - 101km/h
- Agres (Torreta Alta) - 100km/h
- Alcoi (Zona Alta) - 100km/h
- Benidorm (IES L'Almadrava) - 100km/h
Suscríbete para seguir leyendo
- Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
- Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública
- Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante
- Las fuertes rachas de viento arrancan de cuajo varios árboles en el PAU 1 de Alicante
- Afectados por el cierre de Villa Marconi en Alicante: 'Nos casamos en marzo y no sabemos si habrá boda