El viento marca la jornada en Alicante: Estos municipios que han registrado rachas de viento de más de 100 km/h

La Associació Valenciana de Metereologia (Avamet) ha registrado las rachas de viento más destacadas a lo largo en la Comunidad Valenciana. La provincia más castigada, en potencia de las rachas del viento, ha sido Castellón.

¿Cuáles son los municipios más afectados por el viento en la Comunidad?

En la página web se puede ver que los primeros puestos se componen por municipios de Castellón donde han superado los 160km/h. En quinta posición aparece la provincia de Alicante con Alcoy, donde la potencia del viento ha sobrepasado los 140km/h. El ranking quedaría de la siguiente manera, en estos momentos:

Xert (La Mola) - 167km/h La Pobla de Benifassà (Coll de les Eres) - 158km/h Vilar de Canes - 156km/h La Serratella (Sant Joan Nepomucé) - 148km/h Alcoy (Menejador, ACIF) - 146km/h

Terrazas recogidas ante el peligro de las fuertes rachas de viento / Alex Domínguez

Estas son las localidades alicantinas donde las rachas han superado los 100km/h

La provincia de Alicante no se ha quedado atrás en este listado, teniendo a diversos municipios donde se han sobrepasado los 100km/h en una jornada llena de intervenciones por la potencia del viento y los fenómenos costeros.

Estas son las zonas donde más se ha notado la presencia del viento durante este sábado:

