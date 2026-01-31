Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El viento marca la jornada en Alicante: Estos municipios que han registrado rachas de viento de más de 100 km/h

Avamet ha registrado, en sus diferentes estaciones, valores significativos en la provincia, con especial incidencia en zonas del interior y puntos elevados

El viento complica la jornada en Alicante y obliga a la hostelería a desmontar las terrazas

El viento complica la jornada en Alicante y obliga a la hostelería a desmontar las terrazas

Alex Domínguez

Paula Lizcano

Paula Lizcano

La Associació Valenciana de Metereologia (Avamet) ha registrado las rachas de viento más destacadas a lo largo en la Comunidad Valenciana. La provincia más castigada, en potencia de las rachas del viento, ha sido Castellón.

¿Cuáles son los municipios más afectados por el viento en la Comunidad?

En la página web se puede ver que los primeros puestos se componen por municipios de Castellón donde han superado los 160km/h. En quinta posición aparece la provincia de Alicante con Alcoy, donde la potencia del viento ha sobrepasado los 140km/h. El ranking quedaría de la siguiente manera, en estos momentos:

  1. Xert (La Mola) - 167km/h
  2. La Pobla de Benifassà (Coll de les Eres) - 158km/h
  3. Vilar de Canes - 156km/h
  4. La Serratella (Sant Joan Nepomucé) - 148km/h
  5. Alcoy (Menejador, ACIF) - 146km/h
Así están las terrazas del centro de Alicante ante el peligro de las fuertes rachas de viento

Así están las terrazas del centro de Alicante ante el peligro de las fuertes rachas de viento

Terrazas recogidas ante el peligro de las fuertes rachas de viento / Alex Domínguez

Estas son las localidades alicantinas donde las rachas han superado los 100km/h

La provincia de Alicante no se ha quedado atrás en este listado, teniendo a diversos municipios donde se han sobrepasado los 100km/h en una jornada llena de intervenciones por la potencia del viento y los fenómenos costeros.

Estas son las zonas donde más se ha notado la presencia del viento durante este sábado:

  • Alcoy (Menejador, ACIF) - 146km/h
  • Villena (Sierra de La Villa) - 139km/h
  • Xixona (Alt del Migjorn) - 135km/h
  • Benissa (Ferrandet. Barranc del Pou Roig) - 129km/h
  • Xixona (Castell) - 124km/h
  • Confrides (Cim d'Aitana) - 119km/h
  • Relleu (Ajuntament) - 114km/h
  • Benimassot - 111km/h
  • Crevillent (Cim de la Vella) - 111km/h
  • La Torre de les Maçanes - 109km/h
  • Alacant (El Rebolledo, CETRA) - 108km/h
  • Xixona (Alt de la Granadella) - 107km/h
  • El Campello (Les Reixes - Barranc d'Aigües) - 107km/h
  • El Castell de Guadalest - 106km/h
  • Aigües (Pozo Cabezo-Racó Ample) -105km/h
  • Pego (Corral de Rata) - 104km/h
  • El Campello (El Vincle) - 103km/h
  • Villena (Tintoreras) - 101km/h
  • Orxeta - 101km/h
  • Alacant (El Moralet) - 101km/h
  • Agres (Torreta Alta) - 100km/h
  • Alcoi (Zona Alta) - 100km/h
  • Benidorm (IES L'Almadrava) - 100km/h

Las fragatas de la Armada abrirán sus puertas este domingo en Alicante

El viento marca la jornada en Alicante: Estos municipios que han registrado rachas de viento de más de 100 km/h

La Generalitat revisará de nuevo si los adjudicatarios de las viviendas protegidas en Alicante cumplen con los requisitos

La Generalitat revisará de nuevo si los adjudicatarios de las viviendas protegidas en Alicante cumplen con los requisitos

Directo | La Aemet desactiva las alertas por viento y fenómenos costeros en la provincia de Alicante

Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria

Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria

Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento

Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento

Más de 150 intervenciones en Alicante por el temporal: mesas en el tejado y árboles caídos

Sumar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante

