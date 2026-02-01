La Aemet reactiva el aviso amarillo por fenómenos costeros en Alicante este lunes
Tras una jornada de domingo estable, la Agencia Estatal de Meteorología alerta de rachas de viento hasta 60km/h en el litoral de la provincia
Después de un domingo en calma, vuelve el viento a Alicante. Este lunes 2 de febrero, el litoral de la provincia sigue en el punto de mira de la Agencia Estatal de Meteorología por rachas de viento del suroeste que pueden alcanzar los 60km/h. Esta alerta comenzará a las 12:00 horas y se espera que esté activa durante el resto de la jornada.
Además, Aemet destaca la incidencia de fenómenos costeros durante este lunes, que puede generar olas de 2 a 3 metros. Unas medidas que se retoman tras un sábado complicado por el temporal que ha atravesado la Comunidad.
La calma desaparece tras un sábado agitado por el viento
No es el primer aviso de estas caracterísiticas que realiza Aemet durante estas semanas. Este sábado, la provincia estuvo bajo la alerta naranja por las mismas causas dejando más de 150 incidencias en todo el territorio alicantino como árboles caídos y restricciones en la puesta de las terrazas entre otras.
Las intervenciones de los servicios municipales fueron continuas durante toda la noche del viernes, y han incluido la caída de 24 árboles, algunos de gran tamaño como un ficus en la calle Colombia. También se retiraron 11 toldos, 7 farolas, 5 vallas, 17 contenedores desplazados y 25 carteles o elementos arrancados por el viento. Uno de los incidentes más llamativos fue el derrumbe del techado del aparcamiento de la tienda Decathlon, junto al barrio de Divina Pastora, que ocurrió la mañana del mismo sábado.
Alicante y Valencia, en alerta otra vez
Las dos provincias se preparan para un nuevo escenario de viento oeste y fenómenos costeros. En el caso de Valencia, el aviso amarillo entrará en vigor en el litoral norte y el interior sur a partir de las 18:00 horas hasta el fin de la jornada. Las rachas pueden llegar a los 70km/h.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
- El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
- Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública
- Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante
- Tres fragatas de la Armada realizan una escala en Alicante y dos de ellas podrán ser visitadas el fin de semana
- Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras la polémica por tener un piso en la promoción de vivienda protegida