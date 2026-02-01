La Aemet reactiva el aviso amarillo por fenómenos costeros en Alicante este lunes

Después de un domingo en calma, vuelve el viento a Alicante. Este lunes 2 de febrero, el litoral de la provincia sigue en el punto de mira de la Agencia Estatal de Meteorología por rachas de viento del suroeste que pueden alcanzar los 60km/h. Esta alerta comenzará a las 12:00 horas y se espera que esté activa durante el resto de la jornada.

Además, Aemet destaca la incidencia de fenómenos costeros durante este lunes, que puede generar olas de 2 a 3 metros. Unas medidas que se retoman tras un sábado complicado por el temporal que ha atravesado la Comunidad.

La calma desaparece tras un sábado agitado por el viento

No es el primer aviso de estas caracterísiticas que realiza Aemet durante estas semanas. Este sábado, la provincia estuvo bajo la alerta naranja por las mismas causas dejando más de 150 incidencias en todo el territorio alicantino como árboles caídos y restricciones en la puesta de las terrazas entre otras.

Alex Domínguez

Las intervenciones de los servicios municipales fueron continuas durante toda la noche del viernes, y han incluido la caída de 24 árboles, algunos de gran tamaño como un ficus en la calle Colombia. También se retiraron 11 toldos, 7 farolas, 5 vallas, 17 contenedores desplazados y 25 carteles o elementos arrancados por el viento. Uno de los incidentes más llamativos fue el derrumbe del techado del aparcamiento de la tienda Decathlon, junto al barrio de Divina Pastora, que ocurrió la mañana del mismo sábado.

Alicante y Valencia, en alerta otra vez

Las dos provincias se preparan para un nuevo escenario de viento oeste y fenómenos costeros. En el caso de Valencia, el aviso amarillo entrará en vigor en el litoral norte y el interior sur a partir de las 18:00 horas hasta el fin de la jornada. Las rachas pueden llegar a los 70km/h.