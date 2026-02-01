Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | La Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Alicante

Acceso completamente cortado al polígono del Decathlon

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a situar a la provincia en alerta amarilla por viento y fenómenos costeros con rachas de viento que pueden superar los 60 km/h en algunos municipios. También incide en la presencia de fenómenos costeros en todo el litoral alicantino.

En este directo podrás seguir la última hora de la situación meteorológica de la provincia, con información actualizada sobre la evolución del viento, la lluvia y el estado de la mar.

