Directo | La Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a situar a la provincia en alerta amarilla por viento y fenómenos costeros con rachas de viento que pueden superar los 60 km/h en algunos municipios. También incide en la presencia de fenómenos costeros en todo el litoral alicantino.

En este directo podrás seguir la última hora de la situación meteorológica de la provincia, con información actualizada sobre la evolución del viento, la lluvia y el estado de la mar.

De lluvias a fuertes vientos: así será Febrero en la Comunidad Valenciana

Paula Lizcano Alex Domínguez La Aemet reactiva el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros en Alicante este lunes Después de un domingo en calma, vuelve el viento a Alicante. Este lunes 2 de febrero, el litoral de la provincia sigue en el punto de mira de la Agencia Estatal de Meteorología por rachas de viento del suroeste que pueden alcanzar los 60km/h. Esta alerta comenzará a las 12:00 horas y se espera que esté activa durante el resto de la jornada. Además, Aemet destaca la incidencia de fenómenos costeros durante este lunes, que puede generar olas de 2 a 3 metros. Unas medidas que se retoman tras un sábado complicado por el temporal que ha atravesado la Comunidad. Más información aquí.

Paula Lizcano Alex Domínguez El viento marca la jornada en Alicante: Estos municipios que han registrado rachas de viento de más de 100 km/h La Associació Valenciana de Metereologia (Avamet) ha registrado las rachas de viento más destacadas a lo largo en la Comunidad Valenciana. La provincia más castigada, en potencia de las rachas del viento, ha sido Castellón. Sigue leyendo la noticia aquí.

Paula Lizcano La Aemet da por finalizadas las alertas por viento y fenómenos costeros en Alicante La Agencia Estatal de Metereología ha desactivado todos los avisos referentes a las rachas de viento y fenómenos costeros tanto en el interior como en el litoral de la provincia. La previsión indica que el ambiente se estabilizará en las próximas horas tras una jornada llena de incidentes por el temporal.

Paula Lizcano Este es el municipio alicantino donde el viento ha superado los 140km/h La Associació Valenciana de Metereologia (Avamet) ha registrado las rachas de viento más destacadas en la Comunidad Valenciana. En los primeros puestos se pueden ver municipios de Castellón que han tenido rachas que han superado los 160km/h. En quinta posición aparece la provincia de Alicante con Alcoy, donde la potencia del viento ha sobrepasado los 140km/h. El ranking quedaría de la siguiente manera, en estos momentos: Xert (La Mola) La Pobla de Benifassà (Coll de les Eres) Vilar de Canes La Serratella (Sant Joan Nepomucé) Alcoy (Menejador, ACIF)

Paula Lizcano La Aemet mantiene la alerta amarilla en la provincia La Agencia Estatal de Metereología avisa de que seguirán las rachas de viento del noroeste que pueden alcanzar los 80km/h.

Sara Rodríguez Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento El Ayuntamiento deriva la responsabilidad en la empresa concesionaria, que asegura estar tomando "las medidas necesarias" Más información aquí