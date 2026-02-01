Las fragatas de la Armada conquistan Alicante tras el temporal

El viento dio este domingo una esperada tregua en Alicante tras una semana marcada por las alertas meteorológicas, lo que está permitiendo la visita a tres fragatas de la Armada que atracaron el viernes en el puerto de la ciudad. Los buques "Santa María", "Numancia" y "Navarra" han podido recorrerse durante la mañana y continuarán abiertas al público esta tarde, de 16 a 18 horas.

Las tres fragatas forman parte del despliegue naval que participa en el ejercicio MAR-26, unas maniobras que se desarrollan entre el 26 de enero y el 3 de febrero en aguas del golfo de Cádiz, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

El capitán de navío Rafael Mira Calvo, comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, ha explicado que el ejercicio está centrado en el adiestramiento avanzado de fragatas. "Ahora mismo estamos efectuando el ejercicio MAR-26 en aguas del golfo de Cádiz y el mar Mediterráneo, basado fundamentalmente en un adiestramiento avanzado de escoltas".

La escala en Alicante ha servido como parada técnica y de descanso para las dotaciones. "Hemos hecho una escala este fin de semana y, gracias a que la meteorología ha mejorado bastante, hemos podido abrir las puertas al público este domingo".

Ejercicios en la mar

El comandante ha añadido que las maniobras continuarán en los próximos días: "Esta semana seguiremos realizando ejercicios en la mar y también nos integraremos durante unos días con un grupo de combate francés en el Mediterráneo, antes de llegar el próximo fin de semana a la base de Rota".

La jornada de puertas abiertas ha despertado un notable interés entre los visitantes. María José Vergara ha calificado la experiencia como "sumamente interesante" y ha destacado las explicaciones recibidas por la tripulación. "La información que nos dieron fue muy clara y te hace valorar el trabajo tan arduo que realizan los marinos españoles, especialmente en la mar".

Por su parte, Raúl Ortusa, ingeniero naval, ha puesto el acento en el componente tecnológico de los buques. "Me encantó la visita, sobre todo poder ver de cerca la tecnología de las fragatas y reconocer el trabajo que hacen los hombres y mujeres de la Armada en el Mediterráneo y en otros escenarios". Ortusa ha considerado la iniciativa "una muy buena oportunidad para acercar la Marina y la Armada española a la ciudadanía".

Más de 1.000 participantes

La agrupación naval que toma parte en el ejercicio MAR-26 está compuesta por tres fragatas de la 41 Escuadrilla de Escoltas (“Santa María”, “Numancia” y “Navarra”) y dos fragatas de la 31 Escuadrilla de Superficie (“Álvaro de Bazán” y “Cristóbal Colón”). Además, participan a bordo de estas unidades tres Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina.

Entre los medios colaboradores, que desarrollan un importante rol como capacitadores para el adiestramiento, también participan en este ejercicio aviones de patrulla marítima de la Fuerza Aérea Portuguesa, diferentes helicópteros de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada y del escuadrón de helicópteros número 79 de la Marina estadounidense con base en Rota, así como drones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, del Centro de Experimentación y Vehículos No Tripulados (CEVENTA) y de la Sexta Flota de la Marina estadounidense. También se contará con la participación nacional de unidades del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio.

Las sinergias creadas entre las diferentes unidades participantes, que sumarán un total de 1.100 personas, permitirán generar un escenario con numerosos desafíos para una fuerza naval.

El planeamiento, organización, dirección y ejecución se lleva a cabo por la 41 Escuadrilla de Escoltas bajo el mando de su comandante, el capitán de navío Rafael Mira Calvo, embarcado con su Estado Mayor Desplegable a bordo de la fragata “Santa María”, que ejercerá como buque de mando de la agrupación.