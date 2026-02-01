Génova respalda la "determinación" de Barcala sobre la polémica por la adjudicación de viviendas en Alicante

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha mostrado este domingo su confianza en la actuación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ante la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas a personas del entorno municipal. "Creo que se está atendiendo esa cuestión con determinación desde la alcaldía", ha señalado el número dos del Partido Popular en declaraciones ofrecidas a Televisión Española desde Caspe (Zaragoza).

Las palabras de Tellado representan un primer espaldarazo de Génova al gobierno alicantino desde que el pasado jueves INFORMACIÓN desvelase que al menos la concejala de Urbanismo, dos hijos y uno de los sobrinos de una directora general, así como el arquitecto municipal de Urbanismo son beneficiarios de vivienda protegida en la primera promoción pública que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas.

Imagen del residencial Les Naus, en La Condomina, donde tienen pisos y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante / Jose Navarro / Jose Navarro

La respuesta de Barcala se produjo ese mismo jueves, jornada de pleno municipal , donde el primer edil se mostró tajante con la polémica por la adjudicación de viviendas. “Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar", advirtió el regidor, quien además de ordenar la apertura de un expediente de averiguación de hechos, avanzó que pondrá en conocimiento de Fiscalía "la menor sospecha" sobre la tramitación de este expediente urbanístico.

"Máxima celeridad"

Posteriormente, el viernes el alcalde aseguró que el expediente de aclaración de hechos abierto por el Ayuntamiento se está redactando con "máxima celeridad" para disponer cuanto antes de la información necesaria que permita tomar decisiones.

Esa misma jornada, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, anunció la renuncia a su cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala. Se trata de la segunda dimisión, tras la avanzada por INFORMACIÓN de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que dejó este jueves su cargo de libre designación al saberse que sus dos hijos y uno de sus sobrinos también son propietarios en el residencial Les Naus.